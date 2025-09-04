New GST Rate List: దసరా పండుగకి ముందే సామాన్యులకు కేంద్ర ప్రభుత్వం తీపికబురు చెప్పింది. ఈ దేవి నవరాత్రుల నుంచే కొన్ని వస్తువుల ధరలు భారీగా తగ్గనున్నాయి. ప్రభుత్వం పన్ను తగ్గించిన ఉత్పత్తులలో ఆహార పదార్థాలు, ఎరువులు, పాదరక్షలు, వస్త్రాలు మొదలైనవి ఉన్నాయి. వాటి గురించి పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం.
భారతదేశ పరోక్ష పన్ను నిర్మాణంలో GST కౌన్సిల్ చారిత్రాత్మక మార్పును తీసుకువచ్చింది. దీని కారణంగా సెప్టెంబర్ 22 నుండి దేశంలో అనేక వస్తువుల ధరలలో గణనీయమైన తగ్గింపు ఉంటుంది. దీని నుండి ప్రజలు ప్రత్యక్షంగా ప్రయోజనం పొందుతారు. పాత జీఎస్టీ నాలుగు స్లాబుల (5, 12, 18, 28 శాతం) నుండి రెండు (5, 18 శాతం) శ్లాబుల సంఖ్యకు తగ్గించారు. లగ్జరీ కార్లు, వస్తువులు, సిగరెట్లు, పొగాకు వంటి ఉత్పత్తులతో సహా లగ్జరీ వస్తువులపై 40 శాతం పన్నును కేంద్రం ప్రకటించింది.
ప్రభుత్వం పన్ను తగ్గించిన ఉత్పత్తులలో ఆహార పదార్థాలు , ఎరువులు, పాదరక్షలు, వస్త్రాలు మొదలైనవి ఉన్నాయి. తగ్గిన వాటిలో ఏవేవి ఉన్నాయంటే?
పాల ఉత్పత్తులు: ఇప్పుడు అల్ట్రా-హై టెంపరేచర్ (UHT) పాలు పన్ను రహితంగా ఉంటాయి. ప్రస్తుతం దానిపై 5 శాతం GST ఉంది. అదే సమయంలో.. కండెన్స్డ్ మిల్క్, వెన్న, నెయ్యి, పన్నీర్, చీజ్ మొదలైన వాటిపై పన్నును 12 నుండి 5 శాతానికి పన్ను తగ్గించారు.
ఆహార పదార్థాలు: మాల్ట్, స్టార్చ్, పాస్తా, కార్న్ఫ్లేక్స్, బిస్కెట్లు, చాక్లెట్, కోకో ఉత్పత్తులపై పన్ను రేట్లు 12-18 శాతం నుండి 5 శాతానికి తగ్గించారు.
డ్రై ఫ్రూట్స్: బాదం, పిస్తా, హాజెల్ నట్స్, జీడిపప్పు, ఖర్జూరంపై గతంలో 12% పన్ను విధించేవారు. ఇప్పుడు దానిని 5%కి తగ్గించారు.
చక్కెర ఉత్పత్తులు: శుద్ధి చేసిన చక్కెర, చక్కెర సిరప్, టాఫీలు, క్యాండీలు వంటి స్వీట్లపై ఇప్పుడు 5% పన్ను విధించబడింది.
ప్యాక్ చేసిన ఆహారాలు: నమ్కీన్, భుజియా, మిక్సర్ (రోస్ట్ చేసిన చిక్పీస్ తప్ప), ప్రీ-ప్యాక్ చేసి లేబుల్ చేయబడిన రెడీ-టు-ఈట్ ఆహార పదార్థాలపై పన్నును 12% నుండి 5%కి తగ్గించారు.
వ్యవసాయం: ఎరువులపై పన్నును 12%, 18% గా ఉండే పన్నులను 5%కి తగ్గించారు. అదే సమయంలో, పంటలు, ట్రాక్టర్లకు అవసరమైన విత్తనాలు, పోషకాలపై పన్నును 12% నుండి 5%కి తగ్గించారు.
ఆరోగ్య సంరక్షణ: ప్రాణాలను రక్షించే మందులు, ఆరోగ్య సంబంధిత ఉత్పత్తులు, కొన్ని వైద్య పరికరాలపై పన్ను రేట్లు 12/18 శాతం నుండి 5 శాతం లేదా సున్నాకి తగ్గించారు. గతంలో 12 శాతం పన్ను విధించబడిన కుటుంబ ఫ్లోటర్లతో సహా వ్యక్తిగత జీవిత, ఆరోగ్య బీమా పాలసీలు ఇప్పుడు పన్ను రహితంగా ఉండనున్నాయి. థర్మామీటర్లు, గ్లూకోమీటర్లతో సహా సాధారణ ఉపయోగం కోసం ఉపయోగించే చాలా వైద్య వస్తువులు 5 శాతం పన్ను పరిధిలోకి వస్తాయి.
వినియోగ వస్తువులు: ACలు, టెలివిజన్లపై GSTని 28 శాతం నుండి 18 శాతానికి తగ్గించారు. బూట్లు, బట్టలపై GSTని 12 శాతం నుండి 5 శాతానికి తగ్గించారు. దీనివల్ల మార్కెట్లో అమ్మకానికి ఉన్న ఉత్పత్తుల ధర తగ్గుతుంది.
ఆటోమొబైల్: పెట్రోల్, పెట్రోల్ హైబ్రిడ్, LPG, CNG కార్లపై GSTని ప్రభుత్వం 28 శాతం నుండి 18 శాతానికి తగ్గించింది. అదే సమయంలో.. 1500 సిసి, 4 మీటర్ల వరకు డీజిల్.. డీజిల్ హైబ్రిడ్ కార్లపై పన్నును 28 శాతం నుండి 18 శాతానికి తగ్గించారు. దీనితో పాటు, మోటార్ సైకిళ్ళు, త్రీ వీలర్లు, 350 సిసి.. అంతకంటే తక్కువ రవాణా వాహనాలపై పన్ను రేటును 28 శాతం నుండి 18 శాతానికి తగ్గించారు.
