/త్వరలోనే 3 లక్షల కొత్త పెన్షన్లు.. గుడ్ న్యూస్ చెప్పిన మంత్రి వివేక్..!!

New Pensions in Telangana: తెలంగాణలోని కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ప్రజల సంక్షేమానికి కట్టుబడి ముందుకు సాగుతుందని మంత్రి వివేక్ వెంకటస్వామి పేర్కొన్నారు. ప్రతి స్థాయిలో ప్రజలకు అందుబాటులో ఉండే పారదర్శక పాలనను అందిస్తుందని ఆయన తెలిపారు. రాబోయే రోజుల్లో అర్హులైన 3 లక్షల మందికి ప్రభుత్వం పెన్షన్లు అందిస్తుందని ఆయన తెలిపారు. బుధవారం గాంధీ భవన్లో జరిగిన బహిరంగ సభలో మంత్రి వివేక్ పాల్గొన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఆయన, కాంగ్రెస్ పార్టీ సీనియర్ నాయకులతో కలిసి ప్రజల నుంచి వినతిపత్రాలను స్వీకరించారు.
తరువాత మీడియాతో మాట్లాడుతూ, టీపీసీసీ చీఫ్ మహేష్ కుమార్ గౌడ్ ఆదేశాల మేరకు ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తున్నట్లు మంత్రి వివేక్ తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమానికి ప్రజల నుంచి మంచి స్పందన లభిస్తోందని ఆయన పేర్కొన్నారు. పెన్షన్లు, డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇళ్లు, భూ వివాదాలకు సంబంధించిన వినతిపత్రాలు ఈ కార్యక్రమంలో అందినట్లు ఆయన తెలిపారు. అనేక సమస్యలను అక్కడికక్కడే పరిష్కరించామని, మిగిలిన వినతిపత్రాలను తగిన చర్యల కోసం సంబంధిత శాఖలకు, అధికారులకు పంపినట్లు మంత్రి వివేక్ తెలిపారు.
అయితే, ఈ పిటిషన్ల పురోగతిని రోజువారీగా పర్యవేక్షించడానికి ఒక ప్రత్యేక పర్యవేక్షణ విభాగాన్ని ఏర్పాటు చేసినట్లు మంత్రి వివేక్ తెలిపారు. ప్రజల ప్రయోజనం కోసం కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం అనేక సంక్షేమ కార్యక్రమాలను ప్రారంభించిందని ఆయన వివరించారు. గత బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం పదేళ్లపాటు రేషన్ కార్డులు జారీ చేయడంలో విఫలమైందని ఆయన ఆరోపించారు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా అర్హులైన లబ్ధిదారులందరికీ ఇప్పటికే కొత్త రేషన్ కార్డులు జారీ చేసినట్లు ఆయన తెలిపారు. ఇందిరమ్మ మన్నన్, ఇతర ప్రభుత్వ ప్రయోజనాలతో సహా వివిధ సంక్షేమ పథకాలను పొందడానికి రేషన్ కార్డులు కీలకం అని ఆయన గుర్తు చేశారు. కొత్త రేషన్ కార్డులు జారీ చేయనున్నట్లు ఆయన తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమం కింద కొత్త రేషన్ కార్డుల కోసం ఎలాంటి దరఖాస్తులు అందలేదని ఆయన అన్నారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం త్వరలో సుమారు మూడు లక్షల మంది అర్హులైన లబ్ధిదారులకు పింఛన్లు అందిస్తుందని మంత్రి వివేక్ తెలిపారు. ప్రజల సమస్యలను సకాలంలో పరిష్కరించడమే ఈ కార్యక్రమం యొక్క ప్రధాన లక్ష్యమని ఆయన పేర్కొన్నారు.
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