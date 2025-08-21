English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Low CIBIL - No Job: 650 కంటే తక్కువ సిబిల్ స్కోర్ ఉంటే నో జాబ్.? క్లారిటీ ఇచ్చిన ప్రభుత్వం..!!

Low CIBIL- No Job: షాకింగ్ రూల్..సిబిల్ స్కోర్ తక్కువ ఉన్నవారికి ఉద్యోగం ఇవ్వరని..ఈ విషయంపై క్లారిటీ ఇచ్చింది కేంద్ర ప్రభుత్వం. ఉద్యోగాల భర్తీలో ఇది షాకింగ్ రూల్ అని చెప్పవచ్చు. 650 కంటే తక్కువ సిబిల్ స్కోర్ ఉంటే జాబ్ లోకి తీసుకోరని కేంద్రం ప్రభుత్వం స్పష్టం చేసింది. 

Written by - Bhoomi | Last Updated : Aug 21, 2025, 09:39 AM IST

Low CIBIL- No Job: సిబిల్ స్కోర్ తక్కువగా ఉంటే లోన్స్,  క్రెడిట్ కార్డ్స్ రావన్న సంగతి పాత విషయం. కానీ ఇప్పుడు కొత్త నిబంధనల ప్రకారం దీనివల్ల ఉద్యోగాలు కూడా రావంట. వినడానికి కాస్త షాకింగ్ గానే ఉన్నప్పటికీ ఇది 100శాతం నిజమే.  తాజాగా పార్లమెంట్ వేదికగా ఈ విషయాన్ని కేంద్ర ఆర్థిక శాఖ ధ్రువీకరించింది. అంటే సిబిల్ ద్వారా జారీ అయ్యే క్రెడిట్ కార్డ్ స్కోర్ తక్కువగా ఉన్న వారికి ఉద్యోగాలు వచ్చే అవకాశాలు చాలా వరకు తగ్గిపోతాయన్నమాట.  ఏ రంగాల్లో ఉద్యోగాల భర్తీకి సిబిల్ స్కోర్ రూల్ వర్తిస్తుంది? ఉద్యోగం రావాలంటే కనీసం ఎంత సిబిల్ స్కోర్ ఉండాలి? ఒకవేళ సివిల్ రికార్డర్ అప్డేటెడ్ గా లేకుంటే అభ్యర్థులు ఏం చేయాలి? ఇంతకీ ఈ నిబంధన ఎందుకు? పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం. 

పార్లమెంట్  సమావేశాల వేదికగా సిపిఎం రాజ్యసభ ఎంపీ జాన్ బ్రిటాస్ కేంద్ర ఆర్థిక శాఖను ఓ కీలకమైన ప్రశ్న అడిగారు. బ్యాంకు ఉద్యోగులకు దరఖాస్తు చేసే అభ్యర్థులు 650 లేదా అంతకంటే ఎక్కువ సివిల్ స్కోర్ ను తప్పనిసరి చేశారా అని ఆయన ప్రశ్నించారు. సిబిల్ స్కోర్ తక్కువగా ఉన్న పేద, మధ్యతరగతి అభ్యర్థుల సమస్యలను ప్రభుత్వం పట్టించుకోదా? విద్య రుణాలు తిరిగి చెల్లించేందుకు అవస్థలు పడుతున్న విద్యార్థులు ఆవేదనను పరిగణలోకి తీసుకోదా ? అని ఎంపీ జాన్ బ్రిటాస్ ప్రశ్నించారు

ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ బ్యాంకింగ్ పర్సనల్ సెలక్షన్ కు సంబంధించి జాతీయ బ్యాంకుల ఉద్యోగ నియామక ప్రక్రియలో అభ్యర్థులకు కనీసం 650 సిబిల్ స్కోర్ ఉండాలనే రూల్ కేంద్రం పెట్టిందని తెలిపింది. ఈ విషయాన్ని కేంద్ర ఆర్థిక శాఖ సహాయ మంత్రి పంకజ్ చౌదరి రాజ్యసభకు తెలిపారు. అయితే ఈ నిబంధనను 2024 -25 కు సంబంధించి జాతీయ బ్యాంకర్ల ఉద్యోగ నియామక ప్రక్రియ నుంచి తొలగించామని ఆయన స్పష్టం చేశారు.  ఇప్పుడు బ్యాంకు ఉద్యోగులకు దరఖాస్తు చేసుకునే సమయంలో అభ్యర్థులు సిబిల్ స్కోర్ ను పొందుపరచాల్సిన అవసరం లేదని పంకజ్ చౌదరి వెల్లడించారు.  కానీ వారు బ్యాంకులో ఉద్యోగంలో చేరే సమయంలో క్రెడిట్ స్కోర్ ను చూపించాల్సి ఉందంటున్నారు.  ఒకవేళ ఎవరైనా అభ్యర్థికి చెందిన సివిల్ రికార్డు అప్డేట్గా లేనట్లయితే అతను బ్యాంక్ ఆర్థిక సంస్థ నుంచి నో అబ్జెక్షన్ సర్టిఫికెట్ తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది అని ఆయన తెలిపారు.

సిబిల్ స్కోర్ 650 కంటే తక్కువగా ఉన్నట్లయితే అభ్యర్థుల ఆఫర్ లెటర్ లు సంబంధించి బ్యాంకు క్యాన్సిల్ చేసే అవకాశాలు ఉంటాయని కేంద్ర ఆర్థిక శాఖ మంత్రి చౌదరి అన్నారు.  ఈ అంశంపై తుది నిర్ణయం ఉద్యోగ రిక్రూట్మెంట్ చేసుకునే బ్యాంకుల చేతుల్లోనే ఉంటుందని ఆయన వెల్లడించారు. జాతీయ బ్యాంకుల నిర్వహణ కోసం కంపెనీ బోర్డులు ఉంటాయని ఆర్థికపరమైన క్రమశిక్షణ కలిగిన వారిని ఉద్యోగాలకు తీసుకునేందుకు వారు ఈ నియమాన్ని ప్రవేశపెట్టనున్నట్లు తెలిపారు. ప్రజాధనంతో ముడిపడిన ఆర్థిక లావాదేవీలను నిర్వహించే బ్యాంకింగ్ ఉద్యోగాలు ఉండేవారికి చక్కటి హిస్టరీ ఉండాలని బ్యాంకులు కోరుకుంటున్నట్లు కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి తెలిపారు. మొత్తం మీద క్రెడిట్ స్కోర్ అనేది లోన్స్ క్రెడిట్ కార్డుల జారీతోపాటు జాబ్ ఆఫర్ ఇవ్వడానికి కూడా కోలమానంగా మారింది.  అందుకే మనం చక్కటి హిస్టరీ కోసం కనీస కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి.  ట్రాన్సాక్షన్స్ సకాలంలో చెల్లించాలి. అతిగా తప్పులు చేయకూడదు. లేదంటే తర్వాత కాలంలో పరిణామాలు ఎదుర్కోవాల్సి ఉంటుంది.
650 credit score rule IndiaCentral government new job ruleCredit score for jobs 2025Minimum CIBIL score for employmentGovt jobs credit score requirement

