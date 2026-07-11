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ఏపీకి గుడ్ న్యూస్... మరో 100 ఎంబీబీఎస్ సీట్లు NMC గ్రీన్ సిగ్నల్..!!

Andhra Pradesh MBBS Seats: ఏపీలో వైద్య విద్య అభ్యసించాలనుకునే విద్యార్థులకు గుడ్ న్యూస్. రాష్ట్రంలో మరో 100 ఎంబీబీఎస్ సీట్లకు జాతీయ వైద్య కమిషన్ గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చింది.

Written ByBhoomi
Published: Jul 11, 2026, 08:44 AM IST|Updated: Jul 11, 2026, 08:44 AM IST
ఏపీకి గుడ్ న్యూస్... మరో 100 ఎంబీబీఎస్ సీట్లు NMC గ్రీన్ సిగ్నల్..!!
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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