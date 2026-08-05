/ఇన్సూరెన్స్ లేకపోతే పెట్రోల్ బంకుల్లో నో ఫ్యూయల్! కేంద్రానికి సుప్రీంకోర్టు కీలక సూచనలు..!!

No Insurance No Fuel: దేశంలో బీమా లేని వాహనాల సంఖ్యపై సుప్రీంకోర్టు తీవ్ర ఆందోళన వ్యక్తం చేసింది. థర్డ్-పార్టీ బీమా లేని వాహనాలకు పెట్రోల్, డీజిల్ వంటి ఇంధనాల అమ్మకాలను నిషేధించే అంశాన్ని పరిశీలించాలని కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని ఆదేశించింది. ఈ దిశగా, 'బీమా లేకపోతే ఇంధనం లేదు' (నో ఇన్సూరెన్స్, నో ఫ్యూయల్) విధానాన్ని ఒక పైలట్ ప్రాజెక్ట్గా అమలు చేయాలని ఆదేశించింది. జస్టిస్ సంజయ్ కరోల్, ప్రశాంత్ కుమార్ మిశ్రాలతో కూడిన ధర్మాసనం మంగళవారం ఈ విషయాన్ని విచారించింది. దేశంలోని సగానికి పైగా వాహనాలు సరైన బీమా కవరేజీ లేకుండా రోడ్లపై తిరుగుతున్నాయని, ఇది మోటార్ వాహనాల చట్టానికి విరుద్ధమని, తీవ్ర ఆందోళన కలిగించే విషయమని ధర్మాసనం పేర్కొంది. ఈ సమస్యను పరిష్కరించడానికి 'బీమా లేకపోతే ఇంధనం లేదు' విధానమే ఉత్తమ మార్గమని తెలిపింది.
ఈ విధానం వల్ల రెండు ప్రయోజనాలు ఉంటాయని ధర్మాసనం పేర్కొంది. మొదటిది, బీమా లేని వాహనాలను సులభంగా గుర్తించవచ్చు. రెండవది, వాహన యజమానులకు వారి బీమా గడువు ముగిసిందని ఇది గుర్తు చేస్తుందని తెలిపింది. ఈ నేపథ్యంలో, ఒక పైలట్ ప్రాజెక్ట్ను ప్రారంభించాలని సుప్రీంకోర్టు కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని ఆదేశించింది. ఈ వ్యవస్థను ముఖ్యంగా జాతీయ రహదారులు, ప్రమాదాలు ఎక్కువగా జరిగే ప్రాంతాలు..టోల్ ప్లాజాల వద్ద ప్రయోగాత్మకంగా అమలు చేయాలని సూచించింది.
ఈ సరికొత్త నిబంధనలు అమల్లోకి వచ్చినట్లయితే ప్రధానంగా రెండు రకాల లాభాలు ఉంటాయని కోర్టు వివరించింది. బీమా లేని వాహనాలను గుర్తించి వాటి కట్టడిని మరింత కఠినతరం చేసే అవకాశం ఉంటుంది. వాహనదారులకు తమ ఇన్సూరెన్స్ గడువు ముగిసిందనే విషయాన్ని సకాలంలో గుర్తు చేసినట్లు అవుతుందని తెలిపింది. ఇన్సూరెన్స్ రెగ్యులేటరీ అండ్ డెవలప్ మెంట్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా రోడ్డు, రవాణా, జాతీయ రహదారుల మంత్రిత్వ శాఖ కలిసి ఈ పైలెట్ ప్రాజెక్టు చేపట్ాలని సుప్రీంకోర్టు సూచించింది. ఈ ప్రతిపాదన ప్రకారం ఇన్సూరెన్స్ లేని వాహనాలకు పెట్రోల్ బంకుల్లో పెట్రోల్ పోసే అవకాశం ఉండదు. ఆటోమెటిక్ నెంబర్ ప్లేట్ రికగ్నిషన్ కెమెరాలను వెహికల్ అండ్ ఇన్సూరెన్స్ డేటా బేస్ లతో అనుసంధానించడం , బీమాను వెంటనే చెక్ చేయడానికి ట్రాఫిక్ పోలీసులకు మొబైల్ టూల్స్ అందించడం కొత్తగా కొనుగోలు చేసిన వెహికల్స్ కు తప్పనిసరి థర్డ్ పార్టీ ఇన్సూరెన్స్ వ్యవధిని పొడిగించడం వంటి కోర్టు ప్రతిపాదించిన విస్త్రుత రహదారి భద్రతా చర్యల్లో తాజాగా వీటిని కూడా చేర్చే అవకాశం కూడా ఉంది.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe