NPS: కొత్త పెన్షన్ స్కీమ్ రూల్స్.. వారికి లాభాలే లాభాలు..!!

Nps New Rules 2025: జాతీయ పెన్షన్ సిస్టమ్ (NPS)లో భారీ మార్పులు రాబోతున్నాయి. పెన్షన్ ఫండ్ రెగ్యులేటరీ అండ్ డెవలప్మెంట్ అథారిటీ (PFRDA) ప్రకటించిన కొత్త నిబంధనలు అక్టోబర్ 1, 2025 నుంచి అమల్లోకి వస్తాయి. ఇప్పటివరకు ఒక పాన్ నంబర్కు ఒకే స్కీమ్లో ఇన్వెస్ట్ చేసే అవకాశం ఉండేది. అయితే కొత్త మల్టిపుల్ స్కీమ్ ఫ్రేమ్వర్క్ (MSF) రూల్స్ ప్రకారం, ఇప్పుడు ఒక ఖాతా ద్వారానే అనేక స్కీమ్లలో ఇన్వెస్ట్ చేసే వీలుంటుంది. దీంతో పెట్టుబడిదారులు తమ అవసరాలు, రిస్క్ స్థాయి ప్రకారం విభిన్న పెట్టుబడి ఆప్షన్లు ఎంచుకోవచ్చు.
కొత్త నిబంధనలతో పెట్టుబడిదారులు ఎక్కువ స్వేచ్ఛ పొందుతున్నారు. ఉదాహరణకు, మీరు అధిక రాబడి కోరుకుంటే ఈక్విటీల్లో 100 శాతం వరకు పెట్టుబడి పెట్టవచ్చు. అలాగే రిస్క్ తక్కువగా ఉండే స్కీమ్లు కూడా అందుబాటులో ఉంటాయి. ప్రతి స్కీమ్లో కనీసం రెండు పెట్టుబడి ఎంపికలు ఉంటాయి కాబట్టి, పెట్టుబడిదారుల అవసరాలకు తగ్గట్టు పథకాన్ని ఎంచుకోవచ్చు. ముఖ్యంగా ఇది కార్పొరేట్ ఉద్యోగులతోపాటు గిగ్ వర్కర్లు, స్వయం ఉపాధి వర్గాల వారికి ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది.
కొత్త స్కీములో పెట్టుబడి చేసిన మొత్తం వివరాలపై ఏకీకృత స్టేట్మెంట్ అందుతుంది. దీంతో డబ్బు ఎక్కడ ఇన్వెస్ట్ చేశామో స్పష్టంగా తెలుసుకోవచ్చు. మరోవైపు ఖర్చులు కూడా చాలా తక్కువగా ఉంటాయి. వార్షిక ఛార్జీలు గరిష్టంగా 0.30 శాతమే వసూలు చేస్తారు. కొత్త చందాదారులను తీసుకురావడానికి పెన్షన్ ఫండ్లకు 0.10 శాతం ప్రోత్సాహకం కూడా ఇస్తారు.
అయితే ఎగ్జిట్ రూల్స్లో ఎలాంటి మార్పులు లేవు. పదవీ విరమణ తర్వాత కూడా యాన్యుటీ కొనుగోలు తప్పనిసరి. అలాగే ఒక స్కీమ్ నుండి మరో స్కీమ్కి మారాలనుకుంటే, 15 సంవత్సరాలు పూర్తి చేసిన తర్వాత లేదా రిటైర్మెంట్ సమయంలో మాత్రమే మార్పు చేయవచ్చు.
మొత్తం మీద ఈ కొత్త మార్పులు NPSను మరింత ఆకర్షణీయంగా మారుస్తున్నాయి. పెట్టుబడిదారులకు ఎక్కువ ఎంపికలు, ఎక్కువ నియంత్రణ, ఇంకా మెరుగైన రాబడులు పొందే అవకాశం కలుగుతుంది. మరోవైపు పెన్షన్ ఫండ్ల మధ్య పోటీ పెరిగి, కొత్త ఆవిష్కరణలకు దారితీసే అవకాశం ఉంది. ఈ నియమాలు అమల్లోకి వస్తే రాబోయే రోజుల్లో NPS పెట్టుబడులు మరింత వేగంగా పెరిగే అవకాశాలు ఉన్నాయి.
