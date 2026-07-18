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తెలంగాణలో మెడికల్ సీటు రావాలంటే ఆ ర్యాంక్ దాటొద్దు..!!

NEET Telangana cutoff 2026: రాష్ట్రంలోని ప్రభుత్వ.. ప్రైవేట్ వైద్య కళాశాలల్లో జనరల్ కేటగిరీలో సీటు పొందాలంటే, నీట్ ఆల్ ఇండియా ర్యాంక్ (AIR) కనీసం 200,000 నుండి 210,000 మధ్య ఉండాలని నిపుణులు అంటున్నారు. మార్కుల విషయానికి వస్తే, 420 కంటే ఎక్కువ మార్కులు సాధించిన విద్యార్థులు మాత్రమే జనరల్ కేటగిరీలో సీటుకు అర్హులు అవుతారని చెబుతున్నారు.

Written ByBhoomi
Published: Jul 18, 2026, 08:53 AM IST|Updated: Jul 18, 2026, 08:53 AM IST
తెలంగాణలో మెడికల్ సీటు రావాలంటే ఆ ర్యాంక్ దాటొద్దు..!!
Image Credit: AI

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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