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టాటా గ్రూప్‌లో సంచలనం.. ఛైర్మన్ పదవికి ఎన్‌.చంద్రశేఖరన్ రాజీనామా

N Chandrasekaran Resigns: టాటా సన్స్ ఛైర్మన్‌ పదవి నుంచి ఎన్.చంద్రశేఖరన్ తప్పుకున్నారు. తన పదవీకాలం 2027 ఫిబ్రవరి వరకు మాత్రమే కొనసాగుతానని.. ఆ తర్వాత మళ్లీ రీ-అపాయింట్‌మెంట్ కోరనని ఆయన బోర్డుకు స్పష్టం చేశారు. టాటా సన్స్ కీలక ఏజీఎమ్‌కి ముందే రాజీనామా చేయడం కార్పొరేట్ వర్గాలను ఆశ్చర్యానికి గురిచేసింది.

Written ByAshok Krindinti
Published: Aug 12, 2026, 12:19 PM IST|Updated: Aug 12, 2026, 12:19 PM IST
టాటా గ్రూప్‌లో సంచలనం.. ఛైర్మన్ పదవికి ఎన్‌.చంద్రశేఖరన్ రాజీనామా
Image Credit: N Chandrasekaran (Source: File)

About the Author

Ashok Krindinti

Ashok Krindinti

అశోక్‌ క్రిందింటి జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2022 నుంచి స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో ఏడేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

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టాటా గ్రూప్‌లో సంచలనం.. ఛైర్మన్ పదవికి ఎన్‌.చంద్రశేఖరన్ రాజీనామా
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