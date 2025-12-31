English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • బిజినెస్
  • Ola Roadster X+: తొలి మేకిన్ ఇండియా ఎలక్ట్రిక్ బైక్ రెడీ అయ్యింది..రూ.1 లక్షకే 250 కి.మీ. మైలేజ్..వచ్చేది అప్పుడే!

Ola Roadster X+: తొలి 'మేకిన్ ఇండియా' ఎలక్ట్రిక్ బైక్ రెడీ అయ్యింది..రూ.1 లక్షకే 250 కి.మీ. మైలేజ్..వచ్చేది అప్పుడే!

Ola Roadster X+ Price Features: ఎలక్ట్రిక్ వాహన రంగంలో అగ్రగామిగా ఉన్న ఓలా ఎలక్ట్రిక్ (Ola Electric) మరో అద్భుత మైలురాయిని అందుకుంది. పూర్తిగా స్వదేశీ పరిజ్ఞానంతో తయారు చేసిన రోడ్‌స్టర్ X+ (9.1 kWh) మోటార్‌సైకిల్‌కు కేంద్ర ప్రభుత్వం నుండి అధికారిక ధృవీకరణ లభించింది. దీంతో ఈ బైక్ కస్టమర్లకు డెలివరీ కావడానికి మార్గం సుగమమైంది.

Written by - Harish Darla | Last Updated : Dec 31, 2025, 12:16 PM IST

Trending Photos

Vipreet raj yoga 2026: విపరీత రాజయోగం.. న్యూ ఇయర్‌లో కింగ్ మేకర్లుగా మారనున్న లక్కీ రాశులు ఇవే.. మీరున్నారా..?
6
Vipreet Raj Yoga
Vipreet raj yoga 2026: విపరీత రాజయోగం.. న్యూ ఇయర్‌లో కింగ్ మేకర్లుగా మారనున్న లక్కీ రాశులు ఇవే.. మీరున్నారా..?
Aviva Beg: ప్రియాంక గాంధీకి కాబోయే కోడలు అవివా బేగ్ ఎవరో తెలుసా? అందంలో బీటౌన్ బ్యూటీలు సైతం సైడ్ అవ్వాల్సిందే..!!
8
Priyanka Gandhi
Aviva Beg: ప్రియాంక గాంధీకి కాబోయే కోడలు అవివా బేగ్ ఎవరో తెలుసా? అందంలో బీటౌన్ బ్యూటీలు సైతం సైడ్ అవ్వాల్సిందే..!!
IPL 2026 Updates: ఈ ఐపీఎల్‌ సీజన్‌లో టాప్-10 ఖరీదైన ఆటగాళ్లు.. ఎక్కువ ధర ఎవరికంటే..?
10
IPL 2026
IPL 2026 Updates: ఈ ఐపీఎల్‌ సీజన్‌లో టాప్-10 ఖరీదైన ఆటగాళ్లు.. ఎక్కువ ధర ఎవరికంటే..?
Prabhas: ప్రభాస్ గురించి సంచలన వ్యాఖ్యలు చేసిన సుమ కనకాల..!
5
Prabhas
Prabhas: ప్రభాస్ గురించి సంచలన వ్యాఖ్యలు చేసిన సుమ కనకాల..!
Ola Roadster X+: తొలి 'మేకిన్ ఇండియా' ఎలక్ట్రిక్ బైక్ రెడీ అయ్యింది..రూ.1 లక్షకే 250 కి.మీ. మైలేజ్..వచ్చేది అప్పుడే!

Ola Roadster X+ Price Features: ఎలక్ట్రిక్ వాహన రంగంలో అగ్రగామిగా ఉన్న ఓలా ఎలక్ట్రిక్ (Ola Electric) మరో అద్భుత మైలురాయిని అందుకుంది. పూర్తిగా స్వదేశీ పరిజ్ఞానంతో తయారు చేసిన రోడ్‌స్టర్ X+ (9.1 kWh) మోటార్‌సైకిల్‌కు కేంద్ర ప్రభుత్వం నుండి అధికారిక ధృవీకరణ లభించింది. దీంతో ఈ బైక్ కస్టమర్లకు డెలివరీ కావడానికి మార్గం సుగమమైంది.

Add Zee News as a Preferred Source

'మేక్ ఇన్ ఇండియా'తో సరికొత్త చరిత్ర
ఈ బైక్ ప్రత్యేకత ఏమిటంటే, ఇది భారతదేశంలోనే తయారు చేసిన 4680 భారత్ సెల్ (4680 Bharat Cell) టెక్నాలజీతో పనిచేస్తుంది. మన దేశంలోనే తయారైన బ్యాటరీ సెల్స్‌తో ధృవీకరణ పొందిన తొలి ఎలక్ట్రిక్ మోటార్‌సైకిల్ ఇదే కావడం విశేషం. మనేసర్‌లోని iCAT (ఇంటర్నేషనల్ సెంటర్ ఫర్ ఆటోమోటివ్ టెక్నాలజీ) ఈ మోడల్‌ను క్షుణ్ణంగా పరీక్షించి, సెంట్రల్ మోటార్ వెహికల్స్ రూల్స్ (CMVR) ప్రకారం సర్టిఫై చేసింది.

ఈ బైక్ కేవలం వేగం మాత్రమే కాదు, అత్యుత్తమ భద్రతా ప్రమాణాలను కూడా కలిగి ఉంది. AIS-156 సర్టిఫికేషన్‌తో దీనిలోని 9.1 kWh బ్యాటరీ ప్యాక్, ఆటోమోటివ్ రీసెర్చ్ అసోసియేషన్ ఆఫ్ ఇండియా (ARAI) నుండి కఠినమైన భద్రతా పరీక్షల తర్వాత సర్టిఫికేషన్ పొందింది. బ్యాటరీ నీటిలో మునిగినా, అగ్ని ప్రమాదం జరిగినా, విపరీతమైన వేడి లేదా కంపనాలు ఎదురైనా తట్టుకునేలా దీనిని రూపొందించారు. అలాగే బ్రేకింగ్ సామర్థ్యం, సౌండ్, విద్యుదయస్కాంత సమ్మతి వంటి అంశాల్లో ప్రభుత్వం నిర్దేశించిన అన్ని నిబంధనలను ఇది విజయవంతంగా పూర్తి చేసింది.

కేవలం మోటార్‌సైకిళ్లు మాత్రమే కాకుండా, రాబోయే రోజుల్లో ఓలా స్కూటర్లు, ఇతర ద్విచక్ర వాహనాల్లో కూడా ఇదే 'భారత్ సెల్' టెక్నాలజీని వాడనున్నట్లు సదరు కంపెనీ స్పష్టం చేసింది. ప్రభుత్వ అనుమతులు లభించడంతో, రోడ్‌స్టర్ X+ డెలివరీలు అతి త్వరలోనే ప్రారంభం కానున్నాయి. లాంగ్ రేంజ్, పవర్ ఫుల్ ఎలక్ట్రిక్ బైక్ కోసం చూస్తున్న వారికి ఇది ఒక అద్భుతమైన ఆప్షన్ కానుంది.

ధర, అదిరిపోయే ఫీచర్స్..
ఓలా రోడ్‌స్టర్ ఎక్స్ ఎలక్ట్రిక్ బైక్ అనేక వేరియంట్లలో అందుబాటులోకి రానుంది. దీని ధర రూ.99,999 నుంచి రూ.1,25,000 అత్యధికంగా ఉండనుందని విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు. దీనిలో బ్యాటరీని బట్టి ఒక్కసారి ఛార్జ్ చేస్తే 140 కి.మీ, నుంచి 250 కి.మీ., మేర మైలేజ్ ఇస్తుందని చెబుతున్నారు. గంటకు 105 నుంచి 118 కి.మీ, వేగాన్ని అందుకోగలదట. దీని బ్యాటరీ 80 శాతం ఛార్జ్ అయ్యేందుకు సుమారు 4.6 గంటల నుంచి 6.2 గంటల సమయం పడుతుందని సమాచారం.

Also REad: Rashmika Rome Tour: పెళ్లికి ముందే రష్మిక విదేశీ టూర్..విజయ్ దేవరకొండతో అడ్డంగా దొరికిపోయి..ఫొటోలు వైరల్!

Also REad: Mega Victory Mass Song: మెగా-విక్టరీ 'మాస్' సాంగ్ వచ్చేసింది..'మన శంకరవరప్రసాద్‌ గారు'లో క్రేజీ పార్టీ సాంగ్!

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

About the Author

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్ డిజిటల్ మీడియాలో జర్నలిస్ట్‌గా పనిచేస్తున్నారు.  గత 7 ఏళ్ల అనుభవంతో ఇక్కడ 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

...Read More

Ola new bikeRoadster X+Ola Electric BikeOla Roadster X+ launch dateOla Roadster X+

Trending News