/ఉద్యోగులకు కేంద్రం గుడ్ న్యూస్.. ఇకపై బీమా క్లెయిమ్ ఆలస్యమైతే కంపెనీలకే భారీ ఫైన్..!!

EPF EDLI 2026 scheme: దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న కోట్లాది మంది ఉద్యోగులకు, వారి కుటుంబాలకు మరింత ఆర్థిక భద్రతను కల్పించేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం ఒక కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. ఉద్యోగుల డిపాజిట్ అనుసంధానిత బీమా పథకం(EDLI) 2026ను సామాజిక భద్రతా చట్టం 2020 కింద అధికారికంగా ప్రకటించారు. 1976 నుంచి అమల్లో ఉన్న పాత ఈడీఎల్ఐ పథకం స్థానంలో ఈ కొత్త పథకం వస్తుంది.
ఈ కొత్త నిబంధనలు ఇప్పటికే దేశవ్యాప్తంగా అమలులోకి వచ్చాయి. ఈ వ్యవస్థ ద్వారా కేంద్ర ప్రభుత్వం మొత్తం చట్టపరమైన ప్రక్రియను ఆధునీకరించింది. అయితే, ఉద్యోగులకు గతంలో అందుబాటులో ఉన్న గరిష్ట బీమా ప్రయోజనం రూ. 7 లక్షలను మాత్రం యథాతథంగా కొనసాగించారు. అదనంగా, ఉద్యోగి PF బ్యాలెన్స్కు అనుసంధానించిన కనీస హామీ మొత్తం,క్లెయిమ్ సెటిల్మెంట్ కోసం ఒక నిర్ణీత కాలపరిమితి వంటి విప్లవాత్మక మార్పులు జరిగాయి.
ఈ కొత్త పథకంలో అత్యంత ముఖ్యమైన అంశం ఉద్యోగి సగటు PF బ్యాలెన్స్ ఆధారంగా అందించే ప్రత్యేక బీమా ప్రయోజనం. ఒకవేళ EPF సభ్యుడు అకాల మరణం చెందితే, వారి కుటుంబ సభ్యులు లేదా నామినీలు ఉద్యోగి ఖాతాలోని పూర్తి PF బ్యాలెన్స్కు అదనంగా కొంత అదనపు బీమా మొత్తాన్ని పొందుతారు. ఒకవేళ ఉద్యోగి సగటు PF బ్యాలెన్స్ రూ. 50,000 దాటితే, వారు రూ. 50,000కు అదనంగా ఆ అదనపు మొత్తంలో 40శాతం పొందుతారు. అయితే, ఈ ప్రత్యేక బీమా ప్రయోజనం గరిష్టంగా రూ.1 లక్షకు మాత్రమే పరిమితం చేశారు.
రూ. 7 లక్షల వరకు గరిష్ట బీమా
ఒకవేళ ఉద్యోగి దురదృష్టవశాత్తు మరణానికి ముందు కనీసం 12 నెలల పాటు నిరంతరంగా ఉద్యోగంలో ఉన్నట్లయితే, వారి కుటుంబానికి బీమా ప్రయోజనం సాంప్రదాయ పద్ధతిని ఉపయోగించి లెక్కిస్తారు. అంటే, ప్రభుత్వం నిర్ధారించిన జీతభత్యాలకు లోబడి, ఉద్యోగి సగటు నెలసరి జీతానికి 35 రెట్లుగా దీనిని లెక్కిస్తారు. దీనికి వారి సగటు పీఎఫ్ నిల్వలో 50శాతం కూడా కలుపుతారు. కొత్త ఈడీఎల్ఐ 2026 సర్క్యులర్ ప్రకారం, ఈ హామీతో కూడిన ప్రయోజనం కనీసం రూ.2.5 లక్షల నుండి గరిష్టంగా రూ. 7 లక్షల వరకు ఉంటుంది. ఈ కొత్త పథకం ప్రైవేట్ రంగ ఉద్యోగులకు మరింత ఎక్కువ జీవిత రక్షణను అందిస్తుంది.
20 రోజుల్లోగా క్లెయిమ్ పరిష్కారం...
పీఎఫ్ సభ్యుల కుటుంబాలకు వేగవంతమైన సేవను అందించడానికి, ఈపీఎఫ్ఓ ఒక కఠినమైన నియమాన్ని అమలు చేసింది. దీని ప్రకారం, ఉద్యోగి మరణం తర్వాత విభాగానికి సమర్పించిన బీమా క్లెయిమ్ దరఖాస్తులను గరిష్టంగా 20 రోజుల్లోగా పూర్తిగా పరిష్కరించాలి. నిర్దేశించిన 20 రోజుల్లోగా సరైన కారణం లేకుండా క్లెయిమ్ ప్రక్రియ పూర్తి కాకపోతే, ఆలస్యానికి బాధ్యుడైన అధికారిపై సంవత్సరానికి 12శాతం జరిమానా వడ్డీని విధించడానికి చట్టం ఒక కఠినమైన నిబంధనను ప్రవేశపెట్టింది.
డిజిటల్ వ్యవస్థలో పారదర్శకత
కొత్త నిబంధనల ప్రకారం, కంపెనీ యాజమాన్యం ఇకపై తమ ఉద్యోగుల పీఎఫ్, బీమా వాటాలను కేవలం డిజిటల్ చెల్లింపుల ద్వారా మాత్రమే ఎలక్ట్రానిక్గా జమ చేయాల్సి ఉంటుంది. కంపెనీలు తమ నెలవారీ రిటర్న్లను కూడా ఒక ఆన్లైన్ పోర్టల్ ద్వారా సమర్పించాల్సి ఉంటుంది. దీనివల్ల మరణించిన ఉద్యోగి కుటుంబం కార్యాలయానికి వెళ్లాల్సిన అవసరం లేకుండా, నేరుగా ఆన్లైన్లోనే బీమా క్లెయిమ్లను దాఖలు చేసే ఆధునిక సౌకర్యం లభిస్తుంది. కంపెనీలు ప్రతి నెలా ముగిసిన 15 రోజులలోపు, పరిపాలనా ఛార్జీలతో పాటు ప్రావిడెంట్ ఫండ్ మొత్తాలను ఎలక్ట్రానిక్గా జమ చేయాల్సి ఉంటుంది. పీఎఫ్ వ్యవస్థను పూర్తిగా పారదర్శకంగా మార్చేందుకు కేంద్రంలోని మోదీ ప్రభుత్వం ఈ మార్పులను చేసింది.
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