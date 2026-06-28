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NPS: NPS ఖాతాదారులకు గుడ్ న్యూస్..5 నిమిషాల్లో దరఖాస్తు చేసుకోండి..3 రోజుల్లోపు డిపాజిట్లన్నీ తిరిగి పొందండి..!!

NPS New Rule: ఎన్పీఎస్ నిధుల్లో 100శాతం గడువు ముగియకముందే విత్ డ్రా చేసుకోవడం గురించి చాలా మంది ఆందోళన చెందుతుంటారు. అలాంటి వారికి ఎన్పీఎస్ గుడ్ న్యూస్ చెప్పింది. మీరు మెచ్యూరిటీ తీరకముందే ఎన్పీఎస్ అకౌంట్ నుంచి వడ్డీ సహా మొత్తం బ్యాలెన్స్  2,50లక్షలు లేదా అంతకంటే తక్కువగా ఉంటే మీరు మొత్తాన్ని ఒకేసారి విత్ డ్రా చేసుకోవచ్చు. కానీ ఒక కండిషన్ మాత్రం ఉంది. అదేంటో తెలుసుకుందాం.

Written ByBhoomi
Published: Jun 28, 2026, 08:24 AM IST|Updated: Jun 28, 2026, 08:24 AM IST
NPS: NPS ఖాతాదారులకు గుడ్ న్యూస్..5 నిమిషాల్లో దరఖాస్తు చేసుకోండి..3 రోజుల్లోపు డిపాజిట్లన్నీ తిరిగి పొందండి..!!
Image Credit: googleSource: Bureau

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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