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ఇన్సూరెన్స్ లేకపోతే పెట్రోల్ బంకుల్లో నో ఫ్యూయల్! కేంద్రానికి సుప్రీంకోర్టు కీలక సూచనలు..!!

No Insurance No Fuel: దేశంలో ఇన్సూరెన్స్ లేకుండా తిరుగుతున్న వెహికల్స్ పై సుప్రీంకోర్టు తీవ్ర ఆందోళన వ్యక్తం చేసింది. సరైన రక్షణ లేని వాహనాలను అడ్డుకునేందుకు సరికొత్త విధానానికి శ్రీకారం చుట్టాలంటూ కేంద్ర ప్రభుత్వానికి సూచించింది. దేశవ్యాప్తంగా థర్డ్ పార్టీ మోటార్ ఇన్సూరెన్స్ లేని వెహికల్స్ కు పెట్రోల్, డీజిల్ పోయడాన్ని నిలిపివేసే అంశాన్ని పరిశీలించాలని సుప్రీంకోర్టు స్పష్టం చేసింది. నో ఇన్సూరెన్స్, నో ఫ్యూయల్ అనే రూల్ తీసుకురావాలని ఆదేశించింది.

Written ByBhoomi
Published: Aug 05, 2026, 08:36 AM IST|Updated: Aug 05, 2026, 08:36 AM IST
ఇన్సూరెన్స్ లేకపోతే పెట్రోల్ బంకుల్లో నో ఫ్యూయల్! కేంద్రానికి సుప్రీంకోర్టు కీలక సూచనలు..!!
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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