New Labour Codes: కేంద్ర ప్రభుత్వం కొత్త లేబర్ కోడ్స్ అమలు చేస్తోంది. దీనిలో భాగంగానే కార్మికులకు ఓవర్ టైం విషయంలో చెల్లింపులు ఎలా చేయాలన్న అంశంపై ప్రస్తుతం చర్చ జోరుగా నడుస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలోనే కొత్త లేబర్ కోడ్ ఓవర్ టైం విషయంలో కేంద్రం ఏం చెబుతుందో తెలుసుకుందాం.
కొత్త లేబర్ కోడ్స్ నవంబర్ 21, 2025 నుంచి నోటిఫై చేసింది.. దీనికి సంబంధించి కేంద్ర ప్రభుత్వ నియమాలు మే 2026 నుంచి జారీ చేశారు. కొత్త చట్టం అమల్లోకి వచ్చినప్పటి నుంచి పనిగంటలకు సంబంధించి ఫ్రేమ్ వర్క్ ను రూపొందించారు. దీనిలో ముఖ్యంగా రోజువారీ పనిగంటలతోపాటు ఓవర్ టైం చెల్లింపులు ఏవిధంగా చేయాలని..దీంతోపాటు పనివేళ్లలో విశ్రాంతి, విరామాలకు సంబంధించి కూడా నియమాలను రూపొందించారు. దీనికి సంబంధించిన నియమాలను రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు కూడానోటిఫై చేసిన తర్వాత ఆయా రాష్ట్రాల్లో పూర్తి స్థాయిలో అమల్లోకి వస్తాయి. ముఖ్యంగా కొత్త కార్మిక చట్టం ప్రకారం పనిగంటలు, ఓవర్ టైమ్ విషయంలో రోజుకు గరిష్టంగా 8గంటల పనిని తప్పనిసరి చేస్తూ నిర్ణయం తీసుకున్నారు. వారమంతా మొత్తం పని 48గంటలకు మించి ఉండకూడదు. దీంతోపాటు ఓవర్ టైమ్ లెక్కింపు ఏ విధంగా చేస్తారో తెలుసుకుందాం.
ప్రస్తుతం ప్రతిపాదనలను చూస్తే.. ఓవర్ టైం అనేది 8గంటల తర్వాత ఎక్కువ పనిచేస్తే 1గంట వేతనానికి రెట్టింపు చెల్లించాలి. దీంతోపాటు ఉద్యోగి అనుమతి ఉంటేనే ఓవర్ టైం చేయించాలి. కంపెనీలు ఓటీని తప్పనిసరి చేయలేవు. ఓటి వేతనం విషయానికి వస్తే మీరు అదనంగా 15 నిమిషాల అరగంటపాటు పనిచేస్తే అరగంటకు లెక్కిస్తారు. మీరు 30 నిమిషాల కంటే ఎక్కువ పనిచేస్తే.. అది పూర్తిగా గంటగా లెక్కిస్తుంది. అంటే 30నిమిషాలు అదనంగా పనిచేస్తే ఉద్యోగికి ఒక గంట సమయానికి చెల్లించే మొత్తం చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. ఇక జీతం లెక్కింపు విషయానికి వస్తే.. ఉద్యోగులు రోజువారీ వేతనాన్ని 26రోజులతో భాగించి లెక్కించాల్సి ఉంటుంది. ఆ సంఖ్య ఆధారంగానే ఓవర్ టైమ్ వేతనం లెక్కిస్తారు.
ఓవర్ టైంకు ఎవరు అర్హులు అంటే వర్కర్ కేటగిరిలోకి వచ్చి కనీస వేతన రేట్లు వర్తించే ఉద్యోగులంతా ఓవర్ టైం పొందేందుకు అర్హులవుతారు. మేనేజ్ మెంట్ స్థాయి, సూపర్ వైజర్ అలాగే కొన్ని వైట్ కాలర్ ఉద్యోగులు ఓవర్ టైంకు నేరుగా అర్హులు అవుతారా లేదా అనేది తేలాల్సి ఉంటుంది. ఉద్యోగ స్వభావం, రాష్ట్రప్రభుత్వం నిర్ణయించిన నియమాల ఆధారంగా ఉంటుంది. ఫ్యాక్టరీల్లో పనిచేసే కార్మికులునేరుగా ఓవర్ టైం నిబంధనలు వర్తించే ఛాన్స్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. అయితే ఐటీ ఉద్యోగులు ఎక్కువగా మేనేజీరియల్, సూపర్ వైజర్, ప్రొఫెషనల్ ఉద్యోగులుగా వర్గీకరించారు. వీరి ఉద్యోగ స్వభావాన్ని బట్టి ఓటీ నిర్ణయిస్తారు. అయితే రాష్ట్ర నిబంధనల ఆధారంగానే ఇది పరిగణలోనికి తీసుకుంటారు.
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