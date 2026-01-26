New Traffic Rules: ఐదుసార్లు ట్రాఫిక్ రూల్స్ ఉల్లంఘిస్తే మీ డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ రద్దు.. కేంద్రం షాకింగ్ డెసిషన్..!!

New Traffic Rules: భారత ప్రభుత్వం రోడ్డు భద్రతను మరింత బలోపేతం చేసే దిశగా ట్రాఫిక్ నిబంధనలను కఠినతరం చేసింది. సవరించిన మోటారు వాహన నిబంధనల ప్రకారం, ఒకే సంవత్సరంలో ఐదు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ ట్రాఫిక్ ఉల్లంఘనలకు పాల్పడిన డ్రైవర్ల డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ను రద్దు చేయడానికి లేదా సస్పెండ్ చేయడానికి అధికారులకు అధికారం ఇచ్చింది. ఈ కొత్త నిబంధనలు జనవరి 1 నుంచి అమల్లోకి వచ్చాయి. తరచుగా ట్రాఫిక్ నియమాలను అతిక్రమిస్తూ ఇతరుల ప్రాణాలకు ముప్పు కలిగించే డ్రైవర్లను నియంత్రించడమే ఈ చర్య వెనుక ఉన్న ప్రధాన ఉద్దేశమని పేర్కొంది.
కొత్తగా తీసుకొచ్చిన నిబంధనల ప్రకారం, ఒక ఏడాది కాలంలో మోటారు వాహనాల చట్టానికి సంబంధించిన ఐదు వేర్వేరు ఉల్లంఘనలు నమోదైతే, సంబంధిత వ్యక్తి డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ కొనసాగించడానికి అనర్హుడిగా పరిగణిస్తారు. అయితే లైసెన్స్ను సస్పెండ్ చేయడానికి ముందు డ్రైవర్కు తన వాదనను వినిపించే అవకాశం కల్పిస్తారు. అంటే.. ప్రాంతీయ రవాణా కార్యాలయం లేదా జిల్లా రవాణా కార్యాలయం నేరుగా నిర్ణయం తీసుకోకుండా ముందుగా విచారణ నిర్వహించాల్సి ఉంటుంది. మరో ముఖ్యమైన అంశం ఏమిటంటే.. ఈ లెక్కింపులో గత సంవత్సరాల ఉల్లంఘనలు చేర్చబడవు. కేవలం ఆ సంవత్సరం జరిగిన నేరాలనే పరిగణనలోకి తీసుకుంటారు.
ప్రస్తుతం నోటిఫై చేసిన 24 రకాల ట్రాఫిక్ నేరాల్లో ఏవైనా ఐదు ఉల్లంఘనలు ఒకే ఏడాదిలో నమోదైతే చర్యలు తీసుకోవచ్చు. వీటిలో అతివేగంగా వాహనం నడపడం, హెల్మెట్ లేదా సీట్బెల్ట్ లేకుండా డ్రైవ్ చేయడం, ట్రాఫిక్ సిగ్నల్స్ను దాటేయడం, అక్రమ పార్కింగ్, ఓవర్లోడింగ్, వాహన దొంగతనం, ప్రయాణికులతో దురుసుగా ప్రవర్తించడం వంటి నేరాలు ఉన్నాయి. కేవలం పెద్ద తప్పిదాలే కాకుండా, చిన్న చిన్న ఉల్లంఘనల సమాహారం కూడా పరిమితిని దాటితే లైసెన్స్పై చర్యలు తప్పవు.
ఈ నిబంధనల అమలులో లైసెన్స్ సస్పెన్షన్ లేదా రద్దు విషయంలో నిర్ణయం తీసుకునే అధికారం RTO లేదా DTOకు ఉంటుంది. సస్పెన్షన్ ఎంత కాలం ఉండాలన్నది కూడా ఆయా అధికారులే నిర్ణయిస్తారు. గతంలో భౌతిక చలాన్ల ఆధారంగా మాత్రమే ఇలాంటి చర్యలు తీసుకునేవారు. అయితే ఇప్పుడు పూర్తిగా ఇ-చలాన్ రికార్డుల ఆధారంగా లైసెన్స్ సస్పెన్షన్ అమలు చేయనున్నారు. ఇది ట్రాఫిక్ నియమాల పట్ల డ్రైవర్లలో మరింత బాధ్యతను పెంచే చర్యగా ప్రభుత్వం భావిస్తోంది.
