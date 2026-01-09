English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • NPS pension calculation: నెలకు రూ. 50,000 వేల పెన్షన్.. 30ఏళ్ల వయసులో ఈ పని చేస్తే చాలు.. లైఫ్ సెటిల్ అయినట్లే.!!

NPS pension calculation: ముప్పై ఏళ్ల నుంచే రిటైర్మెంట్ ప్లానింగ్ ప్రారంభిస్తే వృద్ధాప్యంలో ఆర్థిక భద్రత లభిస్తుంది. నేషనల్ పెన్షన్ సిస్టమ్ ద్వారా క్రమశిక్షణతో పెట్టుబడి పెడితే నెలకు రూ.50 వేల పెన్షన్ లక్ష్యాన్ని సులభంగా చేరుకోవచ్చు. ముందస్తు పొదుపే భవిష్యత్ ప్రశాంత జీవితానికి ఆధారం అవుతుంది.

Jan 9, 2026, 08:28 PM IST

NPS pension calculation: నెలకు రూ. 50,000 వేల పెన్షన్.. 30ఏళ్ల వయసులో ఈ పని చేస్తే చాలు.. లైఫ్ సెటిల్ అయినట్లే.!!

NPS pension calculation: 30 ఏళ్లు అంటే జీవితంలో ఒక మలుపు. ఈ దశలో కెరీర్ కొంత స్థిరంగా మారుతుంది. ఆదాయం కూడా క్రమంగా పెరుగుతుంది. అప్పుడు చాలా మందికి భవిష్యత్తు గురించి... ముఖ్యంగా రిటైర్మెంట్ తర్వాత జీవితం ఎలా ఉండాలి అన్న ఆలోచనలు మొదలవుతాయి. వృద్ధాప్యంలో ఎవరి మీద ఆధారపడకుండా, గౌరవంగా, ప్రశాంతంగా జీవించాలంటే సరైన సమయంలో సరైన నిర్ణయాలు తీసుకోవడం తప్పనిసరి. అందుకే ఈ వయసులోనే రిటైర్మెంట్ ప్లానింగ్ గురించి సీరియస్‌గా ఆలోచించాలి. ఈ ప్రయాణంలో నేషనల్ పెన్షన్ సిస్టమ్ (NPS) ఒక నమ్మకమైన ఆప్షన్‌గా ముందుకు వస్తుంది.

వృద్ధాప్యంలో ఆర్థిక ఒత్తిడి లేకుండా ఉండాలంటే పొదుపు అలవాటు చాలా కీలకం అవుతుంది. ముప్పై ఏళ్ల నుంచే దీర్ఘకాలిక పెట్టుబడులు ప్రారంభిస్తే, చిన్న మొత్తాలే కాలక్రమేణా పెద్ద సంపదగా మారుతాయి. ముఖ్యంగా రిటైర్మెంట్ తర్వాత ప్రతి నెలా కనీసం యాభై వేల రూపాయల పెన్షన్ రావాలన్న లక్ష్యాన్ని పెట్టుకుంటే.. దానికి అనుగుణంగా ముందుగానే ప్రణాళిక వేసుకోవాలి. నెలకు యాభై వేల రూపాయలు అంటే సంవత్సరానికి ఆరు లక్షల రూపాయల స్థిర ఆదాయం అవసరం అవుతుంది.

ప్రస్తుత నిబంధనల ప్రకారం.. రిటైర్మెంట్ సమయంలో నేషనల్ పెన్షన్ సిస్టమ్‌లో చేరిన మొత్తం సొమ్ములో కనీసం నలభై శాతం డబ్బును యాన్యుటీ పథకాల్లో పెట్టుబడి పెట్టాలి. ఈ యాన్యుటీపై సగటున సంవత్సరానికి ఆరు శాతం రాబడి వస్తుందని అంచనా వేస్తే, కావాల్సిన పెన్షన్ పొందాలంటే యాన్యుటీ భాగంలో దాదాపు కోటి రూపాయల ఫండ్ ఉండాలి. అంటే రిటైర్మెంట్‌కు చేరుకునే సమయానికి మొత్తం మీద సుమారు రెండున్నర కోట్ల రూపాయల కార్పస్ ఫండ్ సిద్ధంగా ఉండాలి అన్నమాట.

ఇంత పెద్ద మొత్తాన్ని ఒక్కసారిగా సమకూర్చుకోవడం అసాధ్యం. కానీ ముప్పై ఏళ్ల నుంచే ప్లాన్ చేస్తే ఇది చాలా ఈజీ అవుతుంది. మీరు అరవై ఏళ్ల వయసులో రిటైర్ అవుతారని భావిస్తే, మీ దగ్గర సుమారు ముప్పై ఏళ్ల సమయం ఉంటుంది. ఈ కాలంలో NPS ద్వారా సంవత్సరానికి సగటున తొమ్మిది నుంచి పది శాతం వరకు రాబడి వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. ఈ లెక్కన చూస్తే, ప్రతి నెలా సుమారు పన్నెండు వేల నుంచి పద్నాలుగు వేల రూపాయల మధ్య పెట్టుబడి పెడితే మీ లక్ష్యాన్ని చేరుకోవచ్చు. మొదట ఇది పెద్ద భారంలా అనిపించినా, భవిష్యత్తులో లభించే భద్రత ముందు ఇది చాలా చిన్న త్యాగమే.

పెట్టుబడుల్లో కాలానికి ఉన్న విలువను ఎప్పుడూ తక్కువగా అంచనా వేయకూడదు. మీరు ఎంత తొందరగా మొదలుపెడితే, చక్రవడ్డీ అంత గొప్పగా పని చేస్తుంది. ముప్పై ఏళ్లకే పెట్టుబడి ప్రారంభిస్తే చిన్న చిన్న మొత్తాలు కూడా కాలక్రమేణా భారీ నిధిగా మారతాయి. అదే ఐదేళ్లు ఆలస్యం చేస్తే, అదే లక్ష్యాన్ని సాధించాలంటే ప్రతి నెలా చాలా ఎక్కువ మొత్తాన్ని పెట్టాల్సి వస్తుంది. జీతం పెరిగినప్పుడల్లా మీ పెట్టుబడిని కాస్త పెంచుకుంటూ వెళ్తే, చివరికి మీ చేతిలో ఉండే కార్పస్ మరింత పెరుగుతుంది. క్రమశిక్షణతో చేసే పెట్టుబడులు మిమ్మల్ని ఆర్థికంగా బలంగా నిలబెడతాయి.

రిటైర్మెంట్ తర్వాత జీవితం ప్రశాంతంగా ఉండాలంటే ఈరోజే సరైన అడుగు వేయాలి. ప్రభుత్వ భరోసా ఉన్న నేషనల్ పెన్షన్ సిస్టమ్‌లో పెట్టుబడి పెట్టడం వల్ల పన్ను ప్రయోజనాలు కూడా లభిస్తాయి. ద్రవ్యోల్బణాన్ని పరిగణలోకి తీసుకుంటే, భవిష్యత్తులో మీ అవసరాలు ఇంకా పెరిగే అవకాశం ఉంది. అందుకే వీలైనంత త్వరగా రిటైర్మెంట్ ప్లానింగ్‌ను మొదలుపెట్టడం తెలివైన నిర్ణయం. ఈరోజు చేసే చిన్న పొదుపే రేపటి సుఖమయమైన జీవితానికి బలమైన పునాది అవుతుంది. నిశ్చింతగా జీవించాలంటే ఇప్పుడే మీ ఆర్థిక ప్రయాణాన్ని ప్రారంభించండి.

NPSpensionUtility newsNPS PensionNPS Pension Rules

