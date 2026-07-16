New EHS guidelines released: తెలంగాణ ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లకు బిగ్ అలర్ట్. ఉద్యోగుల ఆరోగ్య సంరక్షణ పథకాన్ని అమలు చేయడానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అవసరమైన ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. ఈ పథకం తెలంగాణ ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లు, వారి కుటుంబ సభ్యులకు నగదు రహిత వైద్య సేవలను అందిస్తుంది. ఈ మేరకు, ముఖ్య కార్యనిర్వహణాధికారి సంజయ్ జజు వైద్య, ఆరోగ్య మరియు కుటుంబ సంక్షేమ శాఖ ద్వారా జీవీవో నెం. 50 జారీ చేశారు.
ఉద్యోగుల ఆరోగ్య సంరక్షణ ట్రస్ట్ (EHCT) పునర్వ్యవస్థీకరణ:
ప్రభుత్వం ఉద్యోగుల ఆరోగ్య సంరక్షణ ట్రస్ట్ బోర్డు యొక్క ట్రస్టీలను పునర్వ్యవస్థీకరించింది. ఈ కొత్త బోర్డులో ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల సంఘాలు, పదవీ విరమణ చేసిన ఉద్యోగుల సంఘాల ప్రతినిధులను చేర్చారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల మూల వేతనంలో 1.5 శాతం.. పెన్షనర్ల మూల పింఛనును ఈ కొత్త EHS నిధికి విరాళంగా వినియోగించాలని ప్రభుత్వం ఉత్తర్వులో స్పష్టం చేసింది.
ట్రస్ట్ బోర్డ్ ఆఫ్ ట్రస్టీలకు అప్పగించిన పరిపాలనా అధికారాలు:
ఇకపై, EHS పథకాన్ని సమర్థవంతంగా అమలు చేయడానికి EHC ట్రస్ట్ బోర్డ్ ఆఫ్ ట్రస్టీలు నిర్వహణ బాధ్యత.. పూర్తి అధికారాలను స్వీకరిస్తారు. EHS నిధి కేవలం సభ్యులు, ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లు .. వారి అర్హులైన ఆధారిత కుటుంబ సభ్యుల వైద్య ప్రయోజనాల కోసం మాత్రమే ఉపయోగించబడుతుందని బోర్డు నిర్ధారిస్తుంది. ట్రస్ట్ నియమ నిబంధనలకు అనుగుణంగా, పూర్తి పారదర్శకత .. జవాబుదారీతనంతో ఈ నిధులను ఖర్చు చేయడం జరుగుతుంది. ఈ ఆదేశాలకు అనుగుణంగా తదుపరి అవసరమైన చర్యలు తీసుకోవాలని ప్రభుత్వం ఎంప్లాయీస్ హెల్త్ కేర్ ట్రస్ట్ చీఫ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్ (సీఈఓ)ను ఆదేశించింది.
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