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NPS Vatsalya Scheme: దూసుకెళ్తున్న NPS వాత్సల్య.. ఏకంగా 3 లక్షల రిజిస్ట్రేషన్లు.. మీ పిల్లల కోసం ఈ పథకంలో చేరితే వచ్చే లాభాలివే..!!

NPS Vatsalya Scheme:  ఎన్పీఎస్ వాత్సాల్య పథకాన్ని 2024 సెప్టెంబర్ 18న కేంద్రంలోని మోదీ సర్కార్ ప్రారంభించింది. ఈ స్కీమ్ కింద తల్లిదండ్రులు, చట్టపరమైన సంరక్షకులు తమ పిల్లల కోసం చిన్న వయస్సు నుంచే దీర్ఘకాలిక పొదుపును ప్రారంభించవచ్చు.

Written ByBhoomi
Published: Jun 23, 2026, 08:19 PM IST|Updated: Jun 23, 2026, 08:20 PM IST
NPS Vatsalya Scheme: దూసుకెళ్తున్న NPS వాత్సల్య.. ఏకంగా 3 లక్షల రిజిస్ట్రేషన్లు.. మీ పిల్లల కోసం ఈ పథకంలో చేరితే వచ్చే లాభాలివే..!!
Image Credit: AI

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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