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త్వరలోనే 3 లక్షల కొత్త పెన్షన్లు.. గుడ్ న్యూస్ చెప్పిన మంత్రి వివేక్..!!

New Pensions in Telangana: తెలంగాణలో కొత్త పెన్షన్లపై మంత్రి వివేక్ వెంకటస్వామి కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. త్వరలోనే రాష్ట్రంలో 3లక్షల మందికి ప్రభుత్వం పెన్షన్లు ఇవ్వబోతుందని తెలిపారు. గాంధీభవన్ లో నిర్వహించిన ప్రజలతో ముఖాముఖి కార్యక్రమంలో ఆయన పాల్గొన్నారు. ప్రజల నుంచి పలు సమస్యలపై వినతులు స్వీకరించారు.

Written ByBhoomi
Published: Jul 09, 2026, 10:00 AM IST|Updated: Jul 09, 2026, 10:00 AM IST
త్వరలోనే 3 లక్షల కొత్త పెన్షన్లు.. గుడ్ న్యూస్ చెప్పిన మంత్రి వివేక్..!!
Image Credit: googleSource: Bureau

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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త్వరలోనే 3 లక్షల కొత్త పెన్షన్లు.. గుడ్ న్యూస్ చెప్పిన మంత్రి వివేక్..!!
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