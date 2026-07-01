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సెల్యూట్ టు డాక్టర్స్.. ఆ తెల్లటి కోటు వెనుక ఎన్నో త్యాగాలు, కన్నీళ్లు..!!

National Doctors' Day 2026: ఒక డాక్టర్ జీవితంలో సంతోషాలు అనేవి చాలా అరుదుగా ఉంటాయి. అర్ధరాత్రి 12గంటలకు ఫోన్ వచ్చినా.. ఇంట్లో పండగ ఉన్నా.. ఏ శుభకార్యం జరిగినా.. తన సొంత బిడ్డకు ఆరోగ్యం బాగలేకపోయినా.. ఆసుపత్రిలో ఒక రోగి ఎమర్జెన్సీలో ఉన్నాడంటే పరుగెత్తుకుంటూ వెళ్తుంటారు. అక్కడ కొట్టుకుంటున్న ఒక ప్రాణాన్ని కాపాడేందుకు మించింది ఏదీ ముఖ్యంగా కాదని భావిస్తుంటారు.

Written ByBhoomi
Published: Jul 01, 2026, 02:43 PM IST|Updated: Jul 01, 2026, 02:43 PM IST
సెల్యూట్ టు డాక్టర్స్.. ఆ తెల్లటి కోటు వెనుక ఎన్నో త్యాగాలు, కన్నీళ్లు..!!
Image Credit: googleSource: Bureau

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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సెల్యూట్ టు డాక్టర్స్.. ఆ తెల్లటి కోటు వెనుక ఎన్నో త్యాగాలు, కన్నీళ్లు..!!
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