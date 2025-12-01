Indian Rupee vs Nepal Currency: నేపాల్ ఈమధ్యే విడుదల చేసిన కొత్త కరెన్సీ నోటుపై వివాదాస్పద మ్యాప్ను ప్రచురించడం వల్ల దేశీయంగానే కాక అంతర్జాతీయంగా కూడా పెద్ద చర్చకు దారి తీసింది. అయితే అసలు ప్రశ్న ఏమిటంటే నేపాలీ రూపాయి గ్లోబల్ విలువ ఏంత? అది అంతర్జాతీయ కరెన్సీ మార్కెట్లో ఏ స్థాయిలో ఉంది? భారత్ వంటి ఆర్థికంగా శక్తివంతమైన దేశంతో పోల్చితే ఈ కరెన్సీ బలం ఎంత వరకు నిలబడగలదు? ఈ అంశాలను ఇప్పుడు లోతుగా తెలుసుకుందాం.
తాజా ఎక్స్చేంజ్ రేట్ల ప్రకారం చూసినట్లయితే.. 1 నేపాల్ రూపాయి (NPR) = రూ.0.625 భారతీయ రూపాయికి మాత్రమే సమానంగా ఉంది. దీని అర్థం 100 NPRని భారత్ కరెన్సీలోకి మార్చుకుంటే కేవలం రూ. 62.5 మాత్రమే పలుకుతుంది. అంటే ఈ భారీ తేడా నేపాల్ కరెన్సీ బలహీనతను స్పష్టంగా చూపిస్తుంది. దేశీయ మార్కెట్ చిన్నదిగా ఉండటం.. పరిశ్రమలు అంతగా అభివృద్ధి చెందకపోవడం.. ముఖ్యంగా భారత ఆర్థిక వ్యవస్థపై అధికంగా ఆధారపడటం.. ఇవన్నీ కూడా నేపాలీ రూపాయిపై తీవ్ర ఒత్తిడిని సృష్టిస్తాయి.
ఇక ప్రపంచంలో అత్యంత ప్రభావవంతమైన కరెన్సీ డాలర్తో పోలిస్తే ఈ బలహీనత మరింత స్పష్టమవుతుంది. 1 అమెరికన్ డాలర్ దాదాపు 142.9 NPR విలువ కలిగి ఉంది. అంటే నేపాలీ రూపాయి అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో స్థిరమైన స్థానం సంపాదించలేకపోతోందని ఇది సూచిస్తుంది. కరెన్సీ విలువ పడిపోవడం నేపాల్ దిగుమతులను ఖరీదుగా మార్చి ప్రజల జీవన వ్యయాన్ని పెంచుతుంది.
నేపాల్ ఆర్థిక వ్యవస్థ పరిమాణం సుమారు USD 40 బిలియన్లు. దేశానికి వచ్చే అత్యంత పెద్ద ఆదాయ వనరు విదేశాల్లో పనిచేసే నేపాలీ కార్మికులు పంపే రిమిటెన్సులు. పరిశ్రమలు, తయారీ రంగం, భారీ ఎగుమతులు ఇంకా అభివృద్ధి చెందకపోవడం దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థను పరిమితంగా ఉంచుతోంది.
ఇదే సమయంలో ఇండియా GDP USD 4 ట్రిలియన్లకు పైగా ఉంది. ప్రపంచంలో వేగంగా ఎదుగుతున్న ఆర్థిక శక్తులలో ప్రముఖ స్థానంలో ఉంది. సేవా రంగం, పారిశ్రామిక విస్తరణ, భారీ ఎగుమతులు, టెక్నాలజీ అభివృద్ధి.. ఇవన్నీ భారత ఆర్థిక వ్యవస్థను బలోపేతం చేసి దాని కరెన్సీని స్థిరంగా నిలబెడుతున్నాయి. నేపాల్తో పోలిస్తే ఈ వ్యత్యాసం విపరీతంగా కనిపిస్తుంది.
కరెన్సీపై మ్యాప్ ముద్రించడం రాజకీయ సంకేతం మాత్రమే. కానీ ఆర్థిక బలం అంటే ఉత్పాదకత, పెట్టుబడి అవకాశాలు, ఉద్యోగాలు, వాణిజ్యం, గ్లోబల్ మార్కెట్లో స్థిరమైన స్థానం ఇవన్నీ కలిపి వస్తాయి. కాబట్టి కరెన్సీ నోట్లో సరిహద్దులు గీయడం ఆర్థిక వాస్తవాలను మార్చదు. నేపాల్ గ్లోబల్గా తన స్థాయిని పెంచుకోవాలంటే.. కేవలం పర్యాటకం మీద ఆధారపడకుండా, పారిశ్రామిక విస్తరణ, విదేశీ పెట్టుబడులు, ఎగుమతులు, ఉత్పత్తి రంగాల అభివృద్ధి, ఆర్థిక వైవిధ్యీకరణ వంటి చర్యలపై దృష్టి పెట్టాలి. దీర్ఘకాలంలో తన కరెన్సీకి నిజమైన బలం రావాలంటే, స్థిరమైన, ఉత్పాదక ఆర్థిక వ్యవస్థే కీలకంగా మారుతుందన్న విషయాన్ని గమనించాలి.
