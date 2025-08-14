Muthoot Finance: క్యూ 1లో అదరగొట్టిన ముత్తూట్ ఫైనాన్స్.. దెబ్బకు 10 శాతం పెరిగిన షేర్ ధర..ఇంకా ఎంత పెరుగుతుందంటే..?

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Muthoot Finance Shares: గోల్డ్ ఫైనాన్స్ అందించే నాన్ బ్యాంకింగ్ ఫైనాన్స్ కంపెనీలు భారీగా లాభపడుతున్నాయి. దీనికి ప్రధాన కారణం బంగారం ధర భారీగా పెరిగిన నేపథ్యంలో చాలామంది బంగారం తాకట్టు పెట్టేందుకు కస్టమర్లు పెద్ద మొత్తంలో మక్కువ చూపిస్తున్నారు.  ఫలితంగా ముత్తూట్ ఫైనాన్స్ లాంటి కంపెనీలు భారీగా లాభపడుతున్నాయి. కేరళకు చెందిన ఈ నాన్ బ్యాంకింగ్ ఫైనాన్స్ సంస్థ గోల్డ్ ఫైనాన్స్ రంగంలో దేశవ్యాప్తంగా వ్యాపించింది. 

Written by - Bhoomi | Last Updated : Aug 14, 2025, 03:36 PM IST

తాజాగా ముత్తూట్ ఫైనాన్స్ జూన్ నెలతో ముగిసిన క్యు1 ఫలితాలను వెలువరించింది. ముత్తూట్ ఫైనాన్స్ నికర లాభం గత సంవత్సరంతో పోలిస్తే 89.6శాతం పెరిగి రూ.2,046 కోట్లకు చేరుకుంది. కంపెనీ ఇప్పటివరకు ఒక త్రైమాసికంలో నమోదు చేసిన అత్యధిక లాభం ఇదే కావడం విశేషం. నికర వడ్డీ ఆదాయం (NII) ఈ కాలంలో 50.6శాతం పెరిగి రూ.3,473 కోట్లకు చేరుకుం. గత ఏడాది ఇదే త్రైమాసికంలో రూ.2,305 కోట్లుగా ఉంది. ఇక నికర వడ్డీ మార్జిన్ 11.51శాతం నుండి 12.15శాతానికి పెరిగింది.

ఈ త్రైమాసిక ఫలితాలు తర్వాత ఒకసారిగా స్టాక్ మార్కెట్లో ముత్తూట్ ఫైనాన్స్ షేర్లు భారీ ర్యాలీలో పాల్గొన్నాయి. ఇన్వెస్టర్లు ఈ షేర్ లో పెట్టుబడి పెట్టేందుకు పెద్ద ఎత్తున ఇంట్రెస్ట్ చూపించారు. ఫలితంగా ముత్తూట్ ఫైనాన్స్ ఆగస్టు 14వ తేదీన ప్రారంభ ట్రేడింగ్ లోనే దాదాపు పది శాతం పెరిగి అప్పర్ సర్క్యూట్ తాకింది. అంతేకాదు ముత్తూట్ ఫైనాన్స్ షేర్ లో ఊహించిన దానికన్నా ఎక్కువ లాభాలను పొందాయి. ముఖ్యంగా కంపెనీ షేరు ధర ప్రస్తుతం రూ. 2,799 వద్ద 52 వారాల గరిష్ట స్థాయిని తాకింది. 

గ్లోబల్ బ్రోకరేజ్ సంస్థ మోర్గాన్ స్టాన్లీ ముత్తూట్ ఫైనాన్స్ షేర్లకు ఓవర్ వెయిట్ రేటింగ్ ఇచ్చి దాని టార్గెట్ ధరను రూ.2,880 నుండి రూ.2,920కి పెంచింది. జెఫరీస్ ఈ స్టాక్ కోసం తన టార్గెట్ ధరను రూ.2,660 నుండి రూ.2,950కి పెంచింది. మోతీలాల్ ఓస్వాల్ ఈ స్టాక్‌ను న్యూట్రల్ గా రేట్ చేసి రూ.2,790 టార్గెట్ ధరను నిర్ణయించారు. 

Also Read: Business Ideas: కేంద్రంలోని మోదీ సర్కార్ అందించే  రూ. 10లక్షలతో ఈ బిజినెస్ స్టార్ట్ చేస్తే.. నెలకు రూ. 2లక్షలు సంపాదించవచ్చు.. ఇలా చేస్తే చాలు..!!   

ముఖ్యంగా గ్లోబల్ మార్కెట్లలో గోల్డ్ రికార్డు స్థాయిని తాకుతున్న నేపథ్యంలో దేశీయంగా కూడా బంగారం ధరలు భారీగా పెరిగిపోయాయి. ముఖ్యంగా 10 గ్రాముల బంగారం ధర ఏకంగా రికార్డు స్థాయిలో లక్ష రూపాయలు దాటేసింది. దీంతో చాలామంది కస్టమర్లు బంగారం రుణాలను తీసుకునేందుకు ఎక్కువగా ఆసక్తి చూపించడానికి ప్రధాన కారణమైంది అని చెప్పవచ్చు. ఈ కారణంగానే బంగారం పెట్టుబడి పెట్టి రుణాలను పొందే వారి సంఖ్య భారీగా పెరిగిపోయింది. ఫలితంగా గోల్డ్ ఫైనాన్స్ చేసే నాన్ బ్యాంకింగ్ ఫైనాన్స్ కంపెనీలకు పెరిగిన బంగారం ధర లాభాలను తెచ్చి పెట్టింది అని చెప్పవచ్చు. 

Also Read: Power Of SIP: ముందుగానే ఇలా ఫైనాన్షియల్ ప్లానింగ్ చేసుకోండి.. రిటైర్‌మెంట్‌ సమయానికి 8 కోట్లు మీ చేతుల్లో..!!

Disclaimer: ఈక్విటీ మార్కెట్లలో  పెట్టుబడులు రిస్కుతో కూడుకున్నవి. ఈ కథనంలో ఇక్కడ వ్యక్తీకరించిన అభిప్రాయాలు/సూచనలు/సలహాలు కేవలం పాఠకుల అవగాహన కోసం మాత్రమే. జీ తెలుగు ఎలాంటి షేర్ మార్కెట్ రికమండేషన్స్ ఇవ్వదు. ఏదైనా ఆర్థిక నిర్ణయం తీసుకునే ముందు నిపుణులైన సర్టిఫైడ్ ఇన్వెస్ట్ మెంట్ ఫైనాన్షియల్ అడ్వైజర్లను సంప్రదించాలని జీ తెలుగు పాఠకులను సూచిస్తుంది.

 

