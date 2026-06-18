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NEET: టెలిగ్రామ్ పై కేంద్రం సంచలన ఆరోపణలు.. కొత్త డార్క్ వెబ్ నేరగాళ్లకు అడ్డా మారిందన్న కేంద్రం..!!

NEET paper leak: ప్రముఖ మెసేజింగ్ ఫ్లాట్ ఫామ్ టెలిగ్రామ్ పై కేంద్ర ప్రభుత్వం సంచలన ఆరోపణలు చేసింది. ఈ యాప్ ను కొత్త డార్క్ వెబ్ గా పేర్కొన్నది. ఇది నేరగాళ్లకు అడ్డగా మారిందంటూ ఆరోపించింది. సైబర్ నేరగాళ్లు, అతివాదులు, డ్రగ్ ముఠా సభ్యులు చట్టం నుంచి తప్పించుకునేందుకు ఈ యాప్ ను ఎక్కువగా వినియోగిస్తున్నారంటూ దుయ్యబట్టింది. ఈ మేరకు ఢిల్లీ హైకోర్టులో అఫిడవిట్ సమర్పించింది.

Written ByBhoomi
Published: Jun 18, 2026, 07:04 PM IST|Updated: Jun 18, 2026, 07:04 PM IST
NEET: టెలిగ్రామ్ పై కేంద్రం సంచలన ఆరోపణలు.. కొత్త డార్క్ వెబ్ నేరగాళ్లకు అడ్డా మారిందన్న కేంద్రం..!!
Image Credit: FILE

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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