Mumbai Dharavi Slum Business: స్లమ్ కాదు.. సొమ్ము సృష్టించే కేంద్రం.. ఇరుకైన వీధుల్లో బిలియన్ల వ్యాపారం.. ధారావి విజయగాథ..!!

Mumbai Dharavi Slum Business: ముంబైలో.. ఆకాశహర్మ్యాల నీడలో..  టిన్ షీట్లు.. ఆస్బెస్టాస్ పైకప్పులతో విస్తరించిన ఒక ప్రపంచం ఉంది. బయటివారికి అది మురికివాడ. కొందరికి బతుకుదెరువుకు బాసటగా నిలిచే ప్రదేశం. మరికొందరికి సినిమాలు.. నవలలు సృష్టించిన ఒక ప్రతీక. కానీ ఈ ఇరుకైన వీధుల్లో అడుగు పెట్టిన క్షణం నుంచి ఆ అభిప్రాయాలు ఒక్కొక్కటిగా కూలిపోతాయి. ఎందుకంటే ఇది కేవలం పేదరికం కథ కాదు. ఇది పట్టుదల, ప్రతిభ, వ్యాపార మేధస్సు, అసాధారణ జీవన శక్తి కథ.

Written by - Bhoomi | Last Updated : Feb 24, 2026, 09:06 AM IST

ముంబైలో దాదాపుగా 593 పైచిలుకు ఎకరాల్లో విస్తరించి ఉన్న ప్రాంతమే ధారవి. ఇక్కడ దాదాపు 10 లక్షల మంది జనాభా నివసిస్తారు. నిజానికి ఇది ఒకప్పుడు మురికివాడ కాదు. 19వ శతాబ్దానికి ముందు ధారవి ప్రాంతం ఒక పెద్ద పల్లెటూరుగా ఉండేది. చేపలు పట్టుకుని బతికే కోలి కులస్తులు ఇక్కడ ఉండేవారు. అప్పట్లో ఈ ప్రాంతాన్ని కోలివాడ అని కూడా పిలిచేవారు. 1850 తర్వాత దేశంలోని ఇతర ప్రాంతాల నుంచి  పెద్ద సంఖ్యలో ప్రజలు ముంబై నగరానికి రావడం మొదలైంది.

ఇలా వచ్చిన నిరుపేదలంతా ధారవిలో స్థిరనివాసం ఏర్పరచుకున్నారు. తొలి రోజుల్లో తమిళనాడు నుంచి పెద్ద సంఖ్యలో ప్రజలు ధారవి ప్రాంతానికి వచ్చి సెటిలయ్యారు. అందుకే ధారవిని చోటా తమిళనాడు అని కూడా అనేవారు. తర్వాతి కాలంలో  దేశంలోని అన్ని ప్రాంతాల నుంచి ప్రజలు ఇక్కడకు వచ్చారు. దీంతో ధారావీ ఒక మినీ ఇండియాగా మారిపోయింది. 

ప్రఖ్యాత రచయిత Salman Rushdie..  ధారావిని అర్థం చేసుకోవాలంటే అక్కడ నెలల తరబడి జీవించాల్సిందే అని చెప్పారు. ఆయన చెప్పిన మాటలో సత్యం ఉంది. ఇక్కడి వాస్తవం ఒక రోజు పర్యటనతో కనిపించదు. ఇరుకైన గల్లీలు, తడి గోడలు, మూసుకుపోయిన కాలువలు.. ఇవి ఒక వైపు. మరోవైపు, అదే గల్లీలలో నడుస్తున్న కోట్ల రూపాయల వ్యాపారం. ఇది ఒక కాలువ.. కానీ అది బంగారంతో తయారు చేసింది అని ఇక్కడే జన్మించిన ప్లంబర్ రాజు హనుమంత అంటాడు. అతని మాటల్లో అతిశయోక్తి లేదు. ఎందుకంటే కేవలం 2.39 చదరపు కిలోమీటర్ల విస్తీర్ణంలో.. సంవత్సరానికి వేల కోట్ల రూపాయల ఆర్థిక వ్యవస్థ నడుస్తోంది. అంచనాల ప్రకారం వార్షిక టర్నోవర్ రూ. 9,000 కోట్లకు మించి ఉంటుంది.

ధారావిని  సిటీ వితిన్ ఎ సిటీ  అంటారు. ఎందుకంటే ఇక్కడే పుట్టి..  ఇక్కడే పెరిగి.. ఇక్కడే పనిచేసి జీవితాన్ని ముగించే లక్షలాది మంది ఉన్నారు. కానీ ఈ చిన్న నగరం ముంబై మహానగరానికి ఒక గొప్ప శక్తి కేంద్రం. దక్షిణ ముంబైలోని Ballard Estate లేదా Bandra Kurla Complex లో ఒప్పందాలు కుదురుతుంటే, వాటి మూలాలు చాలాసార్లు ధారావి గల్లీల్లోనే మొదలవుతాయి. ఇక్కడ భూమి చవక అని అనుకోవడం పెద్ద పొరపాటు. నివాస గదులు నెలకు రూ. 3,000 నుంచి రూ. 7,000 వరకు ఉంటాయి. కొత్తగా ముంబైకి వచ్చే కార్మికులకు ఇది పెద్ద ఊరటగా అనిపిస్తుంది. ఇక్కడ నివసించాలంటే పోలీస్ వెరిఫికేషన్ అవసరం లేదు. ఎక్కువ ప్రశ్నలు అడిగేవారు ఉండరు. ఒకే షరతు నెలవారీ అద్దె నగదుగా చెల్లించాలి.

కానీ వాణిజ్య దుకాణాల విషయానికి వస్తే  పూర్తిగా మారుతుంది. 1,200 నుంచి 1,800 చదరపు అడుగుల షాప్‌కు నెలకు రూ. 1.5 లక్షల నుంచి రూ.5 లక్షల వరకు అద్దె చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. ప్రాథమిక సౌకర్యాలు లేకున్నా, వ్యాపారం బలంగా ఉండటం వల్లే ఈ రేట్లు. ప్రతి అంగుళం భూమి ఇక్కడ విలువైనదిగా మారింది. ధారావి ఆర్థిక హృదయం అంటే తోలు పరిశ్రమ. 19వ శతాబ్దం చివరలో ప్రారంభమైన ఈ వృత్తి ఇప్పటికీ ఇక్కడ ప్రధాన ఆధారం. వేలాది చిన్న వర్క్‌షాపుల్లో బ్యాగులు, జాకెట్లు, బూట్లు, సాడిల్స్ తయారవుతాయి. ఈ ఉత్పత్తులు యూరప్, అమెరికా మార్కెట్లకు చేరతాయి. ఒక్కో సంచిపై కార్మికుడికి రూ. 200–రూ. 300 లాభం వచ్చినా, భారీ ఉత్పత్తి వల్ల మంచి ఆదాయం వస్తుంది. కొందరు వ్యాపారులు రోజుకు రూ. 20,000 వరకు సంపాదిస్తారు.

తోలు కాన్పూర్, చెన్నై వంటి నగరాల నుంచి వస్తుంది. ఇక్కడి చేతివృత్తులవారు దానిని విలువైన ఉత్పత్తులుగా మారుస్తారు. ప్రభుత్వ మద్దతు, ఆధునిక యంత్రాలు ఉంటే గూచీ, ప్రాడా వంటి బ్రాండ్‌లకు పోటీ ఇవ్వగలమని స్థానిక శిల్పులు చెబుతారు. కేవలం తోలు మాత్రమే కాదు. కుంహర్వాడ ఆసియాలోనే అతిపెద్ద కుండల కేంద్రంగా ప్రసిద్ధి చెందింది. గుజరాత్‌కు చెందిన కుటుంబాలు తరతరాలుగా ఇక్కడ మట్టి కళను కొనసాగిస్తున్నాయి. దీపాలు, పూలకుండలు, అలంకార వస్తువులు దేశమంతటా సరఫరా అవుతుంటాయి. దీపావళి సమయానికి ఇక్కడ పగలు-రాత్రి తేడా ఉండదు. అయితే ఫర్నేస్‌ల నుంచి వచ్చే పొగ కార్మికుల ఆరోగ్యంపై ప్రభావం చూపుతోంది. ఇది ఈ విజయానికి ఉన్న మరో చేదు నిజం వంటిది.

ధారావి వీధుల్లో తెల్లవారుజామునే జీవితం మొదలవుతుంది. ఉదయం 2:30కే ఇడ్లీ, వడ తయారీ ప్రారంభమవుతుంది. 5 గంటలకల్లా వేల కిలోల ఆహారం సిద్ధమై ముంబై అంతటా పంపిణీ అవుతుంది. కర్ణాటక, తమిళనాడు, కేరళ నుంచి వచ్చిన కుటుంబాలు ఈ ఆహార వ్యాపారాన్ని నడుపుతున్నాయి. ఇది నగరానికి కనిపించని కానీ కీలకమైన ఆర్థిక వ్యవస్థ అని చెప్పాలి. ఇంకా ఒక గొప్ప శక్తి.. రిసైక్లింగ్ పరిశ్రమ. ముంబై చెత్తలో దాదాపు 80శాతం ఇక్కడే పునర్వినియోగం అవుతుంది. రోజుకు వేల టన్నుల వ్యర్థాలు వర్గీకరిస్తారు. ప్లాస్టిక్‌ను శుభ్రపరచి, కట్ చేసి, ఎండబెట్టి మళ్లీ వినియోగానికి సిద్ధం చేస్తారు. ఇది ప్రమాదకరమైన పని.. పాత సూదులు, గాజు ముక్కలు గాయాలకు కారణమవుతాయి. అయినప్పటికీ లక్షలాది కుటుంబాల జీవనోపాధి దీనిపై ఆధారపడి ఉంది.

ధారావి విస్తీర్ణం బాంద్రా, మాహిమ్, మాతుంగా, సియోన్, కుర్లా, చునాభట్టి, కింగ్స్ సర్కిల్ ప్రాంతాల వరకు వ్యాపించింది. బాంద్రా స్టేషన్ పశ్చిమ వైపు విలాసవంతమైన బంగ్లాలు ఉంటే, తూర్పు వైపు కేవలం కొన్ని వందల మీటర్ల దూరంలో ధారావి ప్రారంభమవుతుంది. ఒకే నగరంలో రెండు విభిన్న ప్రపంచాలు. ఇప్పుడు పునరాభివృద్ధి ప్రణాళికలు ప్రారంభమయ్యాయి. కొందరికి ఇది ఆశ. మరికొందరికి భయం. కొత్త భవనాలు నిర్మిస్తే ఉద్యోగాలు, గుర్తింపు కోల్పోతామేమో అన్న ఆందోళన ఉంది.  భవనాలు మారవచ్చు, కానీ ధారావి ఆత్మ మారదు..  అని స్థానికులు అంటున్నారు.

ధారావి అంటే మురికివాడ మాత్రమే కాదు. అది శ్రమ, స్వప్నం, ఆత్మగౌరవం. ప్రతి రోజూ ముంబై నగరాన్ని తన భుజాలపై మోసే వేలాది కార్మికుల కథ. బయటివారికి ఇది కాలువలా కనిపించవచ్చు. కానీ లోపలికి వెళ్లి చూడగానే తెలుస్తుంది... ఇది నిజంగా బంగారంతో తయారైన ఒక ప్రపంచం అని.

About the Author

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

...Read More

dharavi slumsdharavi redevelopment projectdharavi populationdharavi demolitiondharavi slum redevelopment project update

