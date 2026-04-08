Unclaimed Money: మూలుగుతున్న రూ.లక్షా 2000 కోట్లు.. అందులో మీ డబ్బు ఉందా? అని తెలుసుకోవడం ఇలా

Your Money Your Right Programme: ప్రజల సొమ్ము పలు సంస్థల్లో లక్షల కోట్లు మూలుగుతున్నాయి. ఆర్థిక సంస్థల్లో పెట్టుబడులు పెట్టిన వారి డబ్బు కోట్ల కొద్దీ పేరుకుపోయింది. అక్షరాల లక్షా 2 వేల కోట్ల డబ్బు దేశంలో అన్క్లెయిమ్డ్గా మిగిలింది. ఈ విషయం లబ్ధిదారులకు కూడా తెలియకపోవడం గమనార్హం. లెక్కలు తీస్తే బ్యాంకు డిపాజిట్లు, ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్లు, సేవింగ్స్ ఖాతాల్లో ఇలా చాలా వాటిల్లో లక్షల కోట్ల డబ్బు ఆయా ఆర్థిక సంస్థల్లో మిగిలి ఉన్నాయి. వాటిని ఖాతాదారులు, వినియోగదారులు క్లెయిమ్ చేసుకోవడం లేదు.
ఇక్కడే మూలుగుతున్న డబ్బు
బీమా సంస్థలు (ఇన్సురెన్స్ కంపెనీలు): రూ.1,500 కోట్ల అన్క్లెయిమ్డ్ అకౌంట్లు ఉన్నాయి.
మ్యూచువల్ ఫండ్స్: రూ.3,400 కోట్లు అన్క్లెయిమ్డ్ పెట్టుబడులు
భారతీయ బ్యాంకులు: రూ.67,000 కోట్ల డిపాజిట్లు అన్క్లెయిమ్డ్
డివిడెండ్స్: రూ.9,000 కోట్లు అన్క్లెయిమ్డ్ డివిడెండ్స్
ఈ లెక్కలేనన్ని డబ్బు భారతీయ కుటుంబాలు ఎంతో కష్టపడి కూడబెట్టాయి. కష్టపడి పొదుపు చేసిన సొమ్మును ఆయా కుటుంబాలు అన్క్లెయిమ్ చేసుకోకపోవడం గమనార్హం. పేరుకుపోయిన ఈ అన్క్లెయిమ్ డబ్బును కొందరు మరచిపోయి ఉండవచ్చు. అసలు ఇలాంటి సొమ్ము ఉందని కొందరికి తెలియకపోవచ్చు. మరికొందరు తమ కుటుంబసభ్యులకు తెలియకుండా వీటిని తీసుకుని చెప్పకుండా మరణించినవారు కూడా ఉండి ఉండవచ్చు.
లక్షల కోట్ల డబ్బు మూలుగుతుండడంతో ఈ కారణంగా అక్టోబర్ 2025లో భారత ప్రభుత్వం 'మీ సొమ్ము, మీ హక్కు' అనే కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించింది. పౌరులు తమకు న్యాయబద్ధంగా దక్కాల్సిన సొమ్మును తిరిగి పొందేందుకు సహాయపడటమే ఈ కార్యక్రమం ముఖ్య ఉద్దేశం. మీకు సంబంధించిన ఏదైనా సొమ్ము ఎవరూ క్లెయిమ్ చేసుకోకుండా మిగిలి ఉందో లేదో ఇలా తనిఖీ చేసుకోవచ్చు:
బ్యాంకు డిపాజిట్లు
అచేతనంగా ఉన్న బ్యాంకు ఖాతాలు, క్లెయిమ్ చేయని ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్లు, మరచిపోయిన పొదుపు ఖాతాల కోసం ఇక్కడ తనిఖీ చేసుకునే అవకాశం ఉంది.
https://udgam.rbi.org.in/unclaimed-deposits/#/login
బీమా అన్క్లెయిమ్
గడువు ముగిసిన పాలసీలు, క్లెయిమ్ చేయని మరణ ప్రయోజనాలు (డెత్ బెనిఫిట్స్), మర్చిపోయిన బీమా వాటి గురించి ఈ కింది లింక్లో తనిఖీ చేయవచ్చు.
https://bimabharosa.irdai.gov.in/
మ్యుచువల్ ఫండ్స్
క్లెయిమ్ చేయని ఎంఎఫ్ రిడెంప్షన్లు, మర్చిపోయిన ఫోలియోలు, ఎప్పుడూ క్లెయిమ్ చేయని డివిడెండ్ల కోసం ఈ కింది లింక్లో తనిఖీ చేయవచ్చు.
https://app.mfcentral.com/investor/signin
డివైడెండ్, షేర్లు
అన్క్లెయిమ్డ్ డివైడెండ్స్, ఐఈపీఎఫ్కు షేర్లు బదలాయింపు, మరచిపోయిన ఈక్విటీ హోల్డింగ్స్
https://www.iepf.gov.in/content/iepf/global/master/Home/Home.html
ఈ సందర్భాలలో ఇవి ప్రత్యేకం
==> తల్లిదండ్రులు, తాతముత్తాతలు ఆర్థిక వ్యవహారాలు తెలుసుకోవడం
==> ఆస్తులు వారసత్వంగా లభించి, వాటికి సంబంధించిన పూర్తి రికార్డులు మీ వద్ద లేకపోతే
==> కొన్నేళ్ల కిందట భారతదేశంలో పెట్టుబడి పెట్టి విదేశాల్లో స్థిరపడితే
==> అనేకసార్లు నగరాలు లేదా ఉద్యోగాలు మార్చి ఉంటే
వెతికితే మీకు జాక్పాట్
==> మీకు, మీ కుటుంబానికి సంబంధించిన అన్క్లెయిమ్డ్ పెట్టుబడులు, ఇన్సురెన్స్, డివైడెండ్లు, షేర్లు, డిపాజిట్లు ఉన్నాయో తెలుసుకోవడానికి ఈ కింది చర్యల ద్వారా సాధ్యమవుతుంది. పైన పేర్కొన్న నాలుగు పోర్టల్లను స్వయంగా తనిఖీ చేసుకోవాలి.
==> మీ తల్లిదండ్రులు, వృద్ధ కుటుంబసభ్యుల కోసం తనిఖీ చేసుకోవాలి. డిజిటల్ యుగానికి ముందు చేసిన పెట్టుబడుల నుంచి క్లెయిమ్ చేయని డబ్బు వారి వద్ద ఉండే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంది.
==> అన్ని పెట్టుబడుల డిజిటల్ రికార్డులను ఉంచండి. ఖాతా నంబర్లను సేవ్ చేయండి, ఒక మాస్టర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ట్రాకర్ను నిర్వహించుకోవాలి.
==> పెట్టుబడుల గురించి కుటుంబానికి తెలపాలి. డబ్బు క్లెయిమ్ చేయకుండా ఉండటానికి అతిపెద్ద కారణం పెట్టుబడులు ఉన్నాయనే విషయం కుటుంబసభ్యులకు తెలియకపోవడం. చాలాకాలం గడిస్తే ఈ డబ్బు ప్రభుత్వ నిధులకు బదిలీ అవుతాయి. అక్కడ తిరిగి పొందడం చాలా కష్టమవుతుంది.
==> మీరు, మీ కుటుంబసభ్యులు కష్టపడి సంపాదించిన డబ్బు వృథాగా వదులుకోవద్దు. ఒక 20 నిమిషాలు కేటాయిస్తే మీ కుటుంబానికి సంబంధించిన ఆర్థిక లావాదేవీలు, డిపాజిట్లు, షేర్లు, బీమా, డివైడెండ్లు, ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్లు వంటివి తెలుస్తాయి. దీనికి పైన పేర్కొన్న నాలుగు ప్రభుత్వ పోర్టల్స్ను సంప్రదించి పరిశీలించాలి.
==> ఈ వెతికే సమయంలో అన్క్లెయిమ్డ్కు సంబంధించిన డబ్బు వంటివి లభిస్తే అది మీకు జాక్పాట్ తగిలినట్టే. ఆ డబ్బుతో మీ వ్యక్తిగత అవసరాలు తీర్చుకోవడమో లేదంటే తిరిగి పెట్టుబడిగా పెట్టవచ్చు.
