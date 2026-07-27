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సామాన్యులకు బిగ్ అలర్ట్.. ఆగస్టు 1 నుంచి కొత్త రూల్స్.. ఎల్‌పిజీ నుండి రైల్వే టికెట్ల వరకు మారేవి ఇవే..!!

New Rules 1st August 2026: మరో రెండు మూడు రోజుల్లో జులై నెల ముగిసి ఆగస్టు నెలలోకి అడుగుపెడతాము. ఎప్పటివలే కొత్త నెల ప్రారంభం అవుతుందంటే.. ఎన్నో మార్పులు. ముఖ్యంగా సామాన్యుడి జేబుపై నేరుగా ప్రభావం పడుతుంది. ఆగస్టు 1 నెల నుంచి అనేక ఆర్థిక మార్పులు అమల్లోకి రానున్నాయి. ఇవి మీ పొదుపు, రోజువారీ ఖర్చులపై ప్రభావం చూపే అవకాశం ఉంటుంది. రైల్వే తత్కాల్ బుకింగ్ రూల్ప్, ఐటీఆర్ గడువులు, క్రెడిట్ కార్డు, ఎఫ్డీ రూల్స్, ఎల్పీజీ సిలిండర్ ధరలు, ఆధార్ ఆధారిత సీకేవైసీ ఇలా ఎన్నో విధానాల్లో మార్పులు వచ్చే అవకాశం ఉంది.

Written ByBhoomi
Published: Jul 27, 2026, 09:42 AM IST|Updated: Jul 27, 2026, 09:42 AM IST
సామాన్యులకు బిగ్ అలర్ట్.. ఆగస్టు 1 నుంచి కొత్త రూల్స్.. ఎల్‌పిజీ నుండి రైల్వే టికెట్ల వరకు మారేవి ఇవే..!!
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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సామాన్యులకు బిగ్ అలర్ట్.. ఆగస్టు 1 నుంచి కొత్త రూల్స్.. ఎల్‌పిజీ నుండి రైల్వే టికెట్ల వరకు మారేవి ఇవే..!!
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