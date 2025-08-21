English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Written by - Bhoomi | Last Updated : Aug 21, 2025, 01:16 PM IST

Investment In Silver: బంగారం మాత్రమే కాదు.. వెండిలో ఇలా పెట్టుబడి పెట్టండి..!!

Investment In Silver:  సాధారణంగా భారతీయ కుటుంబాలకు బంగారం ఒక ముఖ్యమైన పెట్టుబడి సాధనం. అయితే, ఇటీవలి కాలంలో వెండి కూడా పెట్టుబడిదారుల దృష్టిని ఆకర్షిస్తోంది. బంగారంలాగే వెండి కూడా సురక్షితమైన పెట్టుబడిగా పరిగణించబడుతోంది. ఇది కేవలం ఆభరణాలకే పరిమితం కాకుండా, ఆధునిక పరిశ్రమలలో దీని ఉపయోగం గణనీయంగా పెరిగింది. ఈ నేపథ్యంలో వెండిలో పెట్టుబడి పెట్టడం ఒక తెలివైన నిర్ణయంగా మారుతోంది.

వెండి ధర ఎందుకు పెరుగుతోంది?

వెండి ధర పెరగడానికి కొన్ని ముఖ్య కారణాలు ఉన్నాయి. అవి:

1.  పారిశ్రామిక డిమాండ్: వెండికి పారిశ్రామికంగా చాలా డిమాండ్ ఉంది. ఎలక్ట్రానిక్స్, సోలార్ ప్యానెల్స్, ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలు (EVs)  వైద్య పరికరాల తయారీలో వెండి ఒక ముఖ్యమైన భాగం. ప్రపంచవ్యాప్తంగా సాంకేతిక అభివృద్ధి  పునరుత్పాదక ఇంధనాలపై పెరుగుతున్న దృష్టి కారణంగా వెండికి డిమాండ్ కూడా పెరుగుతోంది. ఇది వెండి ధరల పెరుగుదలకు ప్రధాన కారణం.

2.  ద్రవ్యోల్బణం  ఆర్థిక అనిశ్చితి: ద్రవ్యోల్బణం పెరిగినప్పుడు లేదా ఆర్థిక అనిశ్చితి నెలకొన్నప్పుడు, పెట్టుబడిదారులు సురక్షితమైన ఆస్తుల వైపు మొగ్గు చూపుతారు. ఈ సమయంలో బంగారం, వెండి వంటి విలువైన లోహాల డిమాండ్ పెరుగుతుంది. ఇది కూడా వెండి ధరల పెరుగుదలకు ఒక కారణం.

3.  బంగారం-వెండి నిష్పత్తి: చారిత్రక ధోరణి ప్రకారం, బంగారం ధరలు విపరీతంగా పెరిగినప్పుడు, వెండి ధరలు కూడా పెరుగుతాయి. ప్రస్తుతం బంగారం ధరలు అధిక స్థాయికి చేరుకోవడంతో, చాలామంది పెట్టుబడిదారులు తక్కువ ధరలో లభించే వెండి వైపు దృష్టి సారిస్తున్నారు.

వెండిలో పెట్టుబడి పెట్టే మార్గాలు:

వెండిలో పెట్టుబడి పెట్టడానికి కొన్ని మార్గాలు ఉన్నాయి:

భౌతిక వెండి (Physical Silver): నాణేలు, వెండి కడ్డీలు లేదా వెండి ఆభరణాల రూపంలో వెండిని కొనుగోలు చేయడం ఒక పద్ధతి. అయితే, ఇందులో నిల్వ, భద్రత,  తరుగు (తయారీ ఛార్జీలు) వంటి సమస్యలు ఉంటాయి.

డిజిటల్ వెండి (Digital Silver): పేటీఎం, ఫోన్‌పే వంటి ప్లాట్‌ఫారమ్‌ల ద్వారా డిజిటల్ వెండిని కొనుగోలు చేయవచ్చు. ఇది చాలా సులభమైన పద్ధతి. అయితే, భౌతిక వెండిగా మార్చేటప్పుడు అదనపు ఛార్జీలు ఉంటాయి.

సిల్వర్ ఈటీఎఫ్‌లు (Silver ETFs): ఇది వెండిలో పెట్టుబడి పెట్టడానికి ఒక ఆధునిక  సమర్థవంతమైన మార్గం. సిల్వర్ ఎక్స్ఛేంజ్ ట్రేడెడ్ ఫండ్ (ETF) అనేది ఒక మ్యూచువల్ ఫండ్ లాంటిది. ఇది భౌతిక వెండిని పెట్టుబడిగా పెట్టుకుంటుంది. మీరు ఈటీఎఫ్ యూనిట్లను కొనుగోలు చేయడం ద్వారా, భౌతిక వెండిలో పెట్టుబడి పెట్టినట్లే అవుతుంది.

సిల్వర్ ఈటీఎఫ్‌ల ప్రయోజనాలు:

1.  సులభమైన కొనుగోలు  అమ్మకం: సిల్వర్ ఈటీఎఫ్‌లను స్టాక్ మార్కెట్‌లో షేర్ల లాగానే కొనుగోలు చేసి, అమ్ముకోవచ్చు. దీనికి డీమ్యాట్ ఖాతా అవసరం.

2.  తక్కువ ఖర్చు: భౌతిక వెండిని కొనేటప్పుడు ఉండే తరుగు, తయారీ ఛార్జీలు,  నిల్వ ఖర్చులు ఇందులో ఉండవు.

3.  లిక్విడిటీ: మీరు అవసరమైనప్పుడు సులభంగా ఈటీఎఫ్‌లను అమ్మి నగదుగా మార్చుకోవచ్చు.

4.  పారదర్శకత: ఈటీఎఫ్‌ల ధరలు వెండి మార్కెట్ ధరలను బట్టి ఉంటాయి, కాబట్టి పారదర్శకత ఎక్కువగా ఉంటుంది.

భారతదేశంలో కొన్ని ప్రముఖ సిల్వర్ ఈటీఎఫ్‌లు:

 *నిప్పాన్ ఇండియా సిల్వర్ ఈటీఎఫ్ (Nippon India Silver ETF)

 *ఐసీఐసీఐ ప్రుడెన్షియల్ సిల్వర్ ఈటీఎఫ్ (ICICI Prudential Silver ETF)

 *హెచ్‌డిఎఫ్‌సి సిల్వర్ ఈటీఎఫ్ (HDFC Silver ETF)

 *ఆదిత్య బిర్లా సన్ లైఫ్ సిల్వర్ ఈటీఎఫ్ (Aditya Birla Sun Life Silver ETF)

వెండిలో పెట్టుబడి పెట్టడం అనేది పోర్ట్‌ఫోలియోను వైవిధ్యపరచడానికి ఒక మంచి మార్గం. భౌతిక వెండిలో ఉండే ఇబ్బందులను అధిగమించి, సిల్వర్ ఈటీఎఫ్‌ల ద్వారా సులభంగా, తక్కువ ఖర్చుతో వెండిలో పెట్టుబడి పెట్టవచ్చు. ఇది భవిష్యత్తులో అధిక రాబడిని సాధించడానికి ఒక మంచి అవకాశం. అయితే, ఏ పెట్టుబడి నిర్ణయం తీసుకునే ముందు, మీ ఆర్థిక సలహాదారుని సంప్రదించడం మంచిది.

 

