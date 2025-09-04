English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Ola Shares: కుప్పకూలిన ఓలా షేర్లు.. అయినా కొనేందుకు ఎగబడుతున్న ఇన్వెస్టర్లు.. ఇదొక్కటే కారణామా?

Ola Stocks: గత నెలలో స్టాక్ మార్కెట్లో సంచలనం క్రియేట్ చేసిన ఓలా ఎలక్ట్రిక్ మొబిలిటీ షేర్లు గురువారం ఒక్కసారిగా కుప్పకూలాయి. దాదాపు 8శాతం పడిపోయాయి. గత నెలలో ఈ స్టాక్ 77శాతం వరకు పెరిగింది. నూతన ఎంట్రీ స్టాక్స్ లో బెస్ట్ ఫెర్మామెన్స్ చేసిన వాటిలో ఓలా కూడా ఒకటిగా నిలిచింది. ఇంత ఊపుమీదున్న ఓలా షేర్లు గురువారం పడిపోయాయి. 

Written by - Bhoomi | Last Updated : Sep 4, 2025, 10:38 PM IST

Trending Photos

Old Rs. 2 Notes: పాత రూ.2 నోట్లతో రూ.50 లక్షలు ఎలా పొందాలో తెలుసా?
7
Old 2 Rs Note
Old Rs. 2 Notes: పాత రూ.2 నోట్లతో రూ.50 లక్షలు ఎలా పొందాలో తెలుసా?
Gold Rate: మహిళలకు భారీ గుడ్ న్యూస్ చెప్పిన నిర్మలమ్మ.. గోల్డ్ రేట్స్ ఢమాల్.. జీఎస్టీ కౌన్సిల్ కీలక నిర్ణయం..!!
7
GST council decisions 2025
Gold Rate: మహిళలకు భారీ గుడ్ న్యూస్ చెప్పిన నిర్మలమ్మ.. గోల్డ్ రేట్స్ ఢమాల్.. జీఎస్టీ కౌన్సిల్ కీలక నిర్ణయం..!!
iQOO Z10 5Gపై అమెజాన్‌లో ఊహించిన ఆఫర్స్‌.. ఇప్పుడే ఇలా కేవలం రూ. 1,399కే కొనండి..
5
Iqoo Z10 5G
iQOO Z10 5Gపై అమెజాన్‌లో ఊహించిన ఆఫర్స్‌.. ఇప్పుడే ఇలా కేవలం రూ. 1,399కే కొనండి..
Prabhas: ఎన్ని కోట్లు ఇచ్చినా ప్రభాస్‌తో నటించను.. తెగేసి చెప్పిన స్టార్ హీరోయిన్ ఎవరంటే..?
5
Prabhas
Prabhas: ఎన్ని కోట్లు ఇచ్చినా ప్రభాస్‌తో నటించను.. తెగేసి చెప్పిన స్టార్ హీరోయిన్ ఎవరంటే..?
Ola Shares: కుప్పకూలిన ఓలా షేర్లు.. అయినా కొనేందుకు ఎగబడుతున్న ఇన్వెస్టర్లు.. ఇదొక్కటే కారణామా?

Ola Stocks: గత నెల రోజులుగా పెట్టుబడిదారుల దృష్టిని ఆకర్షించిన ఓలా ఎలక్ట్రిక్ మొబిలిటీ షేర్లు గురువారం ఒక్కసారిగా కుప్పకూలాయి. దాదాపు 8 శాతం వరకు పడిపోవడంతో ఇన్వెస్టర్లు అలర్ట్ అయ్యారు. గత  నెలలోనే ఈ స్టాక్ దాదాపు 77 శాతం పెరిగి, కొత్తగా లిస్టింగ్ అయిన షేర్లలో ఓలా అగ్రగామిగా నిలిచింది. అయితే నేటి ట్రేడింగ్‌లో భారీ పతనం నమోదు కావడం మార్కెట్‌లో చర్చనీయాంశంగా మారింది. 

Add Zee News as a Preferred Source

ఈ పతనానికి ప్రధాన కారణం తాజాగా ప్రకటించిన జీఎస్టీ 2.0 సంస్కరణల్లో ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలపై ఎలాంటి మార్పులు చేయకపోవడం అని చెప్పవచ్చు. ప్రస్తుతం ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్లపై 5శాతం జీఎస్టీ  కొనసాగుతూనే ఉంది. ఈ నేపథ్యంలో కొంతమంది పెట్టుబడిదారులు లాభాలను బుక్ చేసుకోవడంతో షేర్ ధరలు రూ.63.71 వరకు పడిపోయాయి. ఆ తర్వాత కొంత రికవరీ చేసి మధ్యాహ్నం వరకూ రూ.65 వద్ద ట్రేడ్ అయ్యాయి.

అయితే దీర్ఘకాలికంగా ఓలా ఎలక్ట్రిక్‌కు బలమైన ఆధారం ఏర్పడింది. ఎందుకంటే ఆటోమోటివ్ రీసెర్చ్ అసోసియేషన్ ఆఫ్ ఇండియా (ARAI) ఇటీవలే ఓలా Gen 3 స్కూటర్లకు అంగీకారం తెలిపింది. ఈ సర్టిఫికేషన్ వల్ల కంపెనీకి 2028 వరకు అమ్మకాల విలువలో 13 నుంచి 18 శాతం వరకు ప్రోత్సాహకాలు లభించే అవకాశం ఉంది. ముఖ్యంగా ఏడు Gen 3 మోడళ్లకు ఈ అంగీకారం వర్తించడం విశేషం. ఇవే కంపెనీ అమ్మకాలలో సగం వాటా కలిగిన మోడళ్లుగా గుర్తించాయి. 

Also Read: 8th Pay Commission: కేంద్రప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు అదిరిపోయే గుడ్ న్యూస్.. ద్రవ్యోల్బణం ఆధారంగా ఈసారి జీతాలు ఎంత పెరుగుతాయో తెలుసా?  

మార్కెట్ నిపుణులు కూడా ఈ స్టాక్‌పై మిశ్రమ అభిప్రాయం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. రిలిగేర్ బ్రోకింగ్‌కి చెందిన అజిత్ మిశ్రా మాట్లాడుతూ..  గత రెండు వారాల్లోనే షేర్ 40 శాతం కంటే ఎక్కువ పెరిగిందని, ఇప్పుడు రూ.65-68 రేంజ్ వద్ద కీలక ప్రతికూల పరిస్థితులను ఎదుర్కొంటోందని చెప్పారు. ఆ స్థాయిని దాటితే షేర్ మధ్యకాలంలో రూ.80-90 వరకు చేరే అవకాశం ఉందని అంచనా వేశారు. అదే సమయంలో రూ.52-50 రేంజ్ వరకు వస్తే అది కొనుగోలు చేసే మంచి అవకాశం అని తెలిపారు.

ఓలా ఐపీఓ 2024 ఆగస్టులో రూ.76 వద్ద లిస్టింగ్ అయి, మొదటి నెలలోనే రూ.123.9 వరకు పెరిగింది. కానీ 2025 జూలైలో భారీ పతనం చవిచూసి రూ.39.6 కనిష్టానికి పడిపోయింది. ప్రస్తుతం షేర్ మళ్లీ ఐపీఓ ధర దగ్గర రికవరీ సాధించడం పెట్టుబడిదారులకు ఆశ కలిగిస్తోంది. అంతేకాకుండా తాజాగా ARAI సర్టిఫికేషన్ రావడంతో భవిష్యత్తులో లాభదాయకత పెరగనుందని నిపుణులు అభిప్రాయపడుతున్నారు. మొత్తం మీద తాత్కాలిక ఒడిదుడుకులు ఉన్నప్పటికీ, PLI పథకం ప్రోత్సాహకాలు, బలమైన డిమాండ్, సాంకేతిక అప్‌డేట్స్ కారణంగా ఓలా ఎలక్ట్రిక్ దీర్ఘకాలికంగా ఇన్వెస్టర్లకు మంచి రాబడులు ఇవ్వగలదని విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు.

Also Read: Gold Rate: బంగారు నగలు షోరూంలో కొంటే మంచిదా? గోల్డ్ స్మీత్ దగ్గర చేయించుకుంటే మంచిదా? జర క్లారిటీ ఇవ్వక్కా..!!  

Disclaimer: ఈక్విటీ మార్కెట్లలో  పెట్టుబడులు రిస్కుతో కూడుకున్నవి. ఈ కథనంలో ఇక్కడ వ్యక్తీకరించిన అభిప్రాయాలు/సూచనలు/సలహాలు కేవలం పాఠకుల అవగాహన కోసం మాత్రమే. జీ తెలుగు ఎలాంటి షేర్ మార్కెట్ రికమండేషన్స్ ఇవ్వదు. ఏదైనా ఆర్థిక నిర్ణయం తీసుకునే ముందు నిపుణులైన సర్టిఫైడ్ ఇన్వెస్ట్ మెంట్ ఫైనాన్షియల్ అడ్వైజర్లను సంప్రదించాలని జీ తెలుగు పాఠకులను సూచిస్తుంది.

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.

About the Author

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

...Read More

OlaElectricOlaSharePriceOlaStockNewsOlaIPOGSTImpact

Trending News