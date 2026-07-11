/ఏపీకి గుడ్ న్యూస్... మరో 100 ఎంబీబీఎస్ సీట్లు NMC గ్రీన్ సిగ్నల్..!!

Andhra Pradesh MBBS Seats: ఏపీకి గుడ్ న్యూస్ చెప్పింది జాతీయ వైద్య కమిషన్. రాష్ట్రంలో మరో 100 ఎంబీబీఎస్ సీట్లకు పచ్చజెండా ఊపింది. 2026-27 విద్యా సంవత్సరానికి గాను 100 కొత్త ఎంబిబిఎస్ సీట్లకు ఎన్ఎంసి అధికారికంగా ఆమోదం తెలిపింది. జాతీయ వైద్య కమిషన్ నుంచి రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి అధికారికంగా అనుమతి పత్రం అందిందని రాష్ట్ర వైద్య, ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి సత్యకుమార్ యాదవ్ తెలిపారు. ఈ 100 ఎంబిబిఎస్ సీట్లలో, 75 కడప ప్రభుత్వ వైద్య కళాశాలకు, 25 నెల్లూరులోని ఏసీఎస్ఆర్ ప్రభుత్వ వైద్య కళాశాలకు కేటాయించారు.
ఎన్ఎంసి నుంచి లభించిన ఈ కొత్త అనుమతితో, కడప ప్రభుత్వ వైద్య కళాశాలలో ఎంబిబిఎస్ సీట్ల సంఖ్య ప్రస్తుతమున్న 175 నుంచి 250కి పెరిగింది. అదేవిధంగా, ప్రస్తుతం 175గా ఉన్న నెల్లూరులోని ఎంబిబిఎస్ సీట్ల సంఖ్య 200కి పెరగనుంది. జాతీయ వైద్య మండలి నుంచి లభించిన ఈ ఆమోదం పట్ల మంత్రి సత్యకుమార్ యాదవ్ సంతోషం వ్యక్తం చేశారు. ప్రభుత్వ కృషి వల్లే ఇది సాధ్యమైందని ఆయన పేర్కొన్నారు.
సీట్ల సంఖ్యలో ఈ కొత్త పెరుగుదల రాష్ట్రంలోని వైద్య విద్యార్థులకు మరిన్ని అవకాశాలను కల్పిస్తుందని ఆయన తెలిపారు. వైద్య విద్యను మెరుగుపరిచేందుకు ప్రభుత్వం చేస్తున్న ప్రయత్నాలను మరింత బలోపేతం చేస్తామని కూడా ఆయన పేర్కొన్నారు. ప్రభుత్వ వైద్య కళాశాలల్లో మౌలిక సదుపాయాల కల్పన, అధ్యాపకుల నియామకం, ఎన్ఎంసి నిబంధనల అమలుపై ప్రభుత్వం ప్రత్యేకంగా దృష్టి సారించడం వల్లే ఈ అనుమతులు లభించాయని వైద్య విద్యాశాఖ డైరెక్టర్ డాక్టర్ ఎ. విష్ణువర్ధన్ తెలిపారు. ఈ అనుమతులు సాధించినందుకు కడప, నెల్లూరు ప్రభుత్వ వైద్య కళాశాలల ప్రిన్సిపాల్లు, అధ్యాపకులు, సిబ్బందిని ఆయన అభినందించారు.
నాణ్యమైన వైద్య విద్యను అందించేందుకు కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలి: మంత్రి సత్యకుమార్ యాదవ్
రాష్ట్రంలో వైద్య విద్య నాణ్యతను, బడ్జెట్ వినియోగాన్ని మంత్రి సత్యకుమార్ యాదవ్ శుక్రవారం సమీక్షించారు. రాష్ట్రంలో నాణ్యమైన వైద్య విద్యను అందించేందుకు కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని మంత్రి సత్యకుమార్ యాదవ్ పేర్కొన్నారు. రాష్ట్రంలోని ఐదు వైద్య కళాశాలలు మొదటి 100 కళాశాలల జాబితాలో ఉండేలా ప్రణాళికలు రూపొందించాలని ఆయన అన్నారు. ప్రొఫెసర్ల కొరతను పరిష్కరించడానికి పదవీ విరమణ వయస్సును పెంచే అంశాన్ని పరిశీలిస్తామని ఆయన తెలిపారు. వైద్య విద్యార్థుల హాజరును ఆన్లైన్లో పర్యవేక్షించాలని ఆయన సంబంధిత అధికారులకు సూచించారు. 2026-27 రెండవ త్రైమాసికం నాటికి బడ్జెట్ మరియు కేంద్ర సహాయ వినియోగం 50 శాతానికి చేరుకోవాలని ఆయన అన్నారు.
వైద్య విద్య మౌలిక వసతుల అభివ్రుద్ధి, అధ్యాపకుల నియామకం, ఆసుపత్రుల్లో అవసరమైన సదుపాయాల కల్పన వంటి అంశాలపై ప్రభుత్వం ప్రత్యేక దృష్టి సారిస్తుండటంతో ఎన్ఎంసీ నుంచి వరుస అనుమతులు లభిస్తున్నాయని అధికారులు చెబుతున్నారు. తాజా నిర్ణయంతో ప్రభుత్వ మెడికల్ కాలేజీల్లో ఎంబీబీఎస్ ప్రవేశాలకు అవకాశాలు మరింత విస్తరించే అవకాశం ఉంది.
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