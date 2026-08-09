NTA Recruitment 2026: నేషనల్ టెస్టింగ్ ఏజెన్సీ వివిధ రంగాలలో పలు పోస్టుల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ రిలీజ్ చేసింది. ఈ నోటిఫికేషన్ లో కంటెంట్ క్రియేషన్, రీసెర్చ్, డేటా అనాలిసిస్, టెస్ట్ సెక్యూరిటీ, ఆపరేషన్స్ వంటి పోస్టుల్లో ఖాళీలను భర్తీ చేయనుంది. ఈ రిక్రూట్మెంట్ డ్రైవ్, ఏజెన్సీతో కలిసి వివిధ వృత్తిపరమైన పనులపై పనిచేయాలనుకునే అభ్యర్థులకు అవకాశాలను అందిస్తుంది. యూనియన్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ వారి ప్రతిభా సేతు పోర్టల్ ద్వారా యంగ్ ప్రొఫెషనల్ పోస్టుల కోసం NTA కూడా దరఖాస్తులను ఆహ్వానించింది. అభ్యర్థులు అర్హతలు, ఖాళీల వివరాలు.. దరఖాస్తు విధానాన్ని అధికారిక NTA వెబ్సైట్లో చూసుకోవచ్చు.
ఖాళీల వివరాలు:
NTA రిక్రూట్మెంట్ 2026 డ్రైవ్లో స్పెషలిస్ట్ పొజిషన్లు, యంగ్ ప్రొఫెషనల్ రోల్స్ రెండూ ఉన్నాయి.
ఏజెన్సీ ప్రకటించిన ఖాళీలు:
-వీడియో ఎడిటర్ కమ్ గ్రాఫిక్ డిజైనర్: 1
-ఆంగ్ల కంటెంట్ రచయిత: 1
-డేటా అనలిస్ట్ కమ్ మీడియా మానిటరింగ్ ఎగ్జిక్యూటివ్: 1
-రీసెర్చర్: 1
-జనరల్ మేనేజర్ - టెస్ట్ సెక్యూరిటీ & లైవ్ ఆపరేషన్స్: 1
-యువ వృత్తి నిపుణుడు - విద్యా పరిశోధన: 12
-యువ వృత్తి నిపుణుడు - న్యాయ పరిశోధన: 2
-యువ వృత్తి నిపుణుడు - ఫైనాన్స్ మరియు అకౌంట్స్ పరిశోధన: 2
వయోపరిమితి ఎంపిక విధానంవయోపరిమితి:
UPSC Pratibha Setu నిబంధనల ప్రకారం ఉంటుంది.
ఎంపిక ప్రక్రియ: మొదట దరఖాస్తులను షార్ట్లిస్ట్ చేస్తారు. అనంతరం రాత పరీక్ష (Written Test) లేదా ఇంటర్వ్యూ (Interview) ఆధారంగా అభ్యర్థులను ఎంపిక చేస్తారు.
ఎలా దరఖాస్తు చేయాలి?
-అధికారిక వెబ్సైట్ nta.ac.in ని సందర్శించండి .
-సంబంధిత నియామక ప్రకటనను తెరవండి.
-అర్హతా ప్రమాణాలు, పోస్టు వివరాలను చదవండి.
-దరఖాస్తు ఫారమ్ను డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
-అవసరమైన అన్ని వివరాలను పూరించండి.
-అవసరమైన పత్రాలు, ధృవపత్రాలను జతచేయండి.
-దరఖాస్తును dir-admin@nta.gov.in అనే ఈమెయిల్కు పంపండి.
సమర్పించిన దరఖాస్తు జిరాక్స్ ను భవిష్యత్ అవసరాల కోసం జాగ్రత్తగా భద్రపరుచుకోండి. NTA, UPSC ప్రతిభా సేతు పోర్టల్ ద్వారా యంగ్ ప్రొఫెషనల్ పోస్టులను కూడా ప్రకటించింది. ఈ పోస్టులు అకడమిక్ రీసెర్చ్, లీగల్ రీసెర్చ్, ఫైనాన్స్ అండ్ అకౌంట్స్ రీసెర్చ్ వంటి రంగాలలో అందుబాటులో ఉన్నాయి.
ఈ అసైన్మెంట్లపై ఆసక్తి ఉన్న అభ్యర్థులు దరఖాస్తు చేసుకునే ముందు అర్హతా ప్రమాణాలను, దరఖాస్తు సూచనలను సరిచూసుకోవాలి. ప్రతిభా సేతు కార్యక్రమం, అర్హులైన నిపుణులకు వారి విద్యార్హతలు అనుభవం ఆధారంగా తగిన అసైన్మెంట్ల కోసం పరిగణించే అవకాశాన్ని అందిస్తుంది.
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