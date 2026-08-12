N Chandrasekaran Resigns: టాటా గ్రూప్లో కీలక పరిణామం చోటుచేసుకుంది. టాటా సన్స్ ఛైర్మన్ పదవికి నటరాజన్ చంద్రశేఖరన్ రాజీనామా చేశారు. వ్యాపార పనితీరు, మూలధన అవసరాలకు సంబంధించి టాటా ట్రస్ట్స్లో తలెత్తిన విభేదాల నేపథ్యంలో ఆయన ఛైర్మన్ వైదొలిగారు. ఆగస్టు 18న జరగనున్న టాటా సన్స్ వార్షిక సర్వసభ్య సమావేశానికి (AGM) కొద్దిరోజుల ముందే ఆయన ఈ నిర్ణయం తీసుకోవడం కార్పొరేట్ వర్గాల్లో తీవ్ర చర్చనీయాంశమైంది. తన ప్రస్తుత పదవీకాలం ముగిసే 2027 ఫిబ్రవరి వరకు మాత్రమే ఛైర్మన్గా కొనసాగుతానని, ఆ తర్వాత మళ్లీ ఆ పదవి బాధ్యతలను స్వీకరించబోనని చంద్రశేఖరన్ బోర్డుకు స్పష్టం చేసినట్లు తెలుస్తోంది. చంద్రశేఖరన్ నాయకత్వంలో టాటా గ్రూప్ ఆదాయం, లాభాలు దాదాపు ఐదు రెట్లు పెరగడం విశేషం.
అసలు కారణం ఇదేనా..
టాటా సన్స్లో దాదాపు 66 శాతం వాటా కలిగి ఉన్న 'టాటా ట్రస్ట్స్' అధిపతి నోయెల్ టాటాతో చంద్రశేఖరన్కు కొన్ని వ్యాపార వ్యూహాల విషయంలో విభేదాలు వచ్చినట్లు సమాచారం. సెమీకండక్టర్లు, ఎలక్ట్రానిక్స్, ఈ-కామర్స్ (డిజిటల్), బ్యాటరీ తయారీ, ఎయిర్లైన్స్ వంటి కొత్త రంగాల్లో టాటా గ్రూప్ వేగంగా పెడుతున్న పెట్టుబడుల తీరుపై, వాటి ప్రదర్శనపై ట్రస్ట్ సభ్యులు కొన్ని ప్రశ్నలు లేవనెత్తినట్లు తెలుస్తోంది. టాటా ట్రస్ట్స్, టాటా సన్స్ యాజమాన్యాల మధ్య వ్యూహాత్మక నిర్ణయాల్లో తేడాలు వచ్చాయనే వార్తలు వినిపిస్తున్నాయి.
తొలి ఎగ్జిక్యూటివ్గా..
2017లో రతన్ టాటా స్థానంలో టాటా సన్స్ ఛైర్మన్గా బాధ్యతలు స్వీకరించిన ఎన్.చంద్రశేఖరన్.. టాటా కుటుంబేతర వర్గం నుంచి ఈ అత్యున్నత పదవిని అధిష్టించిన తొలి ప్రొఫెషనల్ ఎగ్జిక్యూటివ్గా నిలిచారు. టీసీఎస్ సీఈఓగా తన ప్రతిభను చాటుకున్న ఆయన.. టాటా సన్స్ సారథిగా గ్రూప్ను సరికొత్త శిఖరాలకు తీసుకెళ్లారు. 2019-20 ఆర్థిక సంవత్సరంలో రూ.7.89 లక్షల కోట్లుగా ఉన్న గ్రూప్ మొత్తం ఆదాయం, 2025-26 నాటికి రూ.16.24 లక్షల కోట్లకు చేరింది. కంపెనీ నికర లాభం రూ.32 వేల కోట్ల నుంచి ఏకంగా రూ.1.71 లక్షల కోట్లకు పైగా పెరిగింది. టాటా లిస్టెడ్ కంపెనీల మార్కెట్ విలువ రూ.9.31 లక్షల కోట్ల నుంచి రూ.24 లక్షల కోట్లకు పైగా పెరిగింది.
కుప్పకూలిన షేర్లు..
ఎయిర్ ఇండియాను తిరిగి దక్కించుకోవడం, విస్టారా-ఎయిర్ ఇండియా విలీనం, సెమీకండక్టర్ ప్లాంట్ల ఏర్పాటు, టాటా న్యూ డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్ వంటి విప్లవాత్మక నిర్ణయాలు ఆయన హయాంలోనే రూపుదిద్దుకున్నాయి. 2027 ఫిబ్రవరి వరకు చంద్రశేఖరన్ బాధ్యతల్లోనే ఉంటారు. దీంతో టాటా సన్స్కు కొత్త ఛైర్మన్ను ఎన్నుకోవడానికి బోర్డుకు తగినంత సమయం లభించనుంది. ఆగస్టు 18న జరిగే వార్షిక సమావేశంలో నాయకత్వ మార్పు, భవిష్యత్ వ్యూహాలపై మరింత స్పష్టత వచ్చే అవకాశం ఉంది. కాగా.. టాటా సన్స్ ఛైర్మన్గా చంద్రశేఖరన్ సడన్గా తప్పుకోవడంతో టాటా గ్రూప్ షేర్లు పతనమయ్యాయి. టీసీఎస్ షేర్లు 4.29%, టాటా స్టీల్ 1.65%, టైటాన్ 1.33%, టాటా పవర్ 1.29%, ట్రెంట్ 0.26%, టాటా మోటార్స్ 2.47% మేర కుప్పకూలాయి. సెన్సెక్స్ 560+, నిఫ్టీ 180+ పాయింట్ల నష్టంతో కొనసాగుతున్నాయి.