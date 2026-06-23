/NPS Vatsalya Scheme: దూసుకెళ్తున్న NPS వాత్సల్య.. ఏకంగా 3 లక్షల రిజిస్ట్రేషన్లు.. మీ పిల్లల కోసం ఈ పథకంలో చేరితే వచ్చే లాభాలివే..!!

NPS Vatsalya Scheme: దేశంలోని పిల్లల భవిష్యత్తును సురక్షితం చేసేందుకు ప్రారంభించిన ఎన్పిఎస్ వాత్సల్య పథకం వేగంగా ప్రజాదరణ పొందుతోంది. తాజా గణాంకాల ప్రకారం.. ఈ పథకంలో నమోదైన వారి సంఖ్య 3 లక్షలు దాటింది. ఈ లెక్కలను చూస్తుంటే తల్లిదండ్రులు తమ పిల్లల కోసం ముందస్తుగా పెట్టుబడి పెట్టేందుకు మొగ్గు చూపుతున్నట్లు అర్థమవుతోంది. ఈ పథకాన్ని ప్రభుత్వం 2024-25 బడ్జెట్లో ప్రవేశపెట్టింది. ఇది జాతీయ పింఛను వ్యవస్థ కింద ప్రత్యేకంగా మైనర్ల కోసం రూపొందించారు.
NPS వాత్సల్య పథకం అంటే ఏమిటి?
NPS వాత్సల్య అనేది ఒక దీర్ఘకాలిక పెట్టుబడి, పెన్షన్ స్కీమ్. ఇందులో తల్లిదండ్రులు లేదా సంరక్షకులు తమ పిల్లల పేరు మీద ఖాతాను తెరవవచ్చు. పిల్లలకు 18 ఏళ్లు నిండే వరకు సంరక్షకులు ఈ ఖాతాను నిర్వహిస్తారు. ఆ తర్వాత అది సాధారణ NPS ఖాతాగా మారుతుంది.
జనాదరణ ఎందుకు పెరుగుతోంది?
ఈ పథకంలో పెట్టుబడులను తక్కువ మొత్తంతో ప్రారంభించవచ్చు. పెట్టుబడి పెట్టడానికి గరిష్ట పరిమితి లేదు. అంతేకాకుండాపెట్టుబడులు మార్కెట్తో ముడిపడి ఉంటాయి. దీనివల్ల దీర్ఘకాలంలో మెరుగైన రాబడికి అవకాశం లభిస్తుంది. ఈ కారణంగానే అధిక సంఖ్యలో ప్రజలు ఇందులో చేరుతున్నారు.
పెట్టుబడి- రాబడులు
* కనీస పెట్టుబడి: సంవత్సరానికి రూ. 1,000 (కొన్ని సందర్భాల్లో రూ. 250 అంత తక్కువ పెట్టుబడితో కూడా ప్రారంభించవచ్చు)
* గరిష్ట పెట్టుబడి: పరిమితి లేదు
* రాబడి: మార్కెట్తో అనుసంధానించి ఉంటుంది. సాధారణంగా 9–10శాతంగా అంచనా.
పన్ను ఉపశమనం ఉంటుంది:
NPS వాత్సల్యలో పెట్టుబడి పెట్టడం ద్వారా ఆదాయపు పన్ను ప్రయోజనాలు కూడా లభిస్తాయి. పెట్టుబడిదారులు రూ. 1.5 లక్షల వరకు మినహాయింపులను సెక్షన్ 80C కింద అదనంగా రూ. 50,000 వరకు పొందవచ్చు.
పాక్షిక ఉపసంహరణ సౌకర్యం:
అవసరమైతే సంరక్షకుడు 3 సంవత్సరాల తర్వాత డిపాజిట్ మొత్తంలో 25శాతం వరకు విత్ డ్రా చేసుకోవచ్చు. ఈ విత్ డ్రా అనేది విద్య, వైద్య చికిత్స లేదా ఇతర అవసరమైన ఖర్చుల కోసం చేయవచ్చు. పిల్లలకు 18 ఏళ్లు నిండినప్పుడు, ఖాతా సాధారణ NPS ఖాతాగా మారుతుంది. అప్పుడు వారు సొంతంగా పెట్టుబడి పెట్టడం కొనసాగించి, పదవీ విరమణ నిధిని నిర్మించుకోవచ్చు.
అతిపెద్ద ప్రయోజనం ఏమిటి?
ఈ పథకం అతిపెద్ద ప్రయోజనం ముందుగానే ప్రారంభించడం, చక్రవడ్డీ ప్రయోజనాలు. చిన్న వయస్సులోనే పెట్టుబడులు ప్రారంభించడం ద్వారా దీర్ఘకాలంలో గణనీయమైన నిధిని సృష్టించవచ్చు. ఇది పిల్లల భవిష్యత్తుకు ఆర్థికంగా భద్రతను కల్పిస్తుంది. ఎన్పిఎస్ వాత్సల్య పథకం పిల్లల కోసం ఒక కొత్త సమర్థవంతమైన ఆర్థిక ప్రణాళిక ఎంపికగా ఆవిర్భవిస్తోంది. 3 లక్షలకు పైగా నమోదులు జరగడం, ప్రజలు సాంప్రదాయ పొదుపును దీర్ఘకాలిక పెట్టుబడుల వైపు మళ్లుతున్నారని సూచిస్తుంది.
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