ఇది స్కూలా లేక IAS, IPS ల తయారీ కేంద్రమా?

Netarhat Residential School: జార్ఖండ్లోని లతేహర్ జిల్లాలో ఉన్న నేతర్హాట్ రెసిడెన్షియల్ స్కూల్ ఐఏఎస్ ఫ్యాక్టరీ గా జాతీయ ఖ్యాతిని సంపాదించింది. విద్యార్థులకు నాణ్యమైన విద్యను, సంపూర్ణ వికాసాన్ని అందించే ఈ పాఠశాల, ఐఏఎస్, ఐపీఎస్ అధికారులతో సహా 3,000 మందికి పైగా సివిల్ సర్వీస్ అధికారులను తయారు చేసింది. ఈ సంస్థ తన విద్యా ప్రమాణాలకు, క్రమశిక్షణకు ప్రసిద్ధి చెందింది.
స్వాతంత్య్రం తర్వాత స్థాపించిన ఈ విద్యాసంస్థ, విద్యార్థులను మంచి పౌరులుగా తీర్చిదిద్దే తన విశిష్టమైన రెసిడెన్షియల్ విద్యా విధానానికి ప్రత్యేక ఖ్యాతిని సంపాదించుకుంది. జార్ఖండ్, పొరుగు రాష్ట్రాల తల్లిదండ్రులు తమ పిల్లలను ఇక్కడ చేర్పించడం ఉన్నత ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలకు రాజమార్గంగా భావిస్తారు. భారతదేశపు మొదటి రాష్ట్రపతి డాక్టర్ రాజేంద్ర ప్రసాద్, ఈ పాఠశాల విద్యా విధానాన్ని ప్రశంసించడమే కాకుండా, నైనిటాల్లో కూడా ఇలాంటి పాఠశాలను ప్రారంభించాలని సూచించారు.
ఈ పాఠశాల పూర్వ విద్యార్థులు నేడు భారతదేశంలో .. విదేశాలలో ఉన్నత పదవులను అధిష్టించారు. ప్రఖ్యాత గణిత శాస్త్రవేత్త వశిష్ఠ నారాయణ్ సింగ్, మాజీ సీబీఐ డైరెక్టర్ డాక్టర్ త్రినాథ్ మిశ్రా, డాక్టర్ రాకేష్ అస్థానా, మాజీ కేంద్ర హోం కార్యదర్శి జె.బి. తుబిద్, ఐఏఎస్ అధికారి మనీష్ రంజన్ వంటి ప్రముఖులు ఇక్కడ చదువుకున్నారు. వారు సివిల్ సర్వీసెస్లోనే కాకుండా వైద్యం, ఇంజనీరింగ్, పరిపాలన వంటి విభిన్న రంగాలలో కూడా అపారమైన ప్రతిభను కనబరిచారు.
ఆహ్లాదకరమైన కొండల నడుమ నెలకొని ఉన్న ఈ పాఠశాల ప్రాంగణం, దాని వారసత్వ భవనాలు పర్యాటకులను ఆకర్షిస్తాయి. నిరుపేద కుటుంబాల నుండి వచ్చిన ఎందరో విద్యార్థుల కలలను నెరవేరుస్తూ, నాణ్యమైన విద్యకు ఈ సంస్థ ఒక ప్రకాశవంతమైన ఉదాహరణగా నిలుస్తోంది.
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