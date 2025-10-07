English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Moto G06 POWER: రూ. 7,499 ధరకే స్మార్ట్‌ఫోన్ కొనేయండి..3 రోజులు ఛార్జింగ్ అక్కర్లేదు!

Moto G06 POWER Price Features: స్మార్ట్‌ఫోన్ బ్రాండ్ మోటరోలా మంగళవారం Moto g06 POWERను విడుదల చేస్తున్నట్లు ప్రకటించింది.

Written by - Harish Darla | Last Updated : Oct 7, 2025, 05:23 PM IST

Moto G06 POWER Price Features: స్మార్ట్‌ఫోన్ బ్రాండ్ మోటరోలా మంగళవారం Moto g06 POWERను విడుదల చేస్తున్నట్లు ప్రకటించింది. ఈ మొబైల్ పెద్ద బ్యాటరీ సామర్థ్యంతో పెద్ద డిస్‌ప్లే, లీనమయ్యే వినోదం వంటి సెగ్మెంట్-లీడింగ్ ఫీచర్లతో ఎంట్రీ-లెవల్ స్మార్ట్‌ఫోన్ విడుదల చేశారు. Moto G06 పవర్ దాని విభాగంలో అతిపెద్ద 7000mAh బ్యాటరీని కలిగి ఉంది. ఎలాంటి ఛార్జింగ్ లేకపోయినా ఇది మీకు 3 రోజులు ఎలాంటి సులభంగా శక్తినివ్వగలదు. ఇందులో 6.88-అంగుళాల 120Hz డిస్‌ప్లేను గొరిల్లా గ్లాస్ తో వస్తుంది. అన్ని లైటింగ్ పరిస్థితులలో అద్భుతమైన ఫోటోల కోసం ఫోన్ 50MP క్వాడ్ పిక్సెల్ కెమెరాను కలిగి ఉంది.

దీని ధర ఎంత?
మోటరోలా తన కొత్త స్మార్ట్‌ఫోన్ మోటో G06 పవర్‌ను కేవలం రూ. 7,499 ఆకర్షణీయమైన ధరకు భారత మార్కెట్లో విడుదల చేసింది. ఈ పరికరం గొప్ప వినియోగదారు అనుభవాన్ని అందించే అద్భుతమైన ఫీచర్స్‌ను కలిగి ఉంది.

స్మార్ట్‌ఫోన్ ఫీచర్లు: 
6.88-అంగుళాల HD+ డిస్‌ప్లే, 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్: Moto g06 POWER 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్‌తో సెగ్మెంట్-లీడింగ్ 6.88-అంగుళాల డిస్‌ప్లేను కలిగి ఉంది. వాటర్‌టచ్ టెక్నాలజీ, డాల్బీ అట్మోస్ స్టీరియో స్పీకర్లు వినియోగదారులకు లీనమయ్యే వినోద అనుభవాన్ని అందిస్తాయి.

50MP క్వాడ్ పిక్సెల్ కెమెరా సిస్టమ్: Moto g06 POWER 50MP క్వాడ్ పిక్సెల్ కెమెరాను కలిగి ఉంది. ఇది ఎలాంటి లైటింగ్ పరిస్థితుల్లోనైనా అద్భుతమైన ఫోటోలను సంగ్రహిస్తుంది. అదనంగా, 8MP ఫ్రంట్ కెమెరా సెల్ఫీలకు చాలా బాగుంది.

మీడియాటెక్ G81 ఎక్స్‌ట్రీమ్ ప్రాసెసర్, 12GB RAM: ఈ పరికరం మీడియాటెక్ G81 ఎక్స్‌ట్రీమ్ ప్రాసెసర్ ద్వారా శక్తిని పొందుతుంది. RAM బూస్ట్‌తో 12GB వరకు RAM ఉంటుంది. ఇది మెరుగైన మల్టీ టాస్కింగ్, గేమింగ్ అనుభవాన్ని అందిస్తుంది.

సూపర్ ప్రీమియం డిజైన్, మన్నిక: Moto g06 POWER Pantone-క్యూరేటెడ్ వీగన్ లెదర్‌తో రూపొందించింది. ఇది IP64 వాటర్ రెసిస్టెన్స్, గొరిల్లా గ్లాస్ ప్రొటెక్షన్‌ను కూడా కలిగి ఉంది. దీంతో ఈ మొబైల్ మరింత మన్నికైనది తయారైంది. ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్ టేప్‌స్ట్రీ, లారెల్ ఓక్, ఇండియా-ఎక్స్‌క్లూజివ్ టెండ్రిల్ రంగులలో అందుబాటులో ఉంది.

మోటో అనుభవం: మోటో g06 పవర్, సర్కిల్ టు సెర్చ్ విత్ గూగుల్, మోటో సెక్యూర్, థింక్‌షీల్డ్, హలో UX వంటి ప్రత్యేక లక్షణాలతో వస్తుంది. ఇది వినియోగదారులకు పనితీరు, వ్యక్తిగతీకరణ, భద్రతలో మెరుగైన అనుభవాన్ని అందిస్తుంది.

నిల్వ, లభ్యత: ఈ పరికరం 4GB + 64GB నిల్వతో వస్తుంది. RAM బూస్ట్‌తో 12GB వరకు విస్తరించవచ్చు. Moto g06 POWER అక్టోబర్ 11 నుండి Flipkart, Motorola.in వెబ్‌సైట్‌తో పాటు భారతదేశంలోని ప్రముఖ రిటైల్ స్టోర్‌లలో అమ్మకం ప్రారంభమవుతుంది .

About the Author

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్ డిజిటల్ మీడియాలో జర్నలిస్ట్‌గా పనిచేస్తున్నారు.  గత 7 ఏళ్ల అనుభవంతో ఇక్కడ 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

...Read More

