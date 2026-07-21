/తెలంగాణ ఉద్యోగులకు బంపర్ ఆఫర్..40 ఏళ్లు దాటితే ఉచిత హెల్త్ చెకప్స్.. రేవంత్ ప్రభుత్వం బిగ్ డిసిషన్..!!

New Employee Health Scheme: రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, పెన్షనర్ల కోసం రూపొందించిన నూతన ఉద్యోగ ఆరోగ్య పథకం మార్గదర్శకాలను ప్రభుత్వం సోమవారం విడుదల చేసిన సంగతి తెలిసిందే. కేంద్ర ప్రభుత్వ ఆరోగ్య పథకం తరహాలోనే ఎన్ఈహెచ్ఎస్ ను అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చింది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం. కొత్త పథకం కింద 40ఏళ్లు దాటిన ఉద్యోగులకు ప్రతి సంవత్సరం ఉచితంగా సమగ్ర ఆరోగ్య పరీక్షలు నిర్వహిస్తారు. గతంలో ఉన్న లోపాలు సరిదిద్ది.. నాణ్యమైన వైద్యాన్ని అందించడమే లక్ష్యంగా ఈ హెల్త్ కార్డు విధానాన్ని రూపొందించింది ప్రభుత్వం. ఇక లబ్దిదారులకు క్యూఆర్ కోడ్ ఆధారిత డిజిటల్ హెల్త్ కార్డులను అందుబాటులోకి తీసుకురాగా.. వెబ్ పోర్టల్ లేదా మొబైల్ యాప్ ద్వారా వీటిని ఈజీగా డౌన్ లోడ్ చేసుకోవచ్చు.
పాత పథకంలో ఔట్పేషెంట్ (OP) సేవలు లేవు. కానీ కొత్త పథకం ఎంప్యానెల్డ్ ఆసుపత్రులలో OPD కన్సల్టేషన్లు, ల్యాబ్ పరీక్షలపై 50శాతం సబ్సిడీని అందిస్తుంది. అంతేకాకుండా, నాన్-ప్యాకేజ్ చికిత్స పరిమితిని రూ. 2 లక్షల నుండి రూ. 5 లక్షలకు పెంచారు. ఈ పథకాన్ని అమలు చేయడానికి, ఉద్యోగి లేదా పెన్షనర్ తమ మూల వేతనం (బేసిక్ పే/పెన్షన్)లో 1.5శాతం వాటాగా చెల్లించాలి. కాగా ప్రభుత్వం కూడా అంతే మొత్తాన్ని (1.5శాతం) ఎంప్లాయీ హెల్త్ కేర్ ట్రస్ట్ (EHCT) ఫండ్కు అందిస్తుంది. 943కు పైగా నెట్వర్క్ ఆసుపత్రుల ద్వారా 17.88 లక్షల మంది లబ్ధిదారులు నగదు రహిత చికిత్సను పొందుతారు.
ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లు.. వారి కుటుంబ సభ్యులు ఈ పథకం పరిధిలోకి వస్తారు. మోడల్ పాఠశాలలు, గురుకులాలు, నివాస, ప్రభుత్వ సహాయం పొందే విద్యాసంస్థలు, మార్కెట్ కమిటీలు, విశ్వవిద్యాలయాలు, ప్రభుత్వ గ్రంథాలయాల ఉద్యోగులు కూడా ఈ పథకం పరిధిలోకి వస్తారు. అవసరమైతే, భవిష్యత్తులో మరిన్ని ప్రభుత్వ అనుబంధ సంస్థలను చేర్చడం జరుగుతుంది. ఉద్యోగి జీవిత భాగస్వామి, వారిపై ఆధారపడిన పిల్లలు, తల్లిదండ్రులు, దత్తపుత్రులు ఈ పథకానికి అర్హులు. నిరుద్యోగి అయిన కుమార్తె వివాహం అయ్యే వరకు ఈ పథకాన్ని పొందవచ్చు. వితంతువు, విడాకులు తీసుకున్న లేదా విడిపోయిన కుమార్తె కూడా ఈ పథకాన్ని పొందవచ్చు. నిరుద్యోగి అయిన కుమారుడు 25 ఏళ్ల వయస్సు వచ్చే వరకు ఈ పథకం కింద చికిత్స పొందవచ్చు. శాశ్వత వైకల్యం ఉన్న పిల్లలకు వయోపరిమితి లేదు.
*క్యూఆర్ కోడ్ ఆధారిత ఎలక్ట్రానిక్ ఆరోగ్య కార్డులు జారీ చేస్తారు. ఉద్యోగులు మొబైల్ యాప్ లేదా వెబ్ పోర్టల్ ద్వారా కార్డులను డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. ఉద్యోగుల వివరాలను జాతీయ ఆరోగ్య సేవ (NEHS) ఇతర ప్రభుత్వ డేటాబేస్లకు అనుసంధానించి ధృవీకరించడం జరుగుతుంది.
*చికిత్స ప్యాకేజీలు, ధరలు, వైద్య ప్రమాణాలు కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు వర్తించే వాటితో సమానంగా ఉంటాయి. ప్యాకేజీలో వివరించిన చికిత్సకు అదనంగా రుసుము వసూలు చేయడానికి ఆసుపత్రులకు అనుమతి లేదు.
*గతంలో కేవలం రూ. 2 లక్షలుగా ఉన్న వైద్య సేవల పరిమితిని రూ. 5 లక్షలకు పెంచారు. హెల్త్కేర్ ట్రస్ట్ బోర్డ్ ఆమోదానికి లోబడి, దీని తర్వాత కూడా నగదు రహిత సేవలు కొనసాగుతాయి.
*ప్రస్తుత EHS పథకం కింద ఔట్పేషెంట్ (OP) సేవలు అందుబాటులో లేవు. ఈ కొత్త పథకం, ఎంప్యానెల్డ్ ఆసుపత్రులలో OPD కన్సల్టేషన్లు, ల్యాబ్ పరీక్షలపై 50శాతం సబ్సిడీని అందిస్తుంది. వెల్నెస్ సెంటర్లు సాధారణ వైద్య సేవలు, దీర్ఘకాలిక వ్యాధుల నిర్వహణ, మందుల పంపిణీ, ల్యాబ్ పరీక్షలు, ఆయుర్వేదం, యోగా వంటి భారతీయ వైద్య పద్ధతులకు ప్రాప్యతను అందిస్తాయి.
*40 ఏళ్లు పైబడిన ప్రతి ఉద్యోగికి సంవత్సరానికి ఒకసారి ఉచిత సమగ్ర మాస్టర్ హెల్త్ చెకప్ లభిస్తుంది.
*EHS కింద 435 ఆసుపత్రులు, మెడికల్ రీయింబర్స్మెంట్ స్కీమ్ కింద 508 ఆసుపత్రులతో సహా మొత్తం 943 ఆసుపత్రులు ఉన్నాయి. విజయవాడ, కర్నూలు వంటి ప్రాంతాలలో కూడా కొత్త ఆసుపత్రులను ఎంప్యానెల్ చేయనున్నారు.
*ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లు తమ మూల వేతనంలో 1.5శాతం ఈ పథకానికి చెల్లించవలసి ఉంటుంది. ప్రభుత్వం కూడా ట్రస్ట్లో సమాన మొత్తాన్ని జమ చేస్తుంది. భార్యాభర్తలిద్దరూ ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు లేదా పెన్షనర్లు అయితే, ఒకే ఖాతా నుండి డబ్బు జమ చేస్తే సరిపోతుంది.
*నెలకు రూ. 1,000 వరకు చెల్లించే వారికి ఆసుపత్రిలో సెమీ-ప్రైవేట్ గదిని, అంతకంటే ఎక్కువ చెల్లించే వారికి ప్రైవేట్ గదిని అందిస్తారు.
*ఈ కొత్త పథకాన్ని నిర్వహించడానికి ఒక ఎంప్లాయీ హెల్త్ కేర్ ట్రస్ట్ (EHCT)ని ఏర్పాటు చేశారు. ఉద్యోగుల చెల్లింపులు, ప్రభుత్వ వాటా, ఇతర నిధులన్నీ నేరుగా ట్రస్ట్ ఖాతాలో జమ అవుతాయి. ట్రస్ట్ ఖాతాను కాగ్ (CAG) లేదా ప్రభుత్వం నియమించిన ఆడిట్ సంస్థ ఆడిట్ చేస్తుంది.
*లబ్ధిదారుల నమోదు నుండి ఆసుపత్రిలో చేరడం, క్లెయిమ్ పరిష్కారం, చెల్లింపు, ఫిర్యాదుల పరిష్కారం వరకు మొత్తం ప్రక్రియ డిజిటల్గా నిర్వహిస్తారు.
*మోసపూరిత క్లెయిమ్లు, అనవసరమైన చికిత్స, అధిక బిల్లింగ్ను నివారించడానికి ప్రత్యేక సాంకేతిక, ఫార్మా కమిటీలను ఏర్పాటు చేస్తారు.
*ఆసుపత్రి స్థాయి నుండి EHCT బోర్డు వరకు నాలుగు దశల ఫిర్యాదుల పరిష్కార వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేశారు. ప్రతి ఫిర్యాదుకు ఒక ట్రాకింగ్ నంబర్ ఉంటుంది. అత్యవసర చికిత్స, ప్యానెల్లో లేని ఆసుపత్రులలో చేరికలు వంటి విషయాల కోసం ఒక ప్రత్యేక హెల్ప్లైన్ను ఏర్పాటు చేస్తారు.
*ప్రస్తుతం ఉన్న EHS, వైద్య రీయింబర్స్మెంట్ పథకాల కింద ఉన్న బకాయి బిల్లులను వాయిదాలలో చెల్లిస్తారు. అయితే, పాత బకాయిలను తీర్చే పేరుతో కొత్త పథకం అమలును ఆలస్యం చేయకూడదని ప్రభుత్వం స్పష్టం చేసింది.
*కొత్త పథకం అమలులో EHCT కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. ఆర్థిక శాఖ, ఆరోగ్య శాఖ, ఖజానా శాఖ, జిల్లా కలెక్టర్, అన్ని శాఖల అధిపతులు, DDOలు, PPOలు, ప్యానెల్లో ఉన్న ఆసుపత్రులు కలిసి పనిచేయాల్సి ఉంటుంది.
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