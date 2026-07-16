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ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లకు అలర్ట్.. రాష్ట్రంలో నూతన EHS గైడ్‌లైన్స్ విడుదల.. జీవో నెం.50ని జారీ చేసిన సర్కార్..!!

New EHS guidelines released: తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉద్యోగులు, పెన్షనర్ల కోసం ఈహెచ్ఎస్ స్కీము అమలుకు జోవో నెంబర్ 50 విడుదలైంది. దీనికి సంబంధించి పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం.

Written ByBhoomi
Published: Jul 16, 2026, 10:06 PM IST|Updated: Jul 16, 2026, 10:06 PM IST
ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లకు అలర్ట్.. రాష్ట్రంలో నూతన EHS గైడ్‌లైన్స్ విడుదల.. జీవో నెం.50ని జారీ చేసిన సర్కార్..!!
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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