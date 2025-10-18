Gold Offer: కస్టమర్లకు ముకేశ్ అంబానీ దీపావళి కానుక.. ఫ్రీగా గోల్డ్ పొందే ఛాన్స్..!!

Reliance Digital Gold Scheme: పండుగల సీజన్ వచ్చేసింది. ధన్తేరస్, దీపావళి సమయాల్లో బంగారం కొనడం ఎంతో శుభప్రదం అని భారతీయులు నమ్ముతారు. ఈ సందర్భంలోనే రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ చైర్మన్ ముకేశ్ అంబానీ ఒక అద్భుతమైన ఆఫర్ను ప్రకటించారు. ఇక మీదట మీరు ఇంట్లో నుంచే 24 క్యారెట్ల స్వచ్ఛమైన బంగారాన్ని సులభంగా కొనుగోలు చేయవచ్చు. అదీ అదిరిపోయే బోనస్తో!
జియో ఫైనాన్స్ యాప్ ద్వారా బంగారం కొన్నవారికి ప్రత్యేక ఆఫర్ అందుబాటులో ఉంది. రూ. 2,000 లేదా అంతకంటే ఎక్కువ విలువైన డిజిటల్ గోల్డ్ కొంటే, 2 శాతం అదనపు గోల్డ్ ఉచితంగా లభిస్తుంది. ఉదాహరణకు మీరు రూ. 2,000కు పసిడి కొంటే, రూ. 40 విలువైన గోల్డ్ మీ అకౌంట్లో అదనంగా చేరుతుంది. ఈ బోనస్ 72 గంటల్లో మీ గోల్డ్ వాలెట్లో జమ అవుతుంది.
ఇంతే కాదు.. రూ. 20,000 లేదా అంతకంటే ఎక్కువ గోల్డ్ కొన్న వారు మెగా ప్రైజ్ డ్రాలో పాల్గొనడానికి అర్హులు అవుతారు. ఈ డ్రా ద్వారా స్మార్ట్ఫోన్లు, టెలివిజన్లు, గోల్డ్ కాయిన్లు, హోమ్ అప్లయెన్సెస్, గిఫ్ట్ వోచర్లు వంటి బహుమతులు గెలుచుకునే అవకాశం ఉంది. ఈ డ్రా మొత్తం రూ. 10 లక్షల విలువైన రివార్డులతో నిండింది. విజేతలను ఫెయిర్ డ్రా ద్వారా ఎంపిక చేసి, అక్టోబర్ 27న SMS, ఇమెయిల్ ద్వారా సమాచారం అందిస్తారు.
ఈ అద్భుతమైన ఆఫర్ “జియో గోల్డ్ 24K డేస్” పేరుతో అక్టోబర్ 18 నుంచి అక్టోబర్ 23 వరకు మాత్రమే అందుబాటులో ఉంటుంది. అంటే ఈ ఐదు రోజుల్లో గోల్డ్ కొన్నవారికే ఫ్రీ గోల్డ్, మెగా డ్రా ఛాన్స్ దక్కుతుంది.
ఈ ఆఫర్ ఎవరికీ అందుబాటులో ఉంటుంది?
జియో ఫైనాన్స్ యాప్ లేదా మైజియో యాప్లో కొత్త, పాత యూజర్లు ఇద్దరూ ఈ ఆఫర్ను పొందవచ్చు. పాన్ కార్డ్ వెరిఫికేషన్ పూర్తి చేయడం తప్పనిసరి. కనీసం రూ. 2,000 విలువైన గోల్డ్ కొనుగోలు చేయాలి. మెగా డ్రా కోసం అయితే రూ. 20,000 లేదా అంతకంటే ఎక్కువ విలువైన బంగారం కొనాలి.
పాల్గొనడం ఎలా?
ముందుగా JioFinance లేదా MyJio యాప్ను ప్లే స్టోర్ నుండి డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
కొత్త యూజర్లైతే సైన్ అప్ చేయాలి. పాత యూజర్లు లాగిన్ అవ్వవచ్చు.
మీ మొబైల్ నంబర్ను లింక్ చేసి, పాన్ కార్డ్ వెరిఫికేషన్ పూర్తి చేయండి.
యాప్లోని “డిజిటల్ గోల్డ్” సెక్షన్లోకి వెళ్లి రూ. 2,000 లేదా అంతకంటే ఎక్కువ విలువ గల బంగారం కొనండి.
UPI లేదా ఇతర ఆన్లైన్ పేమెంట్ ఆప్షన్లతో సులభంగా చెల్లింపు పూర్తి చేయవచ్చు.
మీ కొనుగోలుకు ఆటోమేటిక్గా 2శాతం ఫ్రీ గోల్డ్ బోనస్ వస్తుంది. రూ. 20,000కుపైగా కొంటే మెగా డ్రా ఎంట్రీ దొరుకుతుంది.
డిజిటల్ గోల్డ్ అంటే ఏమిటి?
ఇది భౌతిక బంగారం కాదు. మీరు కొనుగోలు చేసిన బంగారం డిజిటల్ రూపంలో మీ జియో ఫైనాన్స్ వాలెట్లో సురక్షితంగా నిల్వ ఉంటుంది. ఇది 24 క్యారెట్ల స్వచ్ఛమైన బంగారం అని కంపెనీ చెబుతోంది. మీరు ఎప్పుడైనా దాన్ని ఫిజికల్ గోల్డ్గా మార్పిడి చేసుకోవచ్చు లేదా యాప్ ద్వారా అమ్మకానికి పెట్టుకోవచ్చు. ఈ మొత్తం ప్రక్రియ పూర్తిగా పేపర్లెస్ మరియు సురక్షితంగా ఉంటుంది.
కనీస పెట్టుబడి ఎంత?
జియో ఫైనాన్స్ యాప్లో మీరు కనీసం రూ. 10 నుంచే డిజిటల్ గోల్డ్లో పెట్టుబడి పెట్టవచ్చు. అంటే చిన్న మొత్తంలో మొదలుపెట్టి, పండగ సమయాల్లో బంగారం కొనుగోలు శుభాన్ని పొందవచ్చు.
మొత్తానికి, ఈ పండగ సీజన్లో బంగారం కొనే ఆలోచనలో ఉన్నవారికి జియో ఫైనాన్స్ యాప్ ఒక సూపర్ ఛాన్స్ అందిస్తోంది. ఇంటి నుంచే పసిడి కొనండి. బోనస్ గోల్డ్తో పాటు మెగా గిఫ్టులు కూడా గెలుచుకునే అవకాశం పొందండి. కానీ గుర్తుంచుకోండి.. ఈ ఆఫర్ అక్టోబర్ 23తో ముగుస్తుంది.
