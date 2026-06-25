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New Labour Codes: ఉద్యోగులకు అదిరిపోయే గుడ్ న్యూస్.. ఇక 15 నిమిషాలు ఎక్స్‌ట్రా పనిచేసినా ఓవర్‌టైమ్ డబ్బులు చెల్లించాల్సిందే..!!

New Labour Codes: కేంద్ర ప్రభుత్వం కొత్తగా తీసుకువచ్చిన కార్మిక చట్టాల్లో ఓవర్ టైం ఎలా నిర్ణయిస్తారన్న అంశంపై ఉద్యోగులు తర్జన భర్జన పడుతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలోనే కేంద్ర ప్రభుత్వం ఓవర్ టైమ్ విషయంలో నిర్ణయించిన నియమాలు ఎలా ఉన్నాయో తెలుసుకుందాం.

Written ByBhoomi
Published: Jun 25, 2026, 09:21 PM IST|Updated: Jun 25, 2026, 09:21 PM IST
New Labour Codes: ఉద్యోగులకు అదిరిపోయే గుడ్ న్యూస్.. ఇక 15 నిమిషాలు ఎక్స్‌ట్రా పనిచేసినా ఓవర్‌టైమ్ డబ్బులు చెల్లించాల్సిందే..!!
Image Credit: FILESource: Bureau

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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