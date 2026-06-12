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Career Guide: CIVILS సాధించడమే మీ టార్గెట్టా? ఏ ఏ క్లాస్ NCERT పుస్తకాలు చదవాలో ఈ జాబితా చూసి నోట్ చేసుకోండి..!!

How to prepare for the IAS using NCERT: యూపీఎస్సీ.. యూనియన్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ నిర్వహించే ఈ పరీక్ష దేశంలోనే అత్యంత కఠినమైంది. లక్షలాది మంది కలల ఈ పరీక్షలో ఉత్తీర్ణులైతే దేశాన్ని నడిపించే ఐఏఎస్ అధికారులుగా సెలక్ట్ అవుతారు. ఈ సుదీర్ఘ ప్రయాణంలో సక్సెస్ అవ్వాలంటే కేవలం కష్టపడి చదవడం మాత్రమే కాదు.. సరైన దిశలో, సరైన అధ్యయన సామాగ్రిని ఎంచుకోవడం కూడా చాలా ముఖ్యం. మార్కెట్లో లభించే వేలాది పుస్తకాల్లో ఏది చదవాలి.. వేటిని వదిలేయాలన్న గందరగోళం అభ్యర్థుల్లో ఉంటుంది. సివిల్స్ ప్రిపరేషన్ కు బలమైన పునాదిని వేసే ఎన్ సీఈఆర్టీ పుస్తకాలతోపాటు ప్రిలిమ్స్, మెయిన్స్ పరీక్షల్లో టాపర్ గా నిలబెట్టే సబ్జెక్టుల వారీగా బెస్ట్ స్టాండర్స్ బుక్స్ జాబితాను ఇప్పుడు చూద్దాం.

Written ByBhoomi
Published: Jun 12, 2026, 12:09 PM IST|Updated: Jun 12, 2026, 12:09 PM IST
Career Guide: CIVILS సాధించడమే మీ టార్గెట్టా? ఏ ఏ క్లాస్ NCERT పుస్తకాలు చదవాలో ఈ జాబితా చూసి నోట్ చేసుకోండి..!!
Image Credit: AI

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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