New Income Tax Bill: ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ నేడు కొత్త ఆదాయపు పన్ను బిల్లును లోకసభలో ప్రవేశపెట్టనున్నారు. 1961 ఆదాయపు పన్ను చట్టం స్థానంలో కొత్త చట్టం తీసుకువచ్చేందుకు ఈ ఏడాది ఫిబ్రవరి 13 తేదీన నిర్మలా సీతారామన్ ఆదాయపు పన్ను నూతన బిల్లును 2025ను పార్లమెంటులో ప్రవేశపెట్టిన సంగతి తెలిసిందే. ఈ బిల్లుపై విపక్షాలు అభ్యంతరాలు వ్యక్తంతో బిల్లును సెలెక్ట్ కమిటీకి పంపించారు. సెలెక్ట్ కమిటీ ఈ బిల్లును అధ్యయనం చేసి జులై21వ తేదీన మొత్తం 4500 పేజీలతో కూడిన నివేదికను పార్లమెంట్ ముందుకు తీసుకువచ్చింది. సెలక్ట్ కమిటీ ఈ నివేదికలో ముసాయిదా బిల్లుకు 285 ప్రతిపాదనలను చేసింది. కేంద్రం వాటిని పరిగణలోనికి తీసుకుని దానికి అనుగుణంగా కొత్త బిల్లును రూపొందించింది. ఈ అప్ డేట్ బిల్లును నేడు ఆగస్టు 11వ సోమవారం లోకసభ ముందుకు తీసుకురానుంది.
ఈ కొత్త ఆదాయపు పన్ను బిల్లులో ఒకసారి పెన్షన్ విత్ డ్రా పన్ను నియమాలను అందరికీ సమానంగా చేయాలని లోకసభ ప్రత్యేక కమిటీ సిఫార్సు చేసింది. గతంలో ప్రభుత్వం కొంతమంది ప్రైవేట్ రంగ ఉద్యోగులు మాత్రమే దీనిపై పన్ను మినహాయింపు పొందేవారు. అయితే సొంతంగా పెట్టుబడి పెట్టిన వ్యక్తులకు ఎలాంటి మినహాయింపు లభించలేదు. ఈ వ్యత్యాసాన్ని తొలగించాలని కమిటీ ప్రతిపాదించింది.
ఇప్పటి వరకు ఉన్న నిబంధనల ప్రకారం కేంద్రం లేదా రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, సైన్యంలోని ఉద్యోగులు రిటైర్మెంట్ సమయంలో పొందే ఏకమొత్తం పెన్షన్ పై పన్ను నుంచి పూర్తి మినహాయించారు. ప్రైవేట్ రంగంలోని కొంతమంది ఉద్యోగులకు పాక్షిక మినహాయింపు లభించింది. గ్రాట్యుటీ పొందినట్లయితే మూడోవంతు మొత్తంలో లేదంటే సగం మొత్తంలో ఉంటుంది. ఎల్ఐసీ వంటి గుర్తింపు పొందిన ప్రైవేట్ పెన్షన్ స్కీముల్లో సొంతంగా ఇన్వెస్ట్ చేసినవారు ఏకమొత్తం పెన్షన్ విత్ డ్రా చేసుకుంటే మొత్తానికి పన్లు చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. అయితే ఈ అసమానతను కమిటీ సరైంది కాదని పేర్కొంది.
ఈ ప్రతిపాదన చట్టంగా మారినట్లయితే స్వయం ఉపాధి నిపుణులు, ప్రైవేట్ రంగ ఉద్యోగులు, చట్టపరమై వారసుడు లేని నామినీ, బీమా పెన్షన్ లబ్దిదారులు లబ్దిపొందనున్నారు. ఇక ఏకమొత్తం పెన్షన్ ఉపసంహరణ అంటే రిటైర్మెంట్ సమయంలో ఒక వ్యక్తి తన మొత్తం పెన్షన్ లో కొంత భాగాన్ని వెంటనే తీసుకోవచ్చు. మిగిలిన మొత్తం ప్రతినెలా సాధారణ పెన్షన్ గా అందుతుంది. కొత్త నియమానికి ముందు..విత్ డ్రా చేసుకున్న మొత్తానికి పూర్తిగా పన్ను చెల్లించాల్సి వచ్చేది.
ఈ మార్పుల వల్ల రిటైర్మెంట్ చేయబోయే ఎక్కువ మందిపై పన్ను భారం తగ్గుతుందని ప్రభుత్వం భావిస్తోంది. దీని వల్ల ప్రజల పొదుపు పెరుగుతుంది. రిటైర్మెంట్ తర్వాత వారి ఆర్థిక భద్రత కూడా మెరుగుపడుతుంది. ఈ చర్య ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్ రంగ ఉద్యోగుల మధ్య పన్ను నియమాల్లో ఏకరూపత తీసుకువస్తుందని ఆర్థిక నిపుణులు కూడా భావిస్తున్నారు.
కాగా ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామాన్ ఈ కొత్త ఆదాయపు పన్ను బిల్లును నేడు లోకసభలో ప్రవేశపెడతారు. బీజేపీ సభ్యుడు బైజయంత్ పాండా నేత్రుత్వంలో లోకసభ సెలక్ట్ కమిటీ ఆదాయపు పన్ను బిల్లుపై 285సూచనలను అందించింది. వీటిని ప్రభుత్వం ఆమోదం తెలిపింది. ఈ బిల్లు ఆమోదం పొందినట్లయితే ప్రైవేట్ పెన్షన్ స్కీముల్లో పెట్టుబడి పెట్టే లక్షలాది మందికి ఆర్థిక ఉపశమనం లభిస్తుంది.
