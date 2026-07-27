New Rules 1st August 2026: జులై నెల ముగిసి.. ఆగస్టు నెల ప్రారంభం కాబోతోంది. ఈ నెలలో ఎన్నో కొత్త ఆర్థిక మార్పులు చోటుచేసుకున్నాయి. ఈ మార్పులు సామాన్యులపై రోజువారీ ఖర్చులపై ప్రత్యక్ష ప్రభావం చూపనున్నాయి. ప్రతినెలా మాదిరి.. ఈ ఏడాది కూడా బ్యాంకింగ్, ఇన్వెస్ట్ మెంట్, పన్నులు, రైల్వే టికెట్ బుకింగ్, ఎల్పీజీ సిలిండర్ ధరలు, మరికొన్ని నిత్యావసర సేవలకు సంబంధించిన నిబంధనల్లో మార్పులు జరిగే అవకాశం ఉంది. ఇలాంటి మార్పులు కొన్నిసార్లు మీ నెలవారీ బడ్జెట్పై, కొన్నిసార్లు మీ ఆర్థిక లావాదేవీలపై, మరికొన్నిసార్లు మీ పొదుపు ప్రణాళికలపై ప్రభావం చూపే అవకాశం ఉంటుంది. మీరు ఈ కొత్త నెలను ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేకుండా ప్రారంభించాలనుకుంటే, ఈ మార్పుల గురించి ముందుగానే తెలుసుకోవడం చాలా ముఖ్యం. కొన్నిసార్లు, చిన్న నియమ మార్పుల గురించి కూడా తెలియకపోవడం వల్ల అదనపు ఛార్జీలు లేదా ముఖ్యమైన పనులను పూర్తి చేయడంలో ఇబ్బందులు ఎదుర్కొవల్సి వస్తుంది. అందువల్ల, ఆగస్టులో అమల్లోకి వచ్చే కొత్త నియమాలను ముందుగానే తెలుసుకోవడం ముఖ్యం. ఆగస్టు 1, 2026 నుండి అమలులోకి రాబోయే ప్రధాన ఆర్థిక మార్పుల గురించి తెలుసుకుందాం.
రైల్వే టిక్కెట్ నియమాలు:
ఆగస్టు 1, 2026 నుండి అమలులోకి వచ్చేలా, రైల్వే తత్కాల్ టికెట్ బుకింగ్ ప్రక్రియను మార్చింది. కొత్త నిబంధనల ప్రకారం, టోకెన్ జారీ చేసే సమయాన్ని ఇప్పుడు తత్కాల్ టికెట్ బుకింగ్ ప్రారంభ సమయానికి అనుగుణంగా మార్చారు. రిజర్వేషన్ కౌంటర్ల వద్ద రద్దీని తగ్గించి, ప్రయాణికులకు టికెట్ బుకింగ్ను సులభతరం చేయడమే దీని ఉద్దేశని రైల్వే బోర్డు పేర్కొంది. గతంలో, టోకెన్లు పొంది, టిక్కెట్లు బుక్ చేసుకోవడానికి ప్రజలు వేర్వేరు సమయాల్లో కౌంటర్లను సందర్శించాల్సి వచ్చేది. కానీ ఈ కొత్త విధానం ఈ ఇబ్బందిని తగ్గిస్తుంది. దీంతో ప్రయాణికులకు సమయం ఆదా అవ్వడమే కాదు.. టికెట్ బుకింగ్ ప్రక్రియ కూడా మెరుగుపడుతుంది.
ఆదాయపు పన్ను చెల్లింపుదారుల కోసం నియమాలు:
2026-27 ఆర్థిక సంవత్సరానికి ITR-1.. ITR-2 ఫారమ్లను దాఖలు చేయడానికి గడువును జూలై 31, 2026గా నిర్ణయించారు. ఈ గడువులోగా తమ ITRను దాఖలు చేయనట్లయితే భారీగా జరిమానా విధించాల్సి వస్తుంది. అంతేకాదు.. రిటర్న్లను దాఖలు చేయడంలో జాప్యం జరిగితే, కొన్ని పన్ను విధానాలను ఎంచుకోకుండా నిషేధం విధించే అవకాశం ఉంది. అయితే, వ్యాపారాలకు, ఆడిట్ లేని వారికి ITR-3, ITR-4 దాఖలు చేయడానికి గడువు ఆగస్టు 31, 2026గా విధించింది. ITR-3, ITR-4 దాఖలు చేయడానికి గడువు అక్టోబర్ 31, 2026. ఆలస్యంగా రిటర్న్లను దాఖలు చేయడానికి గడువు డిసెంబర్ 31 సవరించిన రిటర్న్లకు మార్చి 31, 2027. అప్ డేట్ చేసిన రిటర్న్లను దాఖలు చేయడానికి చివరి తేదీ మార్చి 31, 2031.
క్రెడిట్ కార్డ్, FDకి సంబంధించిన నియమాలలో మార్పులు:
ఆగస్టు 1వ తేదీ నుండి చాలా బ్యాంకులు తమ క్రెడిట్ కార్డ్ నిబంధనలలో మార్పులు చేసే అవకాశం ఉంది. వీటిలో రివార్డ్ పాయింట్లు, ఛార్జీలు, ఫీజులు లేదా ఇతర సేవలకు సంబంధించిన మార్పులు ఉండవచ్చు. కొన్ని బ్యాంకులు తమ ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ (FD) వడ్డీ రేట్లను కూడా మార్చవచ్చు. అంతేకాకుండా, ఈ కాలంలో ఆర్బిఐ ద్రవ్య విధాన కమిటీ (MPC) సమావేశం రెపో రేటుకు సంబంధించి ఏవైనా నిర్ణయాలు తీసుకుంటే, అది లోన్ EMIలు FD వడ్డీ రెండింటిపైనా ప్రభావం చూపవచ్చు. అందువల్ల, కొత్త నెల ప్రారంభంలో మీ బ్యాంక్ అప్డేట్లను తప్పకుండా చెక్ చేసుకోవడం మంచిది.
ఎల్పిజి ధరలలో మార్పు:
ఇరాన్, అమెరికా మధ్య యుద్ధం ప్రపంచవ్యాప్తంగా చమురు, గ్యాస్ సరఫరాలపై ప్రభావం చూపింది. మార్చిలో ఎల్పిజి ధరలను రూ. 60 పెంచారు. జూన్లో వాణిజ్య గ్యాస్ ధరలను కూడా పెంచారు. ప్రస్తుతం ఢిల్లీలో గ్యాస్ ధర రూ.942గా ఉంది. ప్రతి నెలా మొదటి తేదీ మాదిరిగానే, 2026 ఆగస్టు 1న కూడా ఎల్పిజి సిలిండర్ల ధరలు మారవచ్చు. ఆయిల్ మార్కెటింగ్ కంపెనీలు గృహ , వాణిజ్య గ్యాస్ సిలిండర్లు రెండింటికీ కొత్త ధరలను విడుదల చేయవచ్చు. ధరల పెరుగుదల మీ వంటగది బడ్జెట్పై ప్రభావం చూపవచ్చు. అయితే తగ్గుదల వినియోగదారులకు ఉపశమనం కలిగిస్తుంది.
ఆధార్ కార్డుకు సంబంధించిన నియమాలు:
ఆగస్టు 1వ తేదీ నుంచి ఆధార్ కార్డు నిబంధనలు మారనున్నాయి. భారతీయ బ్యాంకులు, బీమా కంపెనీలు ఆగస్టు 2026 నాటికి ఉమ్మడి కస్టమర్ గుర్తింపు వ్యవస్థను అమలు చేయనున్నాయి. ఇందులో అసెట్ మేనేజర్లు కూడా ఉంటారు. ఈ కొత్త వ్యవస్థను సెంట్రల్ నో యువర్ కస్టమర్ 2.0 (CKYC) అని పిలుస్తారు. ఖాతాలు తెరిచేటప్పుడు, సమాచారాన్ని అప్డేట్ చేసేటప్పుడు మాత్రమే, ఒక కేంద్ర రిజిస్ట్రీలో నిల్వ ఉన్న డేటాను యాక్సెస్ చేయడానికి సంస్థలకు కస్టమర్ సమ్మతి అవసరం అవుతుంది. ఇది మోసాలను నివారించడంలో సహాయపడుతుంది.
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