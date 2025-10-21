Diwali Muhurat Trading 2025: జీ మార్కెట్ విజార్డ్ అనిల్ సింఘ్వీ రికమండ్ చేసిన ఈ స్టాక్స్ కొన్నారంటే.. భారీ లాభాలు ఖాయం..!!

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Stocks recommended by Zee Business Managing Editor Anil Singhvi: దీపావళి సందర్భంగా స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజీలు మూరత్ ట్రేడింగ్ పేరుతో ప్రతిఏటా ప్రత్యేక సెషన్ నిర్వహిస్తుంటాయి. మంగళవారం కూడా సంవత్ 2082 పేరుతో గంటపాటు మూరత్ ట్రేడింగ్ నిర్వహించింది. అయితే ఈసారి మార్కెట్లో పెద్దగా మెరుపులేమీ కనిపించలేదనే చెప్పాలి. ఈ ప్రత్యేక సెషన్లో సూచీలు స్వల్పంగా లాభపడగా.. సెన్సెక్స్ 62 పాయింట్లు పెరిగింది. నిఫ్టీ 25,850 మార్క్ పైనే స్థిరపడింది. మంగళవారం మధ్యాహ్నం 1.45 గంటలకు మూరత్ ట్రేడింగ్ ప్రారంభమైంది. 

Written by - Bhoomi | Last Updated : Oct 21, 2025, 03:51 PM IST

Anil Singhvi Recommended Diwali Muhurat Trading Stocks: దీపావళి ముహూర్త్ ట్రేడింగ్ సందర్భంగా స్టాక్ మార్కెట్ పాజిటివ్ ఆరంభాన్ని ఇచ్చింది. సెన్సెక్స్ దాదాపు 300 పాయింట్లు ఎగసి, నిఫ్టీ 13 నెలల గరిష్టమైన 25,900 పైన ట్రేడ్ అవుతోంది. ఈ మార్కెట్ ర్యాలీ మధ్య ప్రముఖ మార్కెట్ నిపుణులు,  జీ బిజినెస్ మేనేజింగ్ ఎడిటర్ అనిల్ సింఘ్వి పెట్టుబడిదారుల కోసం రెండు ప్రత్యేక ముహూర్త్ స్టాక్స్‌ను ఎంపిక చేశారు. ఆయన అభిప్రాయం ప్రకారం, ఈ స్టాక్స్‌ను ఒకటి నుండి రెండు సంవత్సరాల కాలానికి పెట్టుబడిగా ఉంచితే మంచి రాబడులు పొందే అవకాశం ఉంది. ప్రతి 15 శాతం డిప్ సమయంలో SIP విధానంలో కొనుగోలు చేయాలని ఆయన సూచిస్తున్నారు.

మొదటి ముహూర్త్ స్టాక్‌గా అనిల్ సింఘ్వి ఐనాక్స్ విండ్ లిమిటెడ్‌ను ఎంచుకున్నారు. ఈ కంపెనీ విండ్ టర్బైన్ జనరేటర్లు, EPC సొల్యూషన్ల తయారీలో కార్యకలాపాలు నిర్వహిస్తుంది. ఇటీవల INOX విండ్ ఎనర్జీతో జరిగిన విలీనం కంపెనీకి ఆర్థికపరంగా సానుకూల ప్రభావాన్ని చూపింది. జూన్ 30 నాటికి కంపెనీ ఆర్డర్ బుక్ 3.1 GW వద్ద ఉంది. కంపెనీ రూ.1,250 కోట్ల హక్కుల ఇష్యూ ద్వారా రుణాన్ని గణనీయంగా తగ్గించింది. ఏడు సంవత్సరాల విరామం తర్వాత FY25లో కంపెనీ లాభదాయకంగా మారడం గమనార్హం. 

FY26 కోసం EBITDA మార్జిన్ గైడెన్స్‌ను 17–18 శాతం నుండి 18–19 శాతానికి పెంచింది. ప్రస్తుతం ఐనాక్స్ విండ్ 50x PE వద్ద ట్రేడవుతోంది. ఇది దాని ఐదేళ్ల సగటు 81x కంటే తక్కువ. ఈ స్టాక్ ఈ ఏడాది 20 శాతం పడిపోయినా, ఇప్పుడు సహేతుకమైన విలువల వద్ద లభ్యమవుతోంది. అనిల్ సింఘ్వి దీని టార్గెట్ ధరలను రూ.190, రూ.225,  రూ.275గా నిర్ణయించారు. గత ట్రేడింగ్ సెషన్‌లో ఇది రూ.146.95 వద్ద ముగిసింది. ఈ ధరల ఆధారంగా చూస్తే దాదాపు 87 శాతం వరకు అప్‌సైడ్ అవకాశముందని ఆయన పేర్కొన్నారు.

రెండవ ముహూర్త్ స్టాక్‌గా ఆయన మఫత్‌లాల్ ఇండస్ట్రీస్‌ను సూచించారు. ఇది 120 ఏళ్ల ప్రాచీన టెక్స్‌టైల్ కంపెనీగా మఫత్‌లాల్ గ్రూప్‌లో భాగంగా ఉంది. ఈ సంస్థ జాక్ & జోన్స్, రాంగ్లర్, లీ, కిల్లర్, ముఫ్తీ, స్పైకర్, అల్లెన్ సోలీ వంటి ప్రముఖ బ్రాండ్‌లతో పని చేస్తుంది. కంపెనీ ఆస్తి-లైట్ మోడల్‌ను అనుసరిస్తూ తన తయారీలో 95 శాతం అవుట్‌సోర్స్ చేస్తుంది. ముఖ్యంగా ఇది రుణరహిత సంస్థ.  టెక్స్‌టైల్ రంగంలో ఇది అరుదైన విషయమనే చెప్పాలి. 

గత ఐదు సంవత్సరాల్లో 45 శాతం CAGR లాభ వృద్ధిని సాధించింది. జూన్ 30, 2025 నాటికి కంపెనీ ఆర్డర్ బుక్ రూ.1,000 కోట్ల వద్ద ఉంది. ప్రస్తుతానికి ఈ స్టాక్ 8.4x PE వద్ద ట్రేడవుతోంది. ఇది పరిశ్రమ సగటు 21x కంటే గణనీయంగా తక్కువగా ఉంది. USతో వాణిజ్య ఒప్పందం వస్త్ర రంగానికి మరింత బలాన్నిస్తుందని ఆయన అన్నారు. మఫత్‌లాల్ స్టాక్ టార్గెట్ ధరలు రూ.175, రూ.225, రూ.275గా సూచించారు. ప్రస్తుతం ఇది రూ.141.95 వద్ద ట్రేడవుతోంది. దాదాపు 94 శాతం వరకు పెరుగుదల అవకాశం ఉందని విశ్లేషించారు.

మొత్తం మీద మార్కెట్ గురు అనిల్ సింఘ్వి ఎంపిక చేసిన ఐనాక్స్ విండ్,  మఫత్‌లాల్ ఇండస్ట్రీస్ రెండూ మధ్యకాలిక పెట్టుబడిదారులకు బలమైన రాబడులు ఇచ్చే సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉన్నాయని ఆయన విశ్వాసం వ్యక్తం చేశారు. ప్రస్తుత మార్కెట్ ర్యాలీ వేళలో, ఈ రెండు స్టాక్స్ దీర్ఘకాల పెట్టుబడుల కోసం ఆకర్షణీయంగా కనిపిస్తున్నాయి.

