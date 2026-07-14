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ఇది స్కూలా లేక IAS, IPS ల తయారీ కేంద్రమా?

Netarhat Residential School: జార్ఖండ్‌లో సుమారు 460 ఎకరాల భూమిలో విస్తరించి ఉన్న నేతర్‌హాట్ రెసిడెన్షియల్ స్కూల్, దేశంలోని ఉత్తమ పాఠశాలల్లో ఒకటిగా గుర్తింపు పొందింది. 1954లో స్థాపించిన ఈ పాఠశాల 3,000 మందికి పైగా ఐఏఎస్, ఐపీఎస్,  పరిపాలనా అధికారులను తయారు చేసింది. వేలాది మంది విద్యార్థులు ఇప్పుడు దేశంలోని వివిధ ప్రాంతాలలో వైద్యులు, ఇంజనీర్లు వంటి ముఖ్యమైన పదవులలో పనిచేస్తున్నారు .

Written ByBhoomi
Published: Jul 14, 2026, 09:51 PM IST|Updated: Jul 14, 2026, 09:51 PM IST
ఇది స్కూలా లేక IAS, IPS ల తయారీ కేంద్రమా?
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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ఇది స్కూలా లేక IAS, IPS ల తయారీ కేంద్రమా?
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