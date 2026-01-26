English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • బిజినెస్
  • New Traffic Rules: ఐదుసార్లు ట్రాఫిక్ రూల్స్ ఉల్లంఘిస్తే మీ డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ రద్దు.. కేంద్రం షాకింగ్ డెసిషన్..!!

New Traffic Rules: ఐదుసార్లు ట్రాఫిక్ రూల్స్ ఉల్లంఘిస్తే మీ డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ రద్దు.. కేంద్రం షాకింగ్ డెసిషన్..!!

New Traffic Rules: కొత్త మోటారు వాహన నిబంధనల ప్రకారం, ఒకే సంవత్సరంలో ఐదు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ ట్రాఫిక్ ఉల్లంఘనలు చేసిన డ్రైవర్ల డ్రైవింగ్ లైసెన్స్‌ను సస్పెండ్ లేదా రద్దు అవుతుంది. ఈ నిబంధన ఇది జనవరి 1 నుంచి అమల్లోకి వచ్చి.. రోడ్డు భద్రతను మెరుగుపరచడమే లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.  

Written by - Bhoomi | Last Updated : Jan 26, 2026, 12:24 PM IST

Trending Photos

Gold Import Duty: గోల్డ్‌ రేట్లు తగ్గింపు? బడ్జెట్‌కు ముందు ఆసక్తికర చర్చ.. ఒకవేళ అదే జరిగితే..!
7
gold import duty
Gold Import Duty: గోల్డ్‌ రేట్లు తగ్గింపు? బడ్జెట్‌కు ముందు ఆసక్తికర చర్చ.. ఒకవేళ అదే జరిగితే..!
New labor law salary: కొత్త కార్మిక చట్టం మీ జీతాన్ని తగ్గిస్తుందా? అసలు ప్రయోజనాలు ఏమైనా ఉన్నాయా? మీ డౌట్స్‌ క్లారిఫై చేసుకోండి..!!
6
New labour law
New labor law salary: కొత్త కార్మిక చట్టం మీ జీతాన్ని తగ్గిస్తుందా? అసలు ప్రయోజనాలు ఏమైనా ఉన్నాయా? మీ డౌట్స్‌ క్లారిఫై చేసుకోండి..!!
Gold Rate Today: ఆల్ టైం హైకి బంగారం, వెండి ధరలు.. జనవరి 25వ తేదీ ఆదివారం తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే?
5
Gold Rate Today
Gold Rate Today: ఆల్ టైం హైకి బంగారం, వెండి ధరలు.. జనవరి 25వ తేదీ ఆదివారం తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే?
Online Cheap Shopping: రూ.1000 వస్తువు కూడా ఇందులో 10 రూపాయలే.. సీక్రెట్ ఏమిటంటే..!
5
online shopping
Online Cheap Shopping: రూ.1000 వస్తువు కూడా ఇందులో 10 రూపాయలే.. సీక్రెట్ ఏమిటంటే..!
New Traffic Rules: ఐదుసార్లు ట్రాఫిక్ రూల్స్ ఉల్లంఘిస్తే మీ డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ రద్దు.. కేంద్రం షాకింగ్ డెసిషన్..!!

New Traffic Rules: భారత ప్రభుత్వం రోడ్డు భద్రతను మరింత బలోపేతం చేసే దిశగా ట్రాఫిక్ నిబంధనలను కఠినతరం చేసింది. సవరించిన మోటారు వాహన నిబంధనల ప్రకారం, ఒకే సంవత్సరంలో ఐదు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ ట్రాఫిక్ ఉల్లంఘనలకు పాల్పడిన డ్రైవర్ల డ్రైవింగ్ లైసెన్స్‌ను రద్దు చేయడానికి లేదా సస్పెండ్ చేయడానికి అధికారులకు అధికారం ఇచ్చింది. ఈ కొత్త నిబంధనలు జనవరి 1 నుంచి అమల్లోకి వచ్చాయి. తరచుగా ట్రాఫిక్ నియమాలను అతిక్రమిస్తూ ఇతరుల ప్రాణాలకు ముప్పు కలిగించే డ్రైవర్లను నియంత్రించడమే ఈ చర్య వెనుక ఉన్న ప్రధాన ఉద్దేశమని పేర్కొంది.

Add Zee News as a Preferred Source

కొత్తగా తీసుకొచ్చిన నిబంధనల ప్రకారం, ఒక ఏడాది కాలంలో మోటారు వాహనాల చట్టానికి సంబంధించిన ఐదు వేర్వేరు ఉల్లంఘనలు నమోదైతే, సంబంధిత వ్యక్తి డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ కొనసాగించడానికి అనర్హుడిగా పరిగణిస్తారు. అయితే లైసెన్స్‌ను సస్పెండ్ చేయడానికి ముందు డ్రైవర్‌కు తన వాదనను వినిపించే అవకాశం కల్పిస్తారు. అంటే.. ప్రాంతీయ రవాణా కార్యాలయం లేదా జిల్లా రవాణా కార్యాలయం నేరుగా నిర్ణయం తీసుకోకుండా ముందుగా విచారణ నిర్వహించాల్సి ఉంటుంది. మరో ముఖ్యమైన అంశం ఏమిటంటే.. ఈ లెక్కింపులో గత సంవత్సరాల ఉల్లంఘనలు చేర్చబడవు. కేవలం ఆ సంవత్సరం జరిగిన నేరాలనే పరిగణనలోకి తీసుకుంటారు.

ప్రస్తుతం నోటిఫై చేసిన 24 రకాల ట్రాఫిక్ నేరాల్లో ఏవైనా ఐదు ఉల్లంఘనలు ఒకే ఏడాదిలో నమోదైతే చర్యలు తీసుకోవచ్చు. వీటిలో అతివేగంగా వాహనం నడపడం, హెల్మెట్ లేదా సీట్‌బెల్ట్ లేకుండా డ్రైవ్ చేయడం, ట్రాఫిక్ సిగ్నల్స్‌ను దాటేయడం, అక్రమ పార్కింగ్, ఓవర్‌లోడింగ్, వాహన దొంగతనం, ప్రయాణికులతో దురుసుగా ప్రవర్తించడం వంటి నేరాలు ఉన్నాయి. కేవలం పెద్ద తప్పిదాలే కాకుండా, చిన్న చిన్న ఉల్లంఘనల సమాహారం కూడా పరిమితిని దాటితే లైసెన్స్‌పై చర్యలు తప్పవు.

Also Read: Budget 2026: సీనియర్ సీటిజన్లు ఏం డిమాండ్‌ చేస్తున్నారు? వారి గోడును నిర్మలమ్మ వింటారా?

ఈ నిబంధనల అమలులో లైసెన్స్ సస్పెన్షన్ లేదా రద్దు విషయంలో నిర్ణయం తీసుకునే అధికారం RTO లేదా DTOకు ఉంటుంది. సస్పెన్షన్ ఎంత కాలం ఉండాలన్నది కూడా ఆయా అధికారులే నిర్ణయిస్తారు. గతంలో భౌతిక చలాన్‌ల ఆధారంగా మాత్రమే ఇలాంటి చర్యలు తీసుకునేవారు. అయితే ఇప్పుడు పూర్తిగా ఇ-చలాన్ రికార్డుల ఆధారంగా లైసెన్స్ సస్పెన్షన్ అమలు చేయనున్నారు. ఇది ట్రాఫిక్ నియమాల పట్ల డ్రైవర్లలో మరింత బాధ్యతను పెంచే చర్యగా ప్రభుత్వం భావిస్తోంది.

Also Read:Sukanya Samriddhi Yojana: ఆడపిల్లలకు రూ.72లక్షలు.. సుకన్య సమృద్ధి యోజన కొత్త మైల్‌స్టోన్..!!

 

 

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

.Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి

About the Author

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

...Read More

driving license suspensionTraffic violations IndiaNew motor vehicle rulesRTO DTO powersE-challan suspension

Trending News