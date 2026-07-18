/తెలంగాణలో మెడికల్ సీటు రావాలంటే ఆ ర్యాంక్ దాటొద్దు..!!

NEET Telangana cutoff 2026: వైద్య విద్యలో ప్రవేశాల కోసం నిర్వహించే జాతీయ అర్హత పరీక్ష (నీట్) 2026 ఫలితాలు వెలువడ్డాయి. దీంతో విద్యార్థులు తమ స్కోర్లు.. ర్యాంకుల ఆధారంగా తాము ఎక్కడ అర్హత సాధిస్తామోనని లెక్కలు వేసుకుంటున్నారు. ఆల్-ఇండియా కోటా సీట్ల కోసం కౌన్సెలింగ్ జూలై చివరి వారంలో.. ఆగస్టు మొదటి వారంలో ప్రారంభమవుతుంది. ఆ తర్వాత.. రాష్ట్రాల్లోని ఖాళీ సీట్ల కోసం కౌన్సెలింగ్ స్థానిక ఆరోగ్య విశ్వవిద్యాలయాల పర్యవేక్షణలో నిర్వహిస్తారు. అయితే.. నీట్ యూజీ 2026లో తెలంగాణ విద్యార్థులు 2 లక్షల లోపు ఆల్-ఇండియా ర్యాంకు సాధిస్తేనే వారికి జనరల్ కేటగిరీలో కన్వీనర్ కోటా సీట్లు లభిస్తాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
ఆంధ్రప్రదేశ్లో, 70,000 నుండి 80,000 మధ్య ఆల్-ఇండియా ర్యాంకు సాధించిన వారికి మాత్రమే జనరల్ కేటగిరీలో సీట్లు అందుబాటులో ఉంటాయని అంచనా వేస్తున్నారు. ఈ సంవత్సరం, తెలంగాణ నుండి 65,121 మంది విద్యార్థులు నీట్ రీ-ఎగ్జామ్ రాయగా, వారిలో 38,026 మంది మాత్రమే ఉత్తీర్ణులయ్యారు. రాష్ట్రంలో 36 ప్రభుత్వ, 30 ప్రైవేట్, 3 డీమ్డ్ విశ్వవిద్యాలయాలు .. 4 మైనారిటీ వైద్య కళాశాలలు ఉన్నాయి. ఇవి మొత్తం 9,650 MBBS సీట్లను అందిస్తున్నాయి. డీమ్డ్ విశ్వవిద్యాలయాలు మినహా మిగిలిన అన్నింటికీ కాళోజీ ఆరోగ్య విశ్వవిద్యాలయం కౌన్సెలింగ్ నిర్వహిస్తుంది. రాష్ట్రంలోని ప్రభుత్వ.. ప్రైవేట్ వైద్య కళాశాలల్లో జనరల్ కేటగిరీలో సీటు పొందాలంటే, నీట్ ఆల్ ఇండియా ర్యాంక్ (AIR) కనీసం 200,000 నుండి 210,000 మధ్య ఉండాలని నిపుణులు అంటున్నారు. మార్కుల విషయానికి వస్తే, 420 కంటే ఎక్కువ మార్కులు సాధించిన విద్యార్థులు మాత్రమే జనరల్ కేటగిరీలో సీటుకు అర్హులు అవుతారని చెబుతున్నారు.
జనరల్ కేటగిరీకి చెందిన కన్వీనర్ కోటా కింద సీటు లభిస్తే, ప్రభుత్వ కళాశాలల్లో ఫీజు రూ. 10,000.. ప్రైవేట్ కళాశాలల్లో రూ. 60,000 ఉంటుంది. కళాశాలను బట్టి మేనేజ్మెంట్ కోటా (బి కేటగిరీ) ఫీజులు సంవత్సరానికి రూ. 11.25 లక్షల నుండి రూ. 12.50 లక్షల వరకు ఉంటాయి. ఎన్నారై కోటా (సి కేటగిరీ) ఫీజులు దీనికి రెట్టింపు ఉంటాయి. అయితే ఆంధ్రప్రదేశ్లో కన్వీనర్ కోటా సీటు పొందడం చాలా కష్టమని, మీ ఆల్ ఇండియా ర్యాంక్ 70,000 నుంచి 80,000 మధ్య ఉంటేనే ఏపీలో కన్వీనర్ కోటా సీటు సాధ్యమవుతుందని నిపుణులు అంటున్నారు.
ఇక మార్కుల విషయానికొస్తే, ఈ సంవత్సరం జనరల్ కేటగిరీలో సీటు పొందాలంటే కనీసం 500 మార్కులు సాధించాల్సి ఉంటుందని చెబుతున్నారు. ఎందుకంటే ఏపీలో సీట్లు పరిమితంగా ఉండటం, ఎక్కువ మంది అభ్యర్థులు పోటీ పడుతుండటమే దీనికి కారణమని చెబుతున్నారు. తెలంగాణలోని ప్రభుత్వ వైద్య కళాశాలల్లో మొత్తం 4,400 ఎంబీబీఎస్ సీట్లు ఉన్నాయి. వీటిలో 15 శాతం, అంటే 660 సీట్లు ఆల్ ఇండియా కోటాకు కేటాయించారు. ఆల్ ఇండియా కోటా కింద సీటుకు అర్హత సాధించాలంటే, కనీసం 580 నుంచి 600 మధ్య మార్కులు సాధించాలని, అంటే వారి ఆల్ ఇండియా ర్యాంక్ 10,000 లేదా అంతకంటే తక్కువ ఉండాలని నిపుణులు పేర్కొన్నారు. 580 కంటే ఎక్కువ మార్కులు సాధించిన విద్యార్థులు ఆల్ ఇండియా కోటా సీట్లకు దరఖాస్తు చేసుకోవాలని సూచించారు. దేశంలోని అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకమైన ఎయిమ్స్, జిప్మార్లతో పాటు అగ్రశ్రేణి డీమ్డ్ యూనివర్సిటీలలో తమకు సీట్లు లభిస్తాయని వారు చెబుతున్నారు.
నీట్-2026 ఫలితాల్లో తెలంగాణ సాంఘిక సంక్షేమ గురుకుల విద్యాసంస్థలు తమ సత్తాను చాటాయని రాష్ట్ర సాంఘిక సంక్షేమ శాఖ మంత్రి అడ్లూరి లక్ష్మణ్ కుమార్ అన్నారు. సుమారు 333 మంది విద్యార్థులు ఎంబిబిఎస్, బిడిఎస్, ఇతర వైద్య కోర్సులలో ప్రవేశం పొందుతారని అంచనా వేస్తున్నట్లు ఆయన తెలిపారు. విద్యకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇస్తున్న ప్రాధాన్యతకు ఇది నిదర్శనమని ఆయన అన్నారు.
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