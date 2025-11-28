English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • బిజినెస్
  • New Labor Code: ఉద్యోగం పోతే.. టెన్షన్ అవసరం లేదు.. 15 రోజుల్లో మీ ఖాతాల్లోకి అదనపు జీతం.. కొత్త రూల్ అమల్లోకి..!!

New Labor Code: ఉద్యోగం పోతే.. టెన్షన్ అవసరం లేదు.. 15 రోజుల్లో మీ ఖాతాల్లోకి అదనపు జీతం.. కొత్త రూల్ అమల్లోకి..!!

New Labor Code: భారత ప్రభుత్వం కొత్త నియమావళి ప్రకారం, ఉద్యోగం కోల్పోయిన ఉద్యోగులకు 15 రోజుల అదనపు జీతం,  పరిహారం 45 రోజుల్లోపు బ్యాంక్ ఖాతాలో జమ అవుతుంది. ఈ రీస్కిల్లింగ్ నిధి ఉద్యోగులను కొత్త నైపుణ్యాలు నేర్చుకోవడానికి సహాయపడుతుంది.  అకస్మాత్తు నిరుద్యోగ సమయంలో ఆర్థిక భద్రతను కల్పిస్తుంది.

Written by - Bhoomi | Last Updated : Nov 28, 2025, 12:10 PM IST

Trending Photos

Gold: ప్రతినెలా చిట్టీ కట్టి బంగారం కొనడం మంచిదా? లేదంటే లోన్ తీసుకుని బంగారం కొంటే లాభమా?
8
Gold Rate Today
Gold: ప్రతినెలా చిట్టీ కట్టి బంగారం కొనడం మంచిదా? లేదంటే లోన్ తీసుకుని బంగారం కొంటే లాభమా?
Petrol Diesel Prices: వాహనదారులకు సూపర్ గుడ్‌న్యూస్..! లీటర్‌కు రూ.15 తగ్గించే ఛాన్స్..?
9
petrol diesel prices
Petrol Diesel Prices: వాహనదారులకు సూపర్ గుడ్‌న్యూస్..! లీటర్‌కు రూ.15 తగ్గించే ఛాన్స్..?
Snake Repellent: ఈ మొక్క పాములకు అతి పెద్ద శత్రువు! ఒక్క పామును కూడా ఇంట్లోకి రానివ్వదు!
6
snake repellent plant
Snake Repellent: ఈ మొక్క పాములకు అతి పెద్ద శత్రువు! ఒక్క పామును కూడా ఇంట్లోకి రానివ్వదు!
Money Saving Tips: నెలకు రూ. 21వేలు జీతం వచ్చినా సరే.. ఏడాదికి 70వేలు పొదుపు చేస్తే.. లక్షాధికారి కాదు.. కోటీశ్వరులు అవ్వచ్చు..!!
9
Money Saving Tips
Money Saving Tips: నెలకు రూ. 21వేలు జీతం వచ్చినా సరే.. ఏడాదికి 70వేలు పొదుపు చేస్తే.. లక్షాధికారి కాదు.. కోటీశ్వరులు అవ్వచ్చు..!!
New Labor Code: ఉద్యోగం పోతే.. టెన్షన్ అవసరం లేదు.. 15 రోజుల్లో మీ ఖాతాల్లోకి అదనపు జీతం.. కొత్త రూల్ అమల్లోకి..!!

New Labor Codes: ఉద్యోగులు అనుకోకుండా తమ ఉద్యోగాలను కోల్పోయిన తర్వాత ఆర్థిక ఒత్తిడి, కుటుంబ ఖర్చులు, EMIలు, పిల్లల ఫీజులు వంటి బాధ్యతల కారణంగా తీవ్ర ఆందోళనలో పడతారు. కొత్త ఉద్యోగం దొరికే వరకు నెలల పాటు ఖాళీగా ఉండటం కూడా ఆర్థికంగా ఎంతో ఇబ్బంది కరంగా ఉంటుంది.  అయితే, 2025 నవంబర్ 21న కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టిన కొత్త కార్మిక నియమావళి ఈ ఆందోళనకు చెక్ పెట్టింది. ఉద్యోగం కోల్పోయిన వ్యక్తులు టెన్షన్ పడాల్సిన అవసరం లేదు. ఉద్యోగం నుంచి తొలగించిన 15 రోజుల్లో మీ ఖాతాల్లో అదనపు జీతం జమ అయ్యేలా ప్రభుత్వం ఈ కొత్త రూల్ తీసుకువచ్చింది. 

Add Zee News as a Preferred Source

ఈ కొత్త వ్యవస్థ ఏమి చెబుతుంది?
ఈ కొత్త వ్యవస్థ ఉద్యోగులకు ఆర్థిక భద్రతను కల్పిస్తూ, తొలగింపు తర్వాత కూడా తక్షణ ఆదాయాన్ని హామీ ఇస్తుంది. ఉద్యోగ విరమణలో, తప్పక పరిహారం,  15 రోజుల అదనపు జీతానికి సమానమైన  పునః నైపుణ్య నిధి అందిస్తుంది. ఈ మొత్తం రుసుము, ఉద్యోగి తొలగింపుకు 45 రోజుల లోపు నేరుగా బ్యాంక్ ఖాతాలో జమ అవుతుంది.  ముఖ్యంగా ఈ నిధులు ఉద్యోగులను కొత్త నైపుణ్యాలను నేర్చుకోవడానికి ప్రోత్సహిస్తాయి. తద్వారా వారు మార్కెట్‌లో తమ పోటీతత్వాన్ని పెంచుకోవచ్చు.

ఉద్యోగ విరమణ అంటే ఏమిటి?

- కొత్త నియమాలు ఉద్యోగ విరమణ నిర్వచనాన్ని మరింత స్పష్టం చేస్తాయి. 

- ఎటువంటి తప్పు లేదా క్రమశిక్షణ లేకుండా కంపెనీ అవసరాలు తగ్గినప్పుడు, ఒక ప్రాజెక్ట్ ముగుస్తుంది లేదా ఒక స్థానం తొలగిస్తుంది. 

-ఉద్యోగిని తొలగించడం..ఉద్యోగి తనంతట తానుగా రాజీనామా చేసినా లేదా పదవీ విరమణ చేసినా ఈ నియమం వర్తించదు.

Also Read: Sukanya Samriddhi Scheme: ఆడబిడ్డల భద్రతతే మోదీ సర్కార్ లక్ష్యం.. ఈ స్కీములో ఇన్వెస్ట్ చేస్తే కేవలం వడ్డీ ద్వారానే రూ. 49 లక్షలు సంపాదించుకోవచ్చు..!! 

ఉద్యోగులకు ఎలాంటి ప్రయోజనాలు చేకూరుతాయి? 

-మీరు అకస్మాత్తుగా మీ ఉద్యోగాన్ని కోల్పోతే ఆర్థిక సంక్షోభం ఉండదు. అదనపు 15 రోజుల జీతం, పరిహారం ఉద్యోగి ప్రారంభ నెలల్లో ఎదుర్కొన్న ఆర్థిక సవాళ్లను నావిగేట్ చేయడానికి సహాయపడుతుంది.

- ఇది కొత్త ఉద్యోగాన్ని కనుగొనడంలో సులభతరం చేస్తుంది. రీస్కిల్లింగ్ ఫండ్ కార్మికులు కొత్త నైపుణ్యాలను నేర్చుకోవడానికి,  ఉద్యోగ మార్కెట్లో వారి పోటీతత్వాన్ని పెంచడానికి అనుమతిస్తుంది.

- కంపెనీల ఏకపక్ష ప్రవర్తన అరికడుతుంది. కంపెనీలు ఇకపై పూర్తి,  తుది పరిష్కారాన్ని వారు కోరుకున్నంత వరకు ఆలస్యం చేయలేరు. 45 రోజుల గడువు తప్పనిసరి.

-ఈ ప్రక్రియ పారదర్శకంగా, వేగంగా ఉంటుంది. నిబంధనలను స్పష్టం చేయడం వల్ల ఉద్యోగులు, కంపెనీలు ఇద్దరికీ ఈ ప్రక్రియ సులభతరం, పారదర్శకంగా ఉంటుంది

Also Read: Gold investment: 2026 జనవరి నుంచి ప్రతి నెలా రూ. 10 వేలతో బంగారాన్ని కొంటే.. 2030 నాటికి మీ దగ్గర ఎంత బంగారం ఉంటుందో తెలిస్తే ఆశ్చర్యపోతారు..!!  

ఈ నిర్ణయం ఎందుకు తీసుకుంది ప్రభుత్వం? 
 భారతదేశంలో ఉపాధి పరిస్థితులు నిరంతరం మారుతున్నాయి. సాంకేతికత వృద్ధి, ఆర్థిక ఇబ్బందులతో ఉద్యోగులు అనిశ్చితిలో ఉంటారు. ఈ కొత్త నిబంధనలు ఉద్యోగులకు భద్రతను కల్పిస్తూ, కొత్త నైపుణ్యాల ద్వారా కొత్తగా ప్రారంభించే అవకాశాలను అందిస్తున్నాయి. ఉద్యోగం కోల్పోయామన్న ఆందోళన ఇప్పుడు ఉండదు.  కానీ కొత్త అవకాశాలను వెతుకునేందుకు ఈ దారి చూపుతుంది. 

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.

About the Author

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

...Read More

Layoffskill payNew Labour Codecompany have to give skill paywhat is new labour code

Trending News