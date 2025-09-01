English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Ola Electric Stock: దుమ్మురేపిన ఓలా ఎలక్ట్రిక్ స్టాక్..5 రోజుల్లోనే 30శాతం పెరిగిన షేర్లు.. కొనాలా? అమ్మాలా? హోల్డ్ చేయాలా?

Ola Electric Mobility Shares: ఓలా ఎలక్ట్రిక్ షేర్లు కేవలం ఐదు రోజుల్లోనే దాదాపు 30శాతం మేర పెరిగాయి. ఈ సమయంలో మీరు ఓలా షేర్లు కొనాలా, అమ్మాలా లేదంటే హోల్డ్ చేయాలా అని ఆలోచిస్తున్నారా. అయితే విశ్లేషకులు, ఫండమెంటల్స్, భవిష్యత్ అంచనాలు ఎలా ఉన్నాయో పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం.   

Ola Electric Mobility Shares: ఓలా ఎలక్ట్రిక్ షేర్లు ఇటీవల మార్కెట్లో ఇన్వెస్టర్లకు ఆకట్టుకునే రీతిలో పెరుగుతున్నాయి. కేవలం ఐదు ట్రేడింగ్ రోజుల్లోనే ఈ స్టాక్ దాదాపు 30శాతం లాభాన్ని ఇచ్చింది. సోమవారం ఒక్కరోజే బీఎస్‌ఈలో 13శాతం పైగా పెరిగి రూ.61.14 వద్ద ట్రేడయ్యింది. ఈ దూకుడుకు ప్రధాన కారణం కంపెనీకి వచ్చిన ప్రొడక్షన్ లింక్డ్ ఇన్సెంటివ్ (PLI) సర్టిఫికేషన్ అని చెప్పవచ్చు. ఈ సర్టిఫికేషన్‌తో 2028 వరకు అమ్మకాలపై 13–18శాతం ఇన్సెంటివ్ లభ్యం కానుంది. ముఖ్యంగా Gen 3 S1 స్కూటర్లకు ఇది వర్తించడం వల్ల కంపెనీ మార్జిన్లు మరింత మెరుగుపడే అవకాశం ఉంది.

అయితే టెక్నికల్ అనలిస్ట్‌లు మాత్రం జాగ్రత్త అవసరమని సూచిస్తున్నారు. Choice Broking కు చెందిన మందార్ భోజానే ప్రకారం స్టాక్ రూ.52–50 స్థాయిలో మంచి కొనుగోలు అవకాశం ఇస్తుందని, రూ.62–70 వరకు వెళ్ళే అవకాశం ఉందని అభిప్రాయపడ్డారు. Bonanza కు చెందిన డ్రుమిల్ విఠ్లాని మాత్రం RSI 68 వద్ద ఉండటం వల్ల తాత్కాలికంగా సరిదిద్దుకునే అవకాశం ఉందని హెచ్చరించారు. INVasset PMS అనలిస్ట్ అనిరుధ్ గార్గ్ మాత్రం వాల్యూమ్స్ బలంగా ఉన్నాయని, డౌన్‌ట్రెండ్ నుంచి స్టాక్ బయటపడిందని చెబుతున్నారు.

అయితే కంపెనీ ఫండమెంటల్స్ మాత్రం ఇంకా బలహీనంగానే ఉన్నాయి. జూన్ త్రైమాసికంలో రూ.428 కోట్ల నికర నష్టం వచ్చినా, మార్జిన్లు కొంత మెరుగయ్యాయని చెప్పవచ్చు.  రెవెన్యూ మాత్రం గతేడాదితో పోలిస్తే తగ్గిపోయింది. మరోవైపు, కొత్త మోడళ్లపై కంపెనీ పెద్ద ఆశలు పెట్టుకుంది. S1 Pro Sport, Roadster X+ వంటి మోడళ్లు 2025–26 నాటికి మార్కెట్లోకి వచ్చే అవకాశం ఉంది.

మొత్తంగా చూస్తే, ఓలా షేర్లు తక్షణ లాభాల కోసం కాకుండా జాగ్రత్తగా పరిశీలించి ఇన్వెస్ట్ చేయాల్సిన స్టాక్‌గా నిపుణులు భావిస్తున్నారు. కొత్త ఇన్వెస్టర్లు రూ.50–52 స్థాయికి పడితేనే కొనుగోలు చేయడం మంచిదని, ఇప్పటికే పెట్టుబడి పెట్టిన వారు హోల్డ్ చేయవచ్చని సలహా ఇస్తున్నారు. లాభాలు బుక్ చేసుకోవాలనుకునేవారు 62–68 మధ్యలో అమ్ముకోవచ్చని సూచిస్తున్నారు.

