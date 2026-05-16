Palm Oil Production Business: భారత్ వంట నూనెల అవసరాల కోసం విదేశాలపై ఆధారపడుతోంది. దాదాపు 60శాతంపైగా వంటనూనెలను విదేశాల నుంచే దిగుమతి చేసుకుంటోంది. అందులోనూ 16 మిలియన్ టన్నుల వంట నూనె ఉంటే అందులో 56శాతం వరకు పాయాయిల్ ఉంటోంది. ఈ నూనెలను విదేశాల నుంచి దిగుమతి చేసుకోవడం వల్ల ఏటా 1.6లక్షల కోట్లకు పైగా విదేశీ మారకద్రవ్యం ఖర్చు అవుతోంది.
అందుకే భారత ప్రధాని నరేంద్రమోదీ ఇటీవల వంట నూనె వాడకం 10శాతం తగ్గించమని ప్రజలకు విజ్నప్తి చేశారు. దేశంలో విదేశీ మారక ద్రవ్యాన్ని పరిరక్షించడంతోపాటు.. ప్రజల ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరిచేందుకు వంట నూనె వాడకాన్ని 10శాతం మేర తగ్గించాలని మోదీ పిలుపునిచ్చారు. ఒకవేళ భారత్ లో పాయాయిల్ ఉత్పత్తి కనుక పెరిగినట్లయితే విదేశాల నుంచి దిగుమతి చేసుకునే పామాయిల్ పరిమాణం క్రమంగా తగ్గిపోతుంది. దిగుమతులు తగ్గడం వల్ల మన దేశానికి వేలాది కోట్ల రూపాయల విదేశీ మారక ద్రవ్యం ఆదా అవుతుంది.
అందుకే దేశంలో పామాయిల్ పండించడాన్ని భారత ప్రభుత్వం ప్రోత్సహిస్తుంది. ఈ పంటను సాగు చేసేందుకు రైతులకు సబ్సిడీ కూడా అందిస్తోంది. ఆయిల్ పామ్ సాగు ఎకరాకు ఇతర సాధారణ పంటల కంటే ఎక్కువ ఆదాయాన్ని ఇస్తుందని ఐసీఏఆర్ వంటి సంస్థలు అధ్యయనాలు చెబుతున్నాయి. మరీ మీరు కూడా పామాయిల్ పంట సాగు చేయాలంటే దానికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం.
ఏపీ, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రైతులు ఇప్పటికే పామాయిల్ పంటల సాగు మొదలు పెట్టారు. ఈ పంటను సాగు చేస్తూ రైతులు భారీగా ఆదాయం పొందుతున్నారు. ఈ పామాయిల్ పంటను కోకో, ఇతర పంటలతోపాటు కూడా పండివచ్చు. ప్రస్తుతం మొలకెత్తిన పామాయిల్ విత్తనాలను దిగుమతి చేసుకుని వాటిని పొలాల్లో నాటేందుకు 18 నెలలపాటు నర్సరీల్లో పెంచుతున్నారు.
అయితే ఈ పంట సాగు చేయాలంటే వెచ్చని వాతావరణంతోపాటు తేమతో కూడిన ఉష్ణమండల వాతావరణం ఉండాలి. ఉష్ణోగ్రతలు 20°C నుండి 30°C వరకు సంవత్సరానికి 2500 మి.మీ నుండి 4000 మి.మీ వర్షపాతం ఉండాలి. ఈ పంట సాగు చేసేందుకు ఎక్కువగా నీరు అవసరం లేదు. బంకమట్టి, సేంద్రియ పదార్థాలు ఎక్కువగా ఉన్న ఒండ్రు మట్టి నెలల్లో మంచి దిగుబడిని ఇస్తుంది. ప్రస్తుతం ఈ పంటను ఏపీ, తెలంగాణ, తమిళనాడు, మిజోరం, నాగాలాండ్, అస్సాం, అరుణాచల్ ప్రదేశ్ వంటి రాష్ట్రాల్లో సాగు చేస్తున్నారు. అయితే విస్తరణలో మాత్రం తెలంగాణ, ఏపీ రాష్ట్రాలు ముందున్నాయి.
పామాయిల్ చెట్లను నాటిన తర్వాత అవి ఫలించేందుకు సుమారు 4 నుంచి 5 సంవత్సరాలు పడుతుంది. కానీ ఒకసారి నాటితే దాదాపు 25ఏళ్ల పాటు పంటనిస్తుంది. అయితే ఈ చెట్లను ప్రారంభించిన మొదట్లో కొన్ని ఇబ్బందులు ఎదుర్కొవల్సి వస్తుంది. ఒక 5ఏళ్లపాటు వాటిని జాగ్రత్తగా చూసుకుంటే ఏళ్ల తరబడి ఎలాంటి ఢోకా ఉండదు. అయితే ఈ పామాయిల్ పంటను సాగు చేసేందుకు ప్రభుత్వం సబ్సిడీ కూడా అందిస్తోంది.
ఏడాదికి దిగుబడి ఎంత ఇస్తుందంటే 3వ సంవత్సరంలో ఎకరాకు 2 నుంచి 3 టన్నుల వరకు వస్తుంది. టన్ను 10వేల రూపాయలు ఉన్నా రూ. 20 నుంచి 30వేల ఆదాయం పొందవచ్చు. పంట వేసిన 6వ సంత్సరం దిగుబడి ఎకరాకు 15 నుంచి 30 టన్నుల వరకు పెరుగుతుంది. అంటే ఆదాయం లక్షన్నర నుంచి 3 లక్షల వరకు వస్తుంది. ఖర్చులు ఎకరాకు లక్ష రూపాయలు వేసుకున్నా ఏడాదికి సుమారు లక్షన్నర నుంచి 2లక్షల వరకు ఆదాయం లభిస్తుంది. మార్కెట్ రేటును బట్టి టన్నుకు 20వల వరకు పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది. అప్పుడు ఆదాయం రెండింతలు అవుతుంది.
