success story: స్కూల్‌కి వెళ్లడానికి రోజూ కిలోమీటర్ల నడక.. భార్య నగలు అమ్మి రూ.50వేలతో వ్యాపారం.. ఇప్పుడు వేల కోట్లకు అధిపతి.. ఎవరితను?

Jupally Rameshwara Rao's Success Secret: కృషితో నాస్తి దుర్భిక్షం అన్నారు పెద్దలు... పట్టుదలతో క్రమశిక్షణతో ప్రయత్నం చేసినట్లయితే ఏ రంగంలో అయినా ఉన్నత శిఖరాలను అధిరోహించవచ్చు అని పెద్దలు చెబుతూ ఉంటారు. అలాంటి కృషికి పట్టుదలకి క్రమశిక్షణకు మారుపేరుగా నిలిచిన వారిలో చాలా కొద్దిమందే ఉంటారు. అలాంటి వారిలో జూపల్లి రామేశ్వరావు అదే కోవలోకి వస్తారు. చిన్నతనంలోనే ఒక నిరుపేద కుటుంబంలో జన్మించి స్కూలుకు వెళ్లేందుకు కిలోమీటర్ల కొద్ది నడిచి విద్యాభ్యాసం అనంతరం డాక్టర్ గా మారి ఆ తర్వాత తన భార్య నగలు తాకట్టు పెట్టగా వచ్చి రూ. 50వేలతో వ్యాపారం రంగంలోకి అడుగుపెట్టి నేడు వేల కోట్లకు అధిపతిగా మారిన చరిత్ర ఆయన సొంతం. మైహోం అధినేత జూపల్లి రామేశ్వర్ రావు సక్సెస్ సీక్రెట్ ఏంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.  

తెలంగాణలోని మహబూబ్‌నగర్ జిల్లాలోని ఒక వ్యవసాయ కుటుంబంలో జన్మించిన జూపల్లి రామేశ్వరరావుకు కుటుంబ పోషణకు 30 ఎకరాల వ్యవసాయ భూమి ఉన్నప్పటికీ, చదువు మాత్రం ఒక సవాలుగానే ఉండేది. ఆయన పాఠశాలకు వెళ్లడానికి రోజూ కొన్ని కిలోమీటర్లు నడిచేవారని చెబుతుంటారు. 1974లో ఆయన హోమియో వైద్యం అభ్యసించి అందులో పట్టా పొందారు. ఆ తర్వాత వైద్యం కొనసాగించేందుకు హైదరాబాద్‌కు వచ్చి దిల్ సుఖ్ నగర్ లో ఒక చిన్న క్లినిక్‌ను స్థాపించి, డాక్టర్‌గా ప్రాక్టీసు ప్రారంభించారు. అప్పుడే విజయవాడ హైవే చుట్టుపక్కల నగరం అభివృద్ధి చెందడాన్ని గమనించి ఆయన పలు స్థలాలను కొనుగోలు చేసి వాటిని ప్లాట్లుగా మలిచి విక్రయించి రియల్ ఎస్టేట్లో తన అదృష్టం పరీక్షించుకున్నారు. 

మొదట్లో ఒక స్నేహితుని ప్రోత్సాహంతో జూపల్లి రామేశ్వరరావు ఒక భూమిపై  కేవలం రూ. 50,000పెట్టుబడి అవసరం ఉండేదు. కానీ ఆ సమయంలో రామేశ్వరరావు వద్ద అంత డబ్బు లేదు. ఆయన మేనమామ సలహా మేరకు తన భార్య నగలను తాకట్టు పెట్టగా రూ. 50వేలు వచ్చాయి. ఆ డబ్బులతో భూమిపై పెట్టుబడి పెట్టారు. కేవలం 3 సంవత్సరాల వ్యవధిలో దాని విలువ రూ. 1.5 లక్షలు అవగానే అమ్మేశాడు. అప్పుడే ఆయన రియల్ ఎస్టేట్ సామర్థ్యాన్ని గ్రహించారు. అది ఆయన జీవిత గమనాన్ని మార్చివేసింది. ఆ తర్వాత మై హోమ్ ఇండస్ట్రీస్ పేరిట పలు ప్రాజెక్టులను నిర్మించి రియల్ ఎస్టేట్ రంగంలో తనకంటూ ఒక బ్రాండ్ ను సొంతం చేసుకున్నారు. 

1997లో మై హోమ్ ఇండస్ట్రీస్ తోపాటు మహా సిమెంట్‌ను ప్రారంభించడం ద్వారా రామేశ్వరరావు సిమెంట్ తయారీ రంగంలోకి అడుగుపెట్టారు. 2008 నాటికి, ఆయన కంపెనీలో 50 శాతం వాటాను రూ. 1,429 కోట్లకు విక్రయించారు. ఈ లాభంతో కంపెనీని మరింత విస్తరించారు. నేడు ఈ సంస్థ దక్షిణ భారతదేశంలో ఒక పెద్ద సిమెంట్ కంపెనీగా ఉంది.

అంతటితో రామేశ్వరరావు విజయగాథ ఆగలేదు. 2013లో రూ. 1,400 కోట్లకు శ్రీ జయజ్యోతి సిమెంట్స్‌ను ఆయన స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ఆయన సిమెంట్ సామ్రాజ్యం ఇప్పుడు సంవత్సరానికి 10 మిలియన్ టన్నులకు చేరుకుంది. ప్రస్తుతం మై హోమ్ గ్రూపులో ఆయన నలుగురు కుమారులు, నలుగురు కోడళ్లు  వివిధ విభాగాల బాధ్యతలు తీసుకున్నారు. ఆధ్యాత్మిక రంగంలో కూడా జూపల్లి రామేశ్వరరావు నిత్యం విష్ణు పారాయణంతో చిన్న జీయర్ స్వామి ఆశీస్సులతో ధర్మ ప్రచారంలో కూడా ముందు వరుసలో ఉంటున్నారు. 

నేడు, డాక్టర్ జూపల్లి రామేశ్వరరావు నికర ఆస్తుల విలువ అద్భుతమైన రూ. 19,920 కోట్లుగా విలువ కడుతున్నారు. కేవలం తెలంగాణలో మాత్రమే కాదు ఆయన వ్యాపారం ప్రస్తుతం అటు ఆంధ్రప్రదేశ్, కర్ణాటక, తమిళనాడు సహా దేశంలోని పలు రాష్ట్రాలకు విస్తరించింది. ఎంటర్టైన్మెంట్ రంగంలో కూడా ఆయన ప్రవేశించి ఓటిటి  రంగంలో సైతం ప్రవేశించడం విశేషం.

