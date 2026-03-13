8th Pay Commission Demands: కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు గుడ్ న్యూస్ వస్తుందా..? నేడు 8వ వేతన సంఘంపై కీలక సమావేశం..!!

8th Pay Commission Demands: కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు సంబంధించిన 8వ వేతన సంఘం ఏర్పాటుకు సంబంధించి దేశవ్యాప్తంగా ఉద్యోగ సంఘాల చర్చలు వేగవంతమయ్యాయి. ఉద్యోగుల హక్కులు, వేతనాలు, పెన్షన్ సదుపాయాలు, సర్వీస్ నిబంధనలకు సంబంధించిన కీలక అంశాలపై నిర్ణయాలు తీసుకోవాలని ఉద్యోగి సంఘాలు కేంద్రాన్ని కోరుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో నేడు మార్చి 13న ముఖ్యమైన సమావేశం జరగనుంది. ఈ సమావేశాన్ని శివగోపాల్ మిశ్రా నేతృత్వంలో నిర్వహించనున్నారు. ఆయన నేషనల్ కౌన్సిల్ జాయింట్ కన్సల్టేటివ్ మిచినరీ స్టాఫ్ సైడ్ జనరల్ సెక్రటరీగా, అలాగే ఆల్ ఇండియా రైల్వే మెన్స్ ఫెడరేషన్ (AIRF) జనరల్ సెక్రటరీగా ఉన్నారు. దేశంలోని పలు ప్రధాన ఉద్యోగి సంఘాలు ఈ సమావేశంలో పాల్గొనే అవకాశం ఉంది. సమావేశంలో పాత పెన్షన్ పథకం (OPS), కేంద్ర ప్రభుత్వ ఆరోగ్య పథకం (CGHS), తల్లిదండ్రుల సంరక్షణ సెలవులు వంటి అనేక కీలక అంశాలు చర్చకు వచ్చే అవకాశం ఉంది.
ఈ సమావేశానికి మన్జిత్ సింగ్ పాటిల్ కూడా హాజరవుతారు. ఆయన ఆల్ ఇండియా ఎన్పీఎస్ ఫెడరేషన్ అధ్యక్షుడిగా పనిచేస్తున్నారు. ఉద్యోగులకు సంబంధించిన పలు ముఖ్యమైన డిమాండ్లను ఈ సమావేశంలో చర్చించి, వాటిని ఒక ఉమ్మడి మెమోరాండంగా రూపొందించి వేతన సంఘానికి సమర్పించే అవకాశం ఉందని ఆయన తెలిపారు. ప్రత్యేకంగా కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాలు (UT) కేంద్ర స్వయంప్రతిపత్తి సంస్థలు (CAB)లో పనిచేస్తున్న ఉద్యోగుల సమస్యలను ఈ సమావేశంలో ప్రధానంగా ప్రస్తావించనున్నారు. ప్రస్తుతం కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు వర్తించే అనేక నిర్ణయాలు ఈ విభాగాల ఉద్యోగులకు ఆలస్యంగా అమలు అవుతున్నాయి లేదా కొన్ని సందర్భాల్లో అమలే కావడం లేదు. 2021 పెన్షన్ ఆర్డర్ మరియు 2025లో అమలులోకి వచ్చిన యూనిఫైడ్ పెన్షన్ స్కీమ్ వంటి నిర్ణయాలు ఇంకా చాలా మంది ఉద్యోగులకు పూర్తిగా అందుబాటులోకి రాలేదని సంఘాలు చెబుతున్నాయి.
అదేవిధంగా UT, CAB ఉద్యోగులకు కూడా సీజీహెచ్ఎస్ సదుపాయం కల్పించాలని సంఘాలు డిమాండ్ చేస్తున్నాయి. ప్రస్తుతం యూపీఎస్సీ ద్వారా నియామకం పొందని ఉద్యోగులు ఈ ఆరోగ్య పథకానికి అర్హులు కారు. ఉద్యోగ సమయంలో వారు దేశంలోని వివిధ ప్రాంతాల్లో పని చేస్తారు. కానీ పదవీ విరమణ తర్వాత తమ స్వస్థలాలకు వెళ్లినప్పుడు అక్కడ సరైన వైద్య సదుపాయాలు లేకపోవడం సమస్యగా మారుతోంది. అందుకే దేశవ్యాప్తంగా అందుబాటులో ఉండే CGHS సదుపాయం అందించాలని కోరుతున్నారు. ఉపాధ్యాయుల సెలవుల విషయంలో కూడా మార్పులు కోరుతున్నారు. ప్రస్తుతం UT ఉపాధ్యాయులకు సంవత్సరానికి 8 క్యాజువల్ లీవ్లు, 10 ఆర్జిత సెలవులు మాత్రమే ఉన్నాయి. వాటిని 14 క్యాజువల్ లీవ్లు మరియు 30 ఆర్జిత సెలవుల వరకు పెంచాలని ప్రతిపాదించారు.
Also Read: Fancy Number Plate: ఫ్యాన్సీ నంబర్ ప్లేట్ కోసం లక్షల్లో ఖర్చు.. ఖైరతాబాద్ RTAకి భారీ ఆదాయం..!!
ఇక పురుష ఉద్యోగులకు కూడా కుటుంబ సంరక్షణ సెలవు ఇవ్వాలని సంఘాలు కోరుతున్నాయి. ప్రస్తుతం మహిళలకు పిల్లల సంరక్షణ కోసం రెండు సంవత్సరాల సెలవు సదుపాయం ఉంది. కానీ పురుష ఉద్యోగులకు అలాంటి సౌకర్యం లేదు. వృద్ధ తల్లిదండ్రులు లేదా అనారోగ్యంతో ఉన్న కుటుంబ సభ్యులను చూసుకోవడానికి పురుషులకు కూడా ఒక సంవత్సరం వరకు ప్రత్యేక సెలవు ఇవ్వాలని ప్రతిపాదించారు. కుటుంబ కార్యక్రమాలు, వివాహాలు లేదా ఇతర ముఖ్యమైన బాధ్యతల కోసం 28 రోజుల ప్రత్యేక సెలవు ఇవ్వాలని కూడా డిమాండ్ చేస్తున్నారు. ప్రస్తుతం పురుష ఉద్యోగులకు కేవలం 15 రోజుల పితృత్వ సెలవు మాత్రమే అందుబాటులో ఉంది. ఇదే సమయంలో పదవీ విరమణ సమయంలో లభించే సెలవు నగదు పరిమితిని కూడా పెంచాలని కోరుతున్నారు. ప్రస్తుతం గరిష్టంగా 300 రోజుల సెలవులను మాత్రమే నగదుగా మార్చుకునే అవకాశం ఉంది. దీనిని 400 రోజులకు పెంచాలని ఉద్యోగి సంఘాలు సూచించాయి.
ప్రస్తుతం 8వ వేతన సంఘం ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లు, సంస్థల నుండి వేతనాలు, పెన్షన్లు, అలవెన్సులు మరియు సేవా నిబంధనలకు సంబంధించిన 18 కీలక అంశాలపై అభిప్రాయాలను కోరుతోంది. ఈ సూచనలను ఆన్లైన్ ద్వారా మాత్రమే సమర్పించాలి. ఇప్పటికే అనేక ఉద్యోగి సంఘాలు తమ ప్రతిపాదనలను పంపించాయి. ఇప్పుడు అన్ని సంఘాల డిమాండ్లను సమీకరించి ఒక సమగ్ర మెమోరాండాన్ని రూపొందించేందుకు NC-JCM సిబ్బంది పక్షం చర్యలు చేపడుతోంది. ఈ మెమోరాండాన్ని త్వరలో 8వ వేతన సంఘం చైర్పర్సన్ అయిన రంజన్ ప్రకాశ్ దేశాయ్ కు సమర్పించే అవకాశం ఉంది. ఈ ప్రక్రియ ద్వారా కేంద్ర ఉద్యోగుల సమస్యలకు సమగ్ర పరిష్కారం దొరుకుతుందని ఉద్యోగి సంఘాలు ఆశాభావం వ్యక్తం చేస్తున్నాయి.
Also Read: Gold Rate Today: మరోసారి కుప్పకూలిన బంగారం ధరలు.. మార్చి 13వ తేదీ ఏపీ, తెలంగాణలో ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే..?
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి