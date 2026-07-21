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తెలంగాణ ఉద్యోగులకు బంపర్ ఆఫర్..40 ఏళ్లు దాటితే ఉచిత హెల్త్ చెకప్స్.. రేవంత్ ప్రభుత్వం బిగ్ డిసిషన్..!!

New Employee Health Scheme: కేంద్ర ప్రభుత్వ ఆరోగ్య పథకం తరహాలోనే ఎన్ఈహెచ్ఎస్ ను అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చింది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం. కొత్త పథకం కింద 40ఏళ్లు దాటిన ఉద్యోగులకు ప్రతి సంవత్సరం ఉచితంగా సమగ్ర ఆరోగ్య పరీక్షలు నిర్వహిస్తారు. గతంలో ఉన్న లోపాలు సరిదిద్ది.. నాణ్యమైన వైద్యాన్ని అందించడమే లక్ష్యంగా ఈ హెల్త్ కార్డు విధానాన్ని రూపొందించింది ప్రభుత్వం.

Written ByBhoomi
Published: Jul 21, 2026, 08:47 AM IST|Updated: Jul 21, 2026, 08:47 AM IST
తెలంగాణ ఉద్యోగులకు బంపర్ ఆఫర్..40 ఏళ్లు దాటితే ఉచిత హెల్త్ చెకప్స్.. రేవంత్ ప్రభుత్వం బిగ్ డిసిషన్..!!
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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తెలంగాణ ఉద్యోగులకు బంపర్ ఆఫర్..40 ఏళ్లు దాటితే ఉచిత హెల్త్ చెకప్స్.. రేవంత్ ప్రభుత్వం బిగ్ డిసిషన్..!!
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