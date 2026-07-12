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ఉద్యోగులకు కేంద్రం గుడ్ న్యూస్.. ఇకపై బీమా క్లెయిమ్ ఆలస్యమైతే కంపెనీలకే భారీ ఫైన్..!!

EPF EDLI 2026 scheme: దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న కోట్లాది మంది  పీఎఫ్ చందాదారులకు మరింత ఆర్థిక భద్రతను కల్పించేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం ఈడీఎల్ఐ 2026 అనే కొత్త బీమా పథకాన్ని అమలు చేసింది. 50 ఏళ్ల నాటి చట్టం స్థానంలో వచ్చిన ఈ కొత్త నిబంధనల ప్రకారం, బీమా క్లెయిమ్‌లను 20 రోజుల్లోగా పరిష్కరించాలి. ఒకవేళ ఉద్యోగి అకాల మరణం చెందితే, వారి కుటుంబాలకు రూ. 7 లక్షల వరకు బీమా పరిహారం అందుతుంది.

Written ByBhoomi
Published: Jul 12, 2026, 04:40 PM IST|Updated: Jul 12, 2026, 04:40 PM IST
ఉద్యోగులకు కేంద్రం గుడ్ న్యూస్.. ఇకపై బీమా క్లెయిమ్ ఆలస్యమైతే కంపెనీలకే భారీ ఫైన్..!!
Image Credit: ZEE NEWS

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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ఉద్యోగులకు కేంద్రం గుడ్ న్యూస్.. ఇకపై బీమా క్లెయిమ్ ఆలస్యమైతే కంపెనీలకే భారీ ఫైన్..!!
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