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కేంద్ర ప్రభుత్వంలో కొలువులకు మంచి ఛాన్స్.. NTA లో రిక్రూట్‌మెంట్ నోటిఫికేషన్ విడుదల.. దరఖాస్తు చేసుకోండిలా..!!

NTA Recruitment 2026: నేషనల్ టెస్టింగ్ ఏజెన్సీ  పరీక్షల సంస్కరణలో భాగంగా సీనియర్, 16 యంగ్ ప్రొఫెషనల్ పోస్టుల భర్తీకి రిక్రూట్ మెంట్ నోటిఫికేషన్ రిలీజ్ చేసింది. కంటెంట్ రైటర్, వీడియో ఎడిటర్, డేటా అనలిస్ట్, రీసెర్చ్ యువ నిపుణులతో సహా పలు పోస్టులకు ఈ నోటిఫికేషన్ జారీ చేసింది. అర్హతలు, ఎంపిక, జీతభత్యాలు వంటి పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం.

Written ByBhoomi
Published: Aug 09, 2026, 08:22 AM IST|Updated: Aug 09, 2026, 08:22 AM IST
కేంద్ర ప్రభుత్వంలో కొలువులకు మంచి ఛాన్స్.. NTA లో రిక్రూట్‌మెంట్ నోటిఫికేషన్ విడుదల.. దరఖాస్తు చేసుకోండిలా..!!
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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