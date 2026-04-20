NPS Benefits: పెన్షన్ అంటే భరోసా కాదు.. భారీ ఆదాయం.. NPS ద్వారా 20 శాతం లాభం ఎలా పొందాలో తెలుసా?

NPS Benefits: రిటైర్మెంట్ తర్వాత బతుకు బండి ఎలా ముందుకు సాగించాలన్న ఆందోళన ఉంటుంది. రోజువారీ ఖర్చులతోపాటు వైద్య ఖర్చులు ఇలా ఎన్నో కళ్ల ముందు కదలాడుతుంటాయి. అలాంటి వారికోసం జాతీయ పెన్షన్ స్కీమ్ ఒక నమ్మకమైన తోడుగా నిలుస్తోంది. ఈమధ్యే పెన్షన్ ఫండ్ రెగ్యులేటరీ అండ్ డెవలప్ మెంట్ అథారిటీ దాని నిబంధనల్లో కీలక మార్పులు చేసింది. దీంతో ఈస్కీమ్ మరింత సరళంగా.. అందరికీ ప్రయోజనకరంగా మారింది.
ఎన్పీఎస్ అంటే ఏంటి? ఇందులో ఎవరు ఇన్వెస్ట్ చేయవచ్చు?
నేషనల్ పెన్షన్ స్కీమ్ అనేది ఒక ప్రభుత్వ పెట్టుబడి పథకం. ఇందులో 18ఏళ్ల నుంచి 85ఏళ్ల మధ్య వయస్సు ఉన్న ఏ భారతీయ పౌరుడు అయినా ఇన్వెస్ట్ చేసుకోవచ్చు. మీరు స్వచ్చందంగా డబ్బును జమ చేసుకోవచ్చు. అది మార్కెట్ ఆధారంగా పెరుగుతుంది. రిటైర్మెంట్ తర్వాత మీ చేతికి పెద్ద మొత్తం ఒకేసారి అందుతుంది. మిగిలిన మొత్తం నెలలవారీ యాన్యుటీ రూపంలో చెల్లిస్తుంది. ఇందులో రెండు రకాల అకౌంట్స్ ఉంటాయి. టైర్ 1. ఇది రిటైర్మెంట్ కోసం టైర్ 2 ఇది సేవింగ్స్ అకౌంట్ వంటిది. ఇందులో నుంచి మీరు ఎప్పుడైనా డబ్బులను విత్ డ్రా చేసుకోవచ్చు.
కొత్త నిబంధనల ప్రకారం..మీరు రిటైర్మెంట్ అయ్యాక 60ఏళ్ల వయస్సులో డబ్బు విత్ డ్రా చేసుకుంటే మీ మొత్తం ఫండ్ రూ. 8లక్షల వరకు ఉన్నట్లయితే.. మీరు మొత్తాన్ని ఒకేసారి విత్ డ్రా చేసుకోవచ్చు. ఒకవేల ఆ మొత్తం రూ. 8లక్షలు దాటినట్లయితే ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు ఆ మొత్తంలో 60శాతం, ప్రభుత్వేతర ఉద్యోగులు అయితే 80శాతం వరకు ఒకేసారి విత్ డ్ర చేసుకోవచ్చు. మిగిలిన మొత్తం కూడా పెన్షన్ రూపంలోకి మారుతుంది. అయితే ఎవరైనా మధ్యలోనే ఈ స్కీము నుంచి బయటకు రావాలనుకున్నప్పుడు ఫండ్ రూ. 5లక్షల కంటే తక్కువగా ఉంటే కూడా ఈ మొత్తాన్ని విత్ డ్రా చేసుకోవచ్చు.
Also Read: Gold Bond: లక్ష పెడితే 3 లక్షలొచ్చాయ్.. సావరీన్ గోల్డ్ బాండ్ ఇన్వెస్టర్లకు బంపర్ రిటర్న్స్ ..మీ దగ్గర ఈ బాండ్లు ఉన్నాయా?
పిల్లల కోసం కూడా ప్రత్యేక స్కీమ్:
కేవలం పెద్దవారికి మాత్రమే కాదు.. పిల్లల కోసం ఎన్పీఎస్ వాత్సల్యా అనే స్కీమును ప్రారంభించింది ప్రభుత్వం. తల్లిదండ్రులు తమ మైనర్ పిల్లల పేరు మీద అకౌంట్ తీసుకోవచ్చు. పిల్లలకు 18సంవత్సరాలు నిండిన తర్వాత ఈ అకౌంట్ సాధారణ ఎన్పీఎస్ లోకి మారుతుంది. బడ్జెట్ 2025 ప్రకారం సాధారణ ఎన్పీఎస్ మాదిరిగానే ఎన్పీఎస్ వాత్సల్య కూడా అవే పన్ను ప్రయోజనాలను అందిస్తుంది. మీ పిల్లల భవిష్యత్తు కోసం భారీ డబ్బు కూడబెట్టాలనుకుంటే ఇది బెస్ట్ స్కీమ్ అని చెప్పాలి.
ట్యాక్స్ బెనిఫిట్.. భారీ లాభాలు ఎలా పొందాలి?
పాత పన్ను విధానంలో ఎన్పీఎస్ లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తే 80సీ అదనంగా 80సీసీడీ కింద రూ. 50,000 అదనపు తగ్గింపు ప్రధానంగా అందుబాటులో ఉండేది. అయితే కొత్త ఆదాయపు పన్ను చట్టంలో సెక్షన్ 80 లేదా 80సీసీడీ కింద ఈ తగ్గింపు అందుబాటులో లేదు. కానీ యజమాని ఎన్పీఎస్ వాటా చెల్లుతుంది. గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా ఎన్పీఎస్ సగటును 11 శాతం నుంచి 20శాతం వరకు వార్షిక రాబడి ఇచ్చింది. ఇది ఇతర సేవింగ్స్ స్కీమ్స్ కంటే చాలా మంచి రాబడిని అందించింది.
Also Read: Justice after 26 years: CBI జేడీకి చుక్కలు చూపించిన కోర్టు.. 26 ఏళ్ల తర్వాత IRS అధికారి పోరాటం సక్సెస్.. అసలేం జరిగిందంటే?
Disclaimer: ఇక్కడ అందించిన సమాచారం కేవలం మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. దయచేసి దీన్ని పెట్టుబడి, ఆర్థిక లేదా వ్యాపార సలహాగా భావించవద్దు. గుర్తుంచుకోండి స్టాక్ మార్కెట్లు, మ్యూచువల్ ఫండ్స్, క్రిప్టోకరెన్సీలు, రియల్ ఎస్టేట్, విలువైన లోహాలు వంటి అన్ని రకాల పెట్టుబడులు మార్కెట్ ఆటు పోటులు రిస్కులకు లోబడి ఉంటాయి. దీని అర్థం, మీరు లాభపడవచ్చు లేదా నష్టపోవచ్చు. మీరు తీసుకునే ఎలాంటి పెట్టుబడి నిర్ణయాలు లేదా వ్యాపార కార్యకలాపాల వల్ల కలిగే నష్టాలు లేదా లాభాలకు మా సంస్థ జీ తెలుగు వెబ్ పోర్టల్ ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ బాధ్యత వహించదు. ఏదైనా ఆర్థిక నిర్ణయం తీసుకునే ముందు, తప్పకుండా ఒక రిజిస్టర్డ్ లేదా సర్టిఫైడ్ ఆర్థిక నిపుణుడిని సంప్రదించి, వారి సలహా తీసుకోమని పాఠకులకు సిఫార్సు చేస్తున్నాము.
