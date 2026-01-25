English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • బిజినెస్
  • Motorola Edge 50 Price: కేవలం రూ.668 లకే మోటరోలా 5G స్మార్ట్‌ఫోన్..ఫ్లిప్‌కార్ట్ సేల్‌లో బంపర్ ఆఫర్!

Motorola Edge 50 Price: కేవలం రూ.668 లకే మోటరోలా 5G స్మార్ట్‌ఫోన్..ఫ్లిప్‌కార్ట్ సేల్‌లో బంపర్ ఆఫర్!

Motorola Edge 50 Fusion Discount: ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో జరుగుతున్న రిపబ్లిక్ డే సేల్ (Republic Day Sale) స్మార్ట్‌ఫోన్ ప్రియులకు పండగ తీసుకువచ్చింది. ముఖ్యంగా మోటరోలా నుంచి వచ్చిన అత్యంత ప్రజాదరణ పొందిన కర్వ్డ్ డిస్‌ప్లే ఫోన్ Motorola Edge 50 Fusion పై కనీవినీ ఎరుగని ఆఫర్లను ఫ్లిప్‌కార్ట్ ప్రకటించింది.

Written by - Harish Darla | Last Updated : Jan 25, 2026, 05:52 PM IST

Motorola Edge 50 Price: కేవలం రూ.668 లకే మోటరోలా 5G స్మార్ట్‌ఫోన్..ఫ్లిప్‌కార్ట్ సేల్‌లో బంపర్ ఆఫర్!

Motorola Edge 50 Fusion Discount: ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో జరుగుతున్న రిపబ్లిక్ డే సేల్ (Republic Day Sale) స్మార్ట్‌ఫోన్ ప్రియులకు పండగ తీసుకువచ్చింది. ముఖ్యంగా మోటరోలా నుంచి వచ్చిన అత్యంత ప్రజాదరణ పొందిన కర్వ్డ్ డిస్‌ప్లే ఫోన్ Motorola Edge 50 Fusion పై కనీవినీ ఎరుగని ఆఫర్లను ఫ్లిప్‌కార్ట్ ప్రకటించింది. మీరు రూ.20,000 లోపు బడ్జెట్‌లో ప్రీమియం లుక్, అదిరిపోయే ఫీచర్లు ఉన్న ఫోన్ కోసం చూస్తుంటే, మోటరోలా ఎడ్జ్ 50 ఫ్యూజన్ సరైన ఛాయిస్.

ధర, డిస్కౌంట్ వివరాలు..
అసలు ధర: రూ.25,999
ఫ్లాట్ డిస్కౌంట్: సేల్‌లో భాగంగా 26% తగ్గింపుతో ఈ ఫోన్ కేవలం రూ.18,999 కే లభిస్తోంది. అంటే నేరుగా రూ.7,000 ఆదా అవుతుంది.

EMI ఆఫర్: ఒకేసారి అంత డబ్బు చెల్లించలేని వారు కేవలం నెలకు రూ.668 సులభ వాయిదాల పద్ధతి (EMI) లో ఈ ఫోన్‌ను ఇంటికి తీసుకెళ్లవచ్చు.

ఎక్స్ఛేంజ్ ఆఫర్: మీ పాత స్మార్ట్‌ఫోన్ కండిషన్ బాగుంటే, దానిని ఇచ్చి అదనంగా రూ.15,350 వరకు తగ్గింపు పొందవచ్చు.

మోటరోలా ఎడ్జ్ 50 ఫ్యూజన్ ఫీచర్స్..
డిజైన్ & డిస్‌ప్లే: 6.7-అంగుళాల P-OLED కర్వ్డ్ డిస్‌ప్లేతో వస్తుంది. దీని 144Hz రిఫ్రెష్ రేట్ గేమింగ్, వీడియోలకు సూపర్ స్మూత్ అనుభూతిని ఇస్తుంది. దీనికి IP68 రేటింగ్ ఉండటం వల్ల నీరు, దుమ్ము నుంచి రక్షణ ఉంటుంది.

పవర్‌ఫుల్ పెర్ఫార్మెన్స్: ఇందులో Snapdragon 7s Gen 2 ప్రాసెసర్ ఉంది. 12GB RAM, 512GB వరకు ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ వేరియంట్లలో ఇది లభిస్తుంది.

కెమెరా క్వాలిటీ: వెనుక భాగంలో 50MP మెయిన్ కెమెరా (Sony LYTIA 700C సెన్సార్), 13MP అల్ట్రావైడ్ కెమెరా ఉన్నాయి. సెల్ఫీల కోసం ముందు వైపు 32MP కెమెరా కలదు.

బ్యాటరీ & ఛార్జింగ్: 5,000mAh బ్యాటరీతో పాటు 68W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ ఉంటుంది. దీనివల్ల నిమిషాల్లోనే ఫోన్ ఫుల్ ఛార్జ్ అవుతుంది.

స్టైలిష్ డిజైన్‌తో పాటు స్టాక్ ఆండ్రాయిడ్ అనుభవాన్ని కోరుకునే వారికి మోటరోలా ఎడ్జ్ 50 ఫ్యూజన్ ఒక బెస్ట్ డీల్. రిపబ్లిక్ డే సేల్ ముగిసేలోపు ఈ అవకాశాన్ని వినియోగించుకోండి.

About the Author

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్ డిజిటల్ మీడియాలో జర్నలిస్ట్‌గా పనిచేస్తున్నారు.  గత 7 ఏళ్ల అనుభవంతో ఇక్కడ 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

...Read More

