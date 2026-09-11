/కాపర్ కొత్త బంగారం.. ఏడాదిలోనే 50శాతం ఊహించని పెంపు.. ఇన్వెస్టర్ల పంట పండినట్లే..!!

Why Copper Prices Are Rising: విలువైన లోహాలు అనగానే.. బంగారం, వెండి ధరలు గుర్తుకు వస్తాయి. పెట్టుబడిదారులు కూడా బంగారం, వెండిలోనే ఇన్వెస్ట్ చేసేందుకు ఆసక్తి చూపిస్తుంటారు. కానీ ఇప్పుడు బంగారం, వెండి కాదు.. కాపర్ కొత్త బంగారంగా కనిపిస్తోంది. రాగికి డిమాండ్ భారీగా పెరగడంతో.. దాని ధర కూడా రికార్డు స్థాయిలో దూసుకుపోతోంది. బంగారం ధర గత ఏడాది ఏకంగా 70శాతం మేర పెరిగింది. వెండి ధర రూ. 150శాతం వరకు పుంజుకుంది. ఇతర లోహాలు అల్యూమినియం, పల్లాడియం, ప్లాటినమ్, కాపర్ వంటివి కూడా గత ఏడాది దూసుకుపోయాయి. అయితే ఈ ఏడాది మాత్రం బంగారం, వెండి వంటివి హెచ్చుతగ్గులకు లోనవుతును్నాయి. కాపర్ మాత్రం అందర్నీ ద్రుష్టిని ఆకట్టుకుంటోంది. ప్రపంచ మార్కెట్లో ప్రస్తుతం కాపర్ ధరలు వరుస రికార్డులు క్రియేట్ చేస్తున్నాయి. గత ఏడాది సెప్టెంబర్ లో కాపర్ ధర ఏకంగా 50శాతం పెరిగింది. ఇప్పుడు మార్కెట్లో ఇదే హాట్ టాపిగ్గా మారింది.
లండన్ మెటల్ ఎక్స్ఛేంజ్ (LME)లో రాగి ధర సెప్టెంబర్ 2026లో టన్నుకు14,737 డాలర్ల రికార్డు స్థాయికి చేరుకుంది. ఇది భారత కరెన్సీలో సుమారుగా రూ. 14 లక్షలు. అయితే రాగి ధరలు ఇంత వేగంగా ఎందుకు పెరుగుతున్నాయి? ఈ ధరలు ఇంకెంతకాలం పెరుగుతూ ఉంటాయి? రాగి నిజంగా బంగారానికి ప్రత్యామ్నాయం అవుతుందా? ఇలాంటి అనేక ప్రశ్నలు ఇప్పుడు పెట్టుబడిదారుల ఆసక్తిని రేకెత్తిస్తున్నాయి.
రాగి ధరల పెరుగుదలకు ప్రధాన కారణాలలో ఒకటి, అమెరికా దిగుమతి సుంకాల చుట్టూ నెలకొన్న అనిశ్చితి. శుద్ధి చేసిన రాగి దిగుమతులపై అమెరికా ప్రభుత్వం సుంకాలు విధించవచ్చని కొంతకాలంగా మార్కెట్ అంచనా వేస్తోంది. ఒకవేళ ఈ సుంకాలు అమలు జరిగితే, అమెరికాలో రాగి ధరలు మరింత పెరగవచ్చని అంటున్నారు. దీంతో, సుంకాలు విధించకముందే వ్యాపారులు పెద్ద మొత్తంలో రాగిని అమెరికాకు రవాణా చేయడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు.
ఇటీవల రాగికి డిమాండ్ గణనీయంగా పెరుగుతోందని చెప్పవచ్చు. ఇది కేవలం ఒక సాధారణ పారిశ్రామిక లోహం మాత్రమే కాదు. ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలు, పునరుత్పాదక ఇంధన ప్రాజెక్టులు, పవర్ గ్రిడ్లు, డేటా సెంటర్లు.. ఏఐ మౌలిక సదుపాయాలు వంటి రంగాలలో రాగికి అధిక డిమాండ్ ఉంది. విద్యుత్ కేబుళ్లు, ట్రాన్స్ఫార్మర్లు, మోటార్లు.. ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలలో కూడా రాగిని విస్తృతంగా ఉపయోగిస్తారు. అంతేకాకుండా, ఏఐ రంగం వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న కొద్దీ, డేటా సెంటర్ల సంఖ్య కూడా పెరుగుతుంది. దీనికి కూడా పెద్ద పవర్.. కేబులింగ్ వ్యవస్థలు అవసరం కాబట్టి, భవిష్యత్తులో రాగికి డిమాండ్ మరింత వేగంగా పెరుగుతుందని అంచనా. దీనికి పారిశ్రామిక డిమాండ్ కీలకంగా పరిగణిస్తున్నారు. అయితే, రాగిని పెట్టుబడి అవకాశంగా పరిగణించేవారు కేవలం ధరల పెరుగుదలను మాత్రమే కాకుండా, మార్కెట్ పరిస్థితులు, రిస్క్ తీసుకునే సామర్థ్యం, పెట్టుబడి లక్ష్యాలు వంటి అంశాలను కూడా పరిగణనలోకి తీసుకోవాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
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