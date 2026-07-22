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ఓడిస్సీ సినిమా నుంచి నేర్చుకోవాల్సిన 10 జీవిత సత్యాలు ఇవే..!!

The Odyssey Life Lessons:  ఓడిస్సి..మానవ జీవితంలో మనిషి ఎలా జీవించాలి, మానవ సంబంధాలు ఎలా ఉంటాయి అనే అంశంపై ఎక్కువగా ఆధారపడి ఉంటుంది. కనుక ప్రతి ఒక్కరూ ఈ సినిమా నుంచి తమ జీవితంలో నేర్చుకోవాల్సిన 10 అంశాలను ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం.

Written ByBhoomi
Published: Jul 22, 2026, 09:49 AM IST|Updated: Jul 22, 2026, 09:49 AM IST
ఓడిస్సీ సినిమా నుంచి నేర్చుకోవాల్సిన 10 జీవిత సత్యాలు ఇవే..!!
Image Credit: ZEE NEWS

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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