Nita Ambanis NMACC Event: భారతదేశ కళలు, సంస్కృతి, సంప్రదాయాలను ప్రపంచానికి చాటిచెబుతున్న రిలయన్స్‌ ఫౌండేషన్‌ వ్యవస్థాపకురాలు నీతా అంబానీ అంతర్జాతీయ వేదికపై ప్రదర్శించనున్నారు. తాను నెలకొల్పిన 'నీతా ముఖేష్ అంబానీ కల్చరల్ సెంటర్' ద్వారా సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు, ప్రదర్శనలు నిర్వహిస్తుండగా ఇప్పుడు న్యూయార్క్‌లోని ప్రఖ్యాత లింకాన్‌ సెంటర్‌లో ప్రదర్శన నిర్వహించనున్నారు. ప్రపంచానికి భారత కళలు, వంటకాలు, సాంస్కృతిక ప్రదర్శనలు చాటి చెప్పనున్నారు.

న్యూయార్క్‌లోని ఐకానిక్ లింకన్ సెంటర్‌లో 'ది గ్రేట్ ఇండియన్ మ్యూజికల్: సివిలైజేషన్ టు నేషన్' పేరి నీతా అంబానీ కార్యక్రమం నిర్వహించబోతున్నారు. రిలయన్స్ ఫౌండేషన్ చైర్‌పర్సన్, భారతీయ వ్యాపార దిగ్గజం ముఖేష్ అంబానీ భార్య నీతా అంబానీ 2023లో నీతా ముఖేష్ అంబానీ కల్చరల్ సెంటర్‌ను ముంబైలో ప్రారంభించిన విషయం తెలిసిందే. ఆ కేంద్రం ద్వారా కళలు, సాంస్కృతిక కార్యక్రమాల ప్రదర్శన క్షేత్రంగా వెలుగొందుతోంది.

ఇప్పుడు న్యూయార్క్‌లోని ప్రఖ్యాత లింకాన్‌ సెంటర్‌లో ఈ వీకెండ్‌లో భారీ ప్రదర్శన నిర్వహించేందుకు నీతా అంబానీ సిద్ధమయ్యారు. నీతా ముఖేష్ అంబానీ కల్చరల్ సెంటర్‌ ఆధ్వర్యంలో మూడు రోజులపాటు డ్యాన్స్‌, సంగీతం, ఫ్యాషన్, సాంస్కృతిక ప్రదర్శనలు నిర్వహించనున్నారు. ఈ ప్రదర్శన నిర్వహణపై నీతా అంబానీ వివరాలు వెల్లడించారు. 'నీతా ముఖేష్ అంబానీ కల్చరల్ సెంటర్ ఇండియా వీకెండ్‌ను మొదటిసారిగా న్యూయార్క్‌కు తీసుకురావడం సంతోషంగా ఉంది! ఇది భారతదేశ సాంస్కృతిక వారసత్వం - మన కళ, హస్తకళలు, సంగీతం, నృత్యం, ఫ్యాషన్, భారతీయ ఆహారం ప్రపంచ వేడుకగా రూపొందించింది' అని నీతా అంబానీ తెలిపారు.

'ప్రపంచంలోని ఉత్తమ అంశాలు భారతదేశంలో ప్రదర్శించడం, దేశంలోని ఉత్తమమైన వాటిని ప్రపంచానికి పరిచయం చేయడం మా లక్ష్యం. వీకెండ్‌ మా ప్రయాణంలో మొదటి అడుగు పడనుంది. లింకన్ సెంటర్‌లో భారతదేశ స్ఫూర్తిని చాటనున్నాం. న్యూయార్క్‌లో మన గొప్ప సంప్రదాయాలు, వారసత్వ కళలను పంచుకోవడానికి నేను ఉత్సాహంగా ఉన్నా' అని ఎన్‌ఎంఏసీసీ వ్యవస్థాపకురాలు, ఛైర్‌పర్సన్ నీతా అంబానీ వివరించారు.

లింకాన్‌ సెంటర్‌లో జరిగే కార్యక్రమంలో చేనేత ఎంపోరియం, స్వదేశ్ కోసం ఫ్యాషన్ షో ఉంటుంది. ఈ ప్రదర్శనను భారతదేశంలోని ప్రముఖ డిజైనర్లలో ఒకరైన మనీష్ మల్హోత్రా నిర్వహిస్తారు. భారతీయ చెఫ్ వికాస్ ఖన్నా భారతీయ వంటకాలను ప్రపంచానికి పరిచయం చేస్తారు. 'భారతదేశాన్ని ప్రజలు అర్థం చేసుకునేలా చేయడంలో ఎన్‌ఎంఏసీసీ అద్భుతమైన పని చేస్తోంది. ఇందులో భాగం కావడం గౌరవంగా ఉంది' అని వికాస్ ఖన్నా తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమంలో శంకర్ మహదేవన్, శ్రేయా ఘోషల్, శాస్త్రీయ సంగీతకారుడు రిషబ్ శర్మ వంటి భారతీయ ప్రఖ్యాత బాలీవుడ్ సంగీతకారులు ది గ్రేట్ ఇండియన్ మ్యూజికల్: సివిలైజేషన్ టు నేషన్‌లో ఐదు ప్రదర్శనలు ఇవ్వనున్నారు.

దర్శకుడు ఫిరోజ్ అబ్బాస్ ఖాన్ నేతృత్వంలో దాదాపు 7,000 సంవత్సరాల భారతీయ చరిత్రను తెలిపే ప్రదర్శన ఉంటుంది. 100 మందికి పైగా కళాకారులు అద్భుతంగా తీర్చిదిద్దిన సెట్‌లలో ప్రదర్శన చేయనున్నారు. మార్క్యూ ప్రొడక్షన్‌లో డోనాల్డ్ హోల్డర్ (లైటింగ్), నీల్ పటేల్ (సీనిక్ డిజైన్), గారెత్ ఓవెన్ (సౌండ్ డిజైన్), అజయ్-అతుల్ (సంగీతం), మయూరి ఉపాధ్యాయ, వైభవి మర్చంట్, సమీర్, అర్ష్ తన్నా (కొరియోగ్రఫీ), జాన్ నరున్ (ప్రొజెక్షన్ డిజైన్), రేణుకా పిళ్లై (మేకప్ డిజైనర్) వంటి గొప్ప కళాకారులు సహకారం అందించనున్నారు. బాలీవుడ్ ప్రముఖ కొరియోగ్రాఫర్‌ షియామక్ దావర్ ఒక వర్క్‌షాప్ నిర్వహిస్తారు. న్యూయార్క్ నగరంలో జరగనున్న గ్రాండ్ ఎన్‌ఎంఏసీసీ వీకెండ్ టికెట్లు జూన్ చివరిలో అందుబాటులోకి రానున్నాయి.

