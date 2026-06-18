/NEET: టెలిగ్రామ్ పై కేంద్రం సంచలన ఆరోపణలు.. కొత్త డార్క్ వెబ్ నేరగాళ్లకు అడ్డా మారిందన్న కేంద్రం..!!

NEET paper leak: టెలిగ్రామ్ గ్రూపులు, ఛానెళ్లలో నీట్-యూజీ పేపర్ లీక్లో జరిగిన అవకతవకలకు సంబంధించి కేంద్ర ప్రభుత్వం ఢిల్లీ హైకోర్టులో అఫిడవిట్ దాఖలు చేసింది. నీట్ పేపర్ లీక్ కేసులో టెలిగ్రామ్ను దుర్వినియోగం చేయడంపై ఎలక్ట్రానిక్స్, ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ మంత్రిత్వ శాఖకు అనేక ఫిర్యాదులు అందినట్లు కేంద్రం తెలిపింది. అఫిడవిట్ ప్రకారం, నీట్ పరీక్షకు సంబంధించిన లీకైన పరీక్ష పత్రాలను వ్యాప్తి చేయడంలో.. మోసపూరిత కార్యకలాపాలలో పాలుపంచుకున్న అనేక టెలిగ్రామ్ ఛానెళ్లు, గ్రూపులు, బాట్లను NTA గుర్తించింది.
అధికారులు తొలుత అతి తక్కువ ఆంక్షలతో కూడిన విధానాన్ని అవలంబించారని, టెలిగ్రామ్ను వెంటనే నిరోధించలేదని కేంద్ర ప్రభుత్వం తన అఫిడవిట్లో పేర్కొంది. యాప్ను నిరోధించడానికి బదులుగా, అధికారులు 2026 జూన్ 3న టెలిగ్రామ్ ప్రతినిధులను ఒక సమావేశానికి పిలిపించారు. సమావేశంలో, లీకైన పరీక్ష పత్రాలను వ్యాప్తి చేస్తున్న ఛానెళ్లను చురుకుగా గుర్తించి, నిరోధించడంలో టెలిగ్రామ్ విఫలమైందని ప్రభుత్వం ఆందోళన వ్యక్తం చేసింది. ఇలాంటి కంటెంట్ను ముందుగానే గుర్తించడంలో తమ పరిమితులను టెలిగ్రామ్ అంగీకరించిందని, అలాగే ఫిర్యాదు అందిన ఛానెళ్లపై మోడరేటర్లు పనిచేస్తున్నారని కేంద్రం తెలిపింది.
నీట్ యూజీ-2026 పరీక్ష మే 3న జరిగింది, కానీ పరీక్ష నిర్వహించిన తర్వాత, ఆ పేపర్ నిర్వహణకు ముందే లీక్ అయినట్లు వెలుగులోకి వచ్చింది. నీట్ యూజీ పునఃపరీక్ష ఇప్పుడు జూన్ 21న జరగనుంది. ఈ పరీక్ష కోసం విద్యార్థులకు అన్ని సౌకర్యాలు కల్పిస్తున్నారు. పరీక్ష సజావుగా జరిగేందుకు అన్ని ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు. అయితే ఈ పరీక్షకు సంబంధించి కొన్ని ముఠాలు టెలిగ్రామ్ వేదికగా తప్పుడు ప్రచారం చేస్తున్నారంటూ ఆరోపిస్తూ ఇటీవల దీనిపై కేంద్రం తాత్కాలిక నిషేధం విధించిన సంగతి తెలిసిందే. ప్రశ్నపత్రాల లీకేజీ, తప్పుడు వార్తలు సర్క్యూలేట్ నివారించేందుకు మోసపూరిత నెట్ వర్క్ లను అరికట్టేందుకు ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు కేంద్రం తెలిపింది. జూన్ 22వ తేదీ వరకు ఈ ఆంక్షలు అమల్లో ఉంటాయని పేర్కొంది.
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