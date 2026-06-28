/NPS: NPS ఖాతాదారులకు గుడ్ న్యూస్..5 నిమిషాల్లో దరఖాస్తు చేసుకోండి..3 రోజుల్లోపు డిపాజిట్లన్నీ తిరిగి పొందండి..!!

NPS New Rule: జాతీయ పెన్షన్ వ్యవస్థ ఎన్పీఎస్ గురించి చాలా మందిలో ఒక గందరగోళం ఉంటుంది. ముఖ్యంగా డబ్బులను విత్ డ్రా చేసుకునే నియామాల్లో భిన్నాభిప్రాయాలు ఉన్నాయి. ఒక సభ్యుడు 60ఏళ్ల వయస్సు రాకముందే తమ ఎన్పీఎస్ నిధులన్నింటిని విత్ డ్రా చేసుకోగలరా? అందుకే ఏమైనా నిబంధనలు ఉన్నాయా? తెలుసుకుందాం.
నిజానికి ప్రైవేట్ రంగంలో పనిచేసే చాలా మంది ట్యాక్స్ ఆదా కోసం ఎన్పీఎస్ లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తుంటారు. ఇది ప్రభుత్వ పెన్షన్ స్కీమ్ అయినప్పటికీ.. పాత పన్ను విధానం ప్రకారం.. సెక్షన్ 80సీసీడీ కింద ఎన్పీఎస్ లో రూ. 50వేల వరకు పెట్టుబడులకు అదనపు ఆదాయపు పన్ను మినహాయింపు ఉండేది. అందుకే 2025 నాటికి చాలామంది ఎన్పీఎస్ లో ఎక్కువగా ఇన్వెస్ట్ చేయడం ప్రారంభించారు.
అయితే కొత్త పన్ను విధానం కింద ప్రభుత్వ ఆదాయపు పన్ను మినహాయింపు పరిమితిని రూ. 12లక్షలకు పెంచింది. పాత పన్ను విధానం నుంచి కొత్త పన్ను విధానంలోకి మారారు. కొత్త పన్ను విధానం కింద ఎన్పీఎష్ లో పెట్టుబడులపై ఆదనపు ఆదాయపు పన్ను మినహాయింపు ప్రయోజనం లభిస్తుంది. వారిలో చాలా మంది ఎన్పీఎస్ కు తమ వాటాలను జమ చేయడం ఆపేశారు. ఫలితంగా ఇప్పుడు తమ ఎన్పీఎస్ డిపాజిట్లు విత్ డ్రా చేసుకోవాలని భావిస్తున్నారు. కానీ విత్ డ్రా నియమాలపై సరైన అవగాహన లేకపోవడంతో గందరగోళానికి దారితీస్తోంది.
ఎన్పీఎస్ విత్ డ్రాయల్స్ ను సంబంధించిన అయోమయాన్ని నివ్రుత్తి చేస్తూ ఎన్పీఎస్ గడువు ముగియకముందే ఎలా నిష్క్రమించాలో తెలుసుకుందాం. చాలా సులభంగా అర్థమయ్యే విధంగా చెప్పాలంటే.. గడువు ముగియకముందే విత్ డ్రా చేసుకోవాలంటే..కేవలం మీ ఆధార్ కార్డును ఉపయోగించి 5 నిమిషాల్లోనే మీ డబ్బును విత్ డ్రా చేసుకునేందుకు దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. 2 లేదా 3 రోజుల్లో మొత్తం ఎన్పీఎస్ డిపాజిట్ మీ అకౌంట్లోకి జమ అవుతుంది.
ఎన్పీఎస్ ను సాధారణంగా ఒక దీర్ఘకాలిక రిటైర్మెంట్ స్కీంగా పరిగణిస్తారు. ఇందులో నిధులు 60ఏళ్ల వయస్సు వచ్చేంత వరకు లాక్ చేసి ఉంటాయి. అందుకే ఎమర్జెన్సీ సమయంలో తమ డబ్బు లాక్ అయిపోతుందేమోనని చాలా మంది ఇందులో ఇన్వెస్ట్ చేసేందుకు వెనకంజ వేస్తుంటారు. అయితే ఇది ఏమాత్రం నిజం కాదు. మీ అకౌంట్ క్లోజ్ చేయడం ద్వారా అంటే ముందుగానే నిష్క్రమించడం ద్వారా 60ఏళ్లు రాకముందే మీ ఎన్పీఎస్ డిపాజిట్లను విత్ డ్రా చేసుకోవచ్చు.
ఎన్పీఎస్ అకౌంట్ ను గడువుకు ముందే క్లోజ్ చేసేందుకు నియమాలు ఏంటి.. లిమిట్ ఎంత.. ఇలాంటి విషయాలు తెలుసుకుందాం.
100శాతం విత్ డ్రా చేసుకునేందుకు లిమిట్ ఏంటి?
ఎన్పీఎస్ నుండి నిధులలో 100శాతం గడువుకు ముందే విత్ డ్రా చేసుకోవడం గందరగోళానికి దారితీస్తుంది. పెన్షన్ నియంత్రణ సంస్థ అయిన పెన్షన్ ఫండ్ రెగ్యులేటరీ అండ్ డెవలప్మెంట్ అథారిటీ నిబంధనల ప్రకారం.. దీనికి కేవలం రెండు పరిస్థితులు మాత్రమే ఉన్నాయి.
మీరు గడువుకు ముందే నిష్క్రమించే సమయంలో.. మీ NPS ఖాతాలో వడ్డీతో సహా మొత్తం బ్యాలెన్స్ రూ. 250,000 లేదా అంతకంటే తక్కువ ఉంటే.. మీరు మొత్తంలో 100శాతం ఒకేసారి విత్డ్రా చేసుకోవచ్చు. దీని కోసం మీరు పెన్షన్ ప్లాన్ కొనుగోలు చేయవలసిన అవసరం లేదు. ఒకేసారి విత్డ్రా చేసుకోలేరు. నిబంధనల ప్రకారం.. మీ మొత్తం నిధిలో కనీసం 80శాతాన్ని మీకు నెలవారీ పెన్షన్ అందించే పెన్షన్ లో పెట్టుబడి పెట్టాలి. మిగిలిన మొత్తంలో గరిష్టంగా 20శాతాన్ని మీరు ఒకేసారి నగదు రూపంలో విత్డ్రా చేసుకోవచ్చు.
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చాలా మందిలో ఒక గందరగోళం ఉంది:
చాలా మంది రూ. 5 లక్షల పరిమితిని.. ఖాతాను గడువుకు ముందే మూసివేయడంగా పొరపాటు పడుతున్నారు. నిజానికి 60 ఏళ్ల వయస్సు వచ్చిన తర్వాత మాత్రమే రూ. 5 లక్షల వరకు పూర్తి మొత్తాన్ని విత్డ్రా చేసుకోవడానికి అనుమతి ఉంది. అంటే ఈ నియమం సాధారణ నిష్క్రమణకు వర్తిస్తుంది. ఖాతాను గడువుకు ముందే మూసివేస్తే.. పరిమితి కేవలం రూ. 2.5 లక్షలు మాత్రమే ఉంటుంది.
ఎంత సమయం పడుతుంది.. ప్రక్రియ ఏమిటి?
NPS విత్ డ్రా ప్రక్రియ పూర్తిగా డిజిటల్.. కాగిత రహితం.. చాలా వేగవంతమైనది. దరఖాస్తు చేసిన కేవలం 3 రోజుల్లో మొత్తం సొమ్ము నేరుగా మీ బ్యాంకు ఖాతాలో జమ అవుతుంది.
ఆన్లైన్లో ఎలా దరఖాస్తు చేయాలి ?
-మీ PRAN.. పాస్వర్డ్ను ఉపయోగించి మీ CRA పోర్టల్ లేదా యాప్లోకి లాగిన్ అవ్వండి.
-పోర్టల్ ఒపెన్ అవ్వగానే.. మెనేజ్ యువర్ విత్ డ్రా పై క్లిక్ చేసి.. ఎగ్జిట్ ఫ్రం ఎన్పీఎస్ కు వెళ్లి రిక్వెస్ట్ ఆప్షన్ ఎంచుకోండి.
-డ్రాప్డౌన్ మెనూ నుండి ప్రీ మెచ్యూర్ ఆప్షన్ సెలక్ట్ చేసుకోండి.
- ఇప్పుడు వివరాలను జాగ్రత్తగా పూరించండి. మీ పాన్ కార్డ్, ఆధార్ కార్డ్, క్యాన్సిల్ చెక్ లేదా పాస్బుక్ వంటి అవసరమైన పత్రాలను అప్లోడ్ చేయండి. మీ రిజిస్టర్డ్ మొబైల్ నంబర్కు వచ్చిన OTP లేదా ఆధార్ ఇ-సైన్ను ఉపయోగించి దరఖాస్తును ధృవీకరించుకుని.. సమర్పించండి.
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