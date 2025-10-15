Central Government Health Scheme: కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లు, ఇతర లబ్ధిదారులకు సంబంధించిన కేంద్ర ప్రభుత్వ ఆరోగ్య పథకం (CGHS)లో కీలక మార్పులు చోటుచేసుకున్నాయి. ఆరోగ్య, కుటుంబ సంక్షేమ మంత్రిత్వ శాఖ తాజాగా జారీ చేసిన ఆదేశాల ప్రకారం.. CGHS సేవలకు సంబంధించిన కొత్త రేట్లు అక్టోబర్ 13, 2025 నుండి అమల్లోకి వచ్చాయి.
ఈ కొత్త రేట్లు దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న CGHS-ఎంప్యానెల్డ్ హెల్త్కేర్ ఆర్గనైజేషన్లు (HCOలు) అంటే ప్రభుత్వ గుర్తింపు పొందిన ప్రైవేట్ ఆసుపత్రులు, డయాగ్నస్టిక్ సెంటర్లు, ఇతర వైద్య సంస్థలకు వర్తిస్తాయి. వీటిలో చికిత్స పొందే ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లు, వారి కుటుంబ సభ్యులు ఇప్పుడు ఈ సవరించిన రేట్ల ఆధారంగా సేవలు పొందనున్నారు.
ప్రధాన మార్పులు ఇలా ఉన్నాయి:
అక్రిడిటేషన్ ఆధారంగా రేట్లు:
NABH లేదా NABL గుర్తింపు లేని ఆసుపత్రులు (అంటే ప్రామాణిక గుర్తింపు పొందని సంస్థలు) గుర్తింపు పొందిన వాటి కంటే 15శాతం తక్కువ రేట్లు వసూలు చేయాలి. సూపర్ స్పెషాలిటీ ఆసుపత్రుల రేట్లు మాత్రం అదే నగర వర్గంలో ఉన్న ఇతర NABH గుర్తింపు పొందిన ఆసుపత్రుల కంటే 15శాతం ఎక్కువగా ఉండొచ్చు.
నగర వర్గీకరణ ఆధారంగా రేట్లు:
టైర్ I (X) నగరాలు: పూర్తి రేట్లు.
టైర్ II (Y) నగరాల్లో ఉన్న ఆసుపత్రులు: 10శాతం తక్కువ రేట్లు.
టైర్ III (Z) నగరాల్లో ఉన్నవి: 20శాతం తక్కువ రేట్లు.
ఈశాన్య రాష్ట్రాలు, జమ్మూ & కాశ్మీర్, లడఖ్ ప్రాంతాల్లోని ఆసుపత్రులు కూడా టైర్ II రేట్లకే అర్హులు.
వార్డ్ ఆధారంగా రేట్ల వ్యత్యాసం:
కొత్త రేట్లు సెమీ-ప్రైవేట్ వార్డ్కు బేస్గా నిర్ణయించారు.
జనరల్ వార్డుకు 5శాతం తగ్గింపు, ప్రైవేట్ వార్డుకు 5శాతం పెంపు ఉంటుంది.
సామాన్య చికిత్సలపై ఏకరీతీ రేట్లు:
కన్సల్టేషన్లు, రేడియోథెరపీ, పరీక్షలు, డే కేర్ విధానాలు, చిన్న శస్త్రచికిత్సలు ఉంటాయి. వీటికి వార్డ్ ఆధారంగా ఎలాంటి రేట్ల మార్పు ఉండదు.
క్యాన్సర్ చికిత్సలకు:
ప్రస్తుత CGHS నియమాలు, రేట్లు కొనసాగుతాయి.
అయితే, కీమోథెరపీ, రేడియోథెరపీ, పరీక్షల రేట్లు మాత్రం కొత్త సవరణల ప్రకారం వర్తిస్తాయి.
ఆసుపత్రుల ఎంప్యానెల్ ప్రక్రియలో మార్పులు:
పాత MoA (Memorandum of Agreement) ఒప్పందాలు అక్టోబర్ 13, 2025 నుండి రద్దు అవుతాయి.
అన్ని ఆసుపత్రులు కొత్త హాస్పిటల్ ఎంగేజ్మెంట్ మాడ్యూల్ ద్వారా తాజా ఎంప్యానెల్మెంట్ కోసం దరఖాస్తు చేయాలి.
కొత్త ఒప్పందాలు 90 రోజుల్లోపు పూర్తి చేయాలి.
కొత్త రేట్లు కొనసాగాలంటే, ఆసుపత్రులు అంగీకార పత్రం (Undertaking) సమర్పించాలి.
అండర్టేకింగ్ ఇవ్వనివి ఆటోమేటిక్గా డీ-ప్యానెల్ అవుతాయి.
తాజా రేట్ల విభజన:
CGHS కొత్త రేట్ల జాబితా మూడు భాగాలుగా విభజించారు:
A సెక్షన్ – టైర్ I నగరాలు
B సెక్షన్ – టైర్ II నగరాలు
C సెక్షన్ – టైర్ III నగరాలు
అన్ని నగరాల్లో తాజా CGHS రేట్లను వీక్షించడానికి, మీరు అధికారిక లింక్పై క్లిక్ చేయవచ్చు: https://cghs.mohfw.gov.in/AHIMSG5/hissso/Login
మొత్తం చూస్తే, కేంద్ర ప్రభుత్వం CGHS వ్యవస్థను ఆధునికీకరించి, పారదర్శకతను పెంచి, అన్ని వర్గాల లబ్ధిదారులకు సమానమైన వైద్య సేవలు అందించడానికి ఈ సవరణలు చేపట్టింది. ఈ మార్పులు రోగులకు ఖర్చు భారం తగ్గించడమే కాకుండా, సేవల నాణ్యతను కూడా మెరుగుపరచనున్నాయి.
