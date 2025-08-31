English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Govt Jobs 2025: నిరుద్యోగులకు గుడ్ న్యూస్.. 8477 నాన్-టీచింగ్పోస్టుల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ జారీ.. దరఖాస్తుకు చివరి తేదీ ఇదే..!!

10th Pass Govt Jobs 2025 Apply:  నిరుద్యోగులకు గుడ్ న్యూస్ చెప్పింది పశ్చిమబెంగాల్ సర్కార్. 8477 పోస్టుల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ జారీ చేసింది. బోధనేతర సిబ్బంది పోస్టులకు ఈ నియామకాలను చేపట్టింది. సెప్టెంబర్ 16వ తేదీ నుంచి అధికారిక వెబ్ సైట్ లో దరఖాస్తు ప్రారంభమై అక్టోబర్ 31వ తేదీ చివరి తేదీగా పేర్కొంది. 

Written by - Bhoomi | Last Updated : Aug 31, 2025, 10:01 AM IST

Trending Photos

8th Pay Commission 2026: కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు బిగ్‌ షాక్..! కొన్ని అలవెన్స్‌లు రద్దు..?
7
8th Pay Commission
8th Pay Commission 2026: కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు బిగ్‌ షాక్..! కొన్ని అలవెన్స్‌లు రద్దు..?
CMF Phone 2 Pro Price: త్వరలోనే CMF ఫోన్ 2 ప్రో లాంచ్‌.. అబ్బబ్బ డిజైన్‌తో పిచ్చెక్కిస్తోంది!
6
Cmf By Nothing
CMF Phone 2 Pro Price: త్వరలోనే CMF ఫోన్ 2 ప్రో లాంచ్‌.. అబ్బబ్బ డిజైన్‌తో పిచ్చెక్కిస్తోంది!
Govt Employees: కేబినెట్‌ సబ్‌ కమిటీ భేటీ.. సెప్టెంబర్ 2న తెలంగాణ ఉద్యోగులకు భారీ గిఫ్ట్‌!
6
Dearness allowance
Govt Employees: కేబినెట్‌ సబ్‌ కమిటీ భేటీ.. సెప్టెంబర్ 2న తెలంగాణ ఉద్యోగులకు భారీ గిఫ్ట్‌!
Tirumala Temple: శ్రీవారి భక్తులకు భారీ శుభవార్త.. తిరుమలలో అనూహ్యంగా తగ్గిన భక్తుల రద్దీ.. అసలు కారణం ఏంటంటే..?
6
Tirumala News
Tirumala Temple: శ్రీవారి భక్తులకు భారీ శుభవార్త.. తిరుమలలో అనూహ్యంగా తగ్గిన భక్తుల రద్దీ.. అసలు కారణం ఏంటంటే..?
Govt Jobs 2025: నిరుద్యోగులకు గుడ్ న్యూస్.. 8477 నాన్-టీచింగ్పోస్టుల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ జారీ.. దరఖాస్తుకు చివరి తేదీ ఇదే..!!

10th Pass Govt Jobs 2025 Apply:  నిరుద్యోగులకు గుడ్ న్యూస్ చెప్పింది పశ్చిమబెంగాల్ సర్కార్. 8477 పోస్టుల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ జారీ చేసింది. బోధనేతర సిబ్బంది పోస్టులకు ఈ నియామకాలను చేపట్టింది. సెప్టెంబర్ 16వ తేదీ నుంచి అధికారిక వెబ్ సైట్ లో దరఖాస్తు ప్రారంభమై అక్టోబర్ 31వ తేదీ చివరి తేదీగా పేర్కొంది. 

Add Zee News as a Preferred Source

ప్రభుత్వ ఉద్యోగమే లక్ష్యంగా ప్రిపేర్ అవుతున్న  నిరుద్యోగులకు గుడ్ న్యూస్ చెప్పింది వెస్ట్ బెంగాల్ సర్కార్. పశ్చిమ బెంగాల్ స్కూల్ సర్వీస్ కమిషన్ (WBSSC) ప్రభుత్వ, ఎయిడెడ్ సెకండరీ,  హయ్యర్ సెకండరీ పాఠశాలల్లో బోధనేతర ఉద్యోగాలకు  పెద్ద సంఖ్యలో నియామకాలను విడుదల చేసింది . 8477 పోస్టుల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ జారీ చేసింది. దరఖాస్తులు సెప్టెంబర్ 16 నుండి అధికారిక వెబ్‌సైట్ wbssc.gov.inలో ప్రారంభమవుతాయని పేర్కొంది. దరఖాస్తులకు  చివరి తేదీ 31 అక్టోబర్ 2025. బోధనేతర పోస్టుల కోసం పశ్చిమ బెంగాల్ స్కూల్ సర్వీస్ కమిషన్ 8477 పోస్టుల కోసం ఈ నియామకాలను ప్రారంభించింది. ఇందులో గ్రూప్ C,  D పోస్టులు రెండూ ఉన్నాయి. గ్రూప్ సిలో 2,989 పోస్టులు.. గ్రూప్ డి లో 5,488 పోస్టులు .. మొత్తం పోస్టుల సంఖ్య    8477లను భర్తీ చేస్తున్నట్లు ప్రకటించింది.

విద్యార్హత :

పోస్ట్ ప్రకారం 8వ, 10వ తరగతి ఉత్తీర్ణత నుండి గ్రాడ్యుయేట్ డిగ్రీ వరకు

వయోపరిమితి :

కనీసం: 18 సంవత్సరాలు

గరిష్టం : 40 సంవత్సరాలు

Also Read:  Dmart VS LuLu Mall: డీమార్ట్‌లో కంటే లులూ మాల్‌లో వస్తువులు చీపా? నిజమేంటి?

ఎంపిక ప్రక్రియ:  రాత పరీక్ష:ఇంటర్వ్యూ

ఫీజు: జనరల్, ఓబీసీ: గ్రూప్ సి పోస్టులకు రూ.140, గ్రూప్ డి పోస్టులకు రూ.120
SC, ST, PWD: గ్రూప్ C పోస్టులకు రూ.70, గ్రూప్ D పోస్టులకు రూ.60.
జీతం: గ్రూప్ సి: నెలకు రూ. 22,700 - 26,000 గ్రూప్ డి: నెలకు రూ. 20,050

ఎలా దరఖాస్తు చేయాలి:

* అధికారిక వెబ్‌సైట్ westbengalssc.com ని సందర్శించండి .

* హోమ్‌పేజీలో “గ్రూప్ సి, డి అప్లికేషన్ లింక్” పై క్లిక్ చేయండి.

*WBSSC టీచర్స్ రిక్రూట్‌మెంట్ లింక్‌పై క్లిక్ చేయండి.

Also Read: Govt Scheme: రైతులకు రేవంత్ సర్కార్ గోల్డెన్ ఛాన్స్.. 50శాతం సబ్సిడీతో రైతన్న జీవితాల్లో భరోసా..!!  

*అవసరమైన సమాచారాన్ని పూరించండి. పత్రాలను అప్‌లోడ్ చేయండి.

* ఫీజు చెల్లించి ఫారమ్ సమర్పించండి.

*ఫారమ్  PDF ని సేవ్ చేసి, దాని ప్రింట్ తీసుకోండి.

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.

About the Author
Govt Jobs 202510th Pass Govt Jobs 2025 Applyrecruitment8477 postsclass 8 to graduation

Trending News