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కాపర్ కొత్త బంగారం.. ఏడాదిలోనే 50శాతం ఊహించని పెంపు.. ఇన్వెస్టర్ల పంట పండినట్లే..!!

Copper Price Surge: గత ఏడాది కాలంగా బంగారం, వెండి ధరలు భారీగా పెరిగిన విషయం తెలిసిందే. ఈ రెండే కాదు అల్యూమినియం వంటి లోహాలు కూడా దూసుకెళ్లాయి. అయితే ఈ ఏడాది బంగారం, వెండి ధరల్లో తీవ్ర హెచ్చుతగ్గులను మనం గమనిస్తూనే ఉన్నాం.  బంగారం, వెండి ధరలను పక్కకు నెట్టి కాపర్ ధరలు రికార్డు స్థాయిలో దూసుకుపోతున్నాయి. సరఫరా ఒత్తిళ్ల కారణంగా ఈ లోహం ధర భారీగా పెరిగినట్లు తెలుస్తోంది. గత ఏడాది సెప్టెంబర్ తో పోల్చితే ఈ ఏడాది ఏకంగా 50శాతానికిపైగానే ధర పెరిగింది.

Written ByBhoomi
Published: Sep 11, 2026, 12:13 PM IST|Updated: Sep 11, 2026, 12:13 PM IST
కాపర్ కొత్త బంగారం.. ఏడాదిలోనే 50శాతం ఊహించని పెంపు.. ఇన్వెస్టర్ల పంట పండినట్లే..!!
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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కాపర్ కొత్త బంగారం.. ఏడాదిలోనే 50శాతం ఊహించని పెంపు.. ఇన్వెస్టర్ల పంట పండినట్లే..!!
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