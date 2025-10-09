English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • బిజినెస్
  • Old 100 Rupee Note: 100 రూపాయల నోటు అమ్మితే రూ.18 లక్షలు మీ సొంతం.స్వాతంత్య్రం తర్వాత వదిలిన తొలి కరెన్సీ నోటు!

Old 100 Rupee Note: 100 రూపాయల నోటు అమ్మితే రూ.18 లక్షలు మీ సొంతం.స్వాతంత్య్రం తర్వాత వదిలిన తొలి కరెన్సీ నోటు!

Old 100 Rupee Note Value: నేడు మనం ప్రతిరోజూ 100 రూపాయల నోటును ఉపయోగిస్తాము. కానీ స్వాతంత్ర్యం తర్వాత జారీ చేయబడిన మొదటి 100 రూపాయల నోటు ఎలా ఉందో మీకు తెలుసా? ఇది కేవలం కరెన్సీ ముక్క కాదు. భారత చరిత్రలో విలువైన భాగం. దీని ధర మార్కెట్లో ఎంత ఉంటుందో తెలుసా?

Written by - Harish Darla | Last Updated : Oct 9, 2025, 12:19 PM IST

Trending Photos

Retirement age of Govt Employees: ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల పదవీ విరమణ పెంపుపై ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం..
5
Retireement age of Central Government
Retirement age of Govt Employees: ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల పదవీ విరమణ పెంపుపై ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం..
Epfo Pension Diwali Gift: 21 కోట్ల ప్రైవేటు ఉద్యోగులకు కేంద్రం దీపావళి కానుక.. ప్రతి ఒక్కరి అకౌంట్లోకి రూ.20 వేల పెన్షన్!
7
Diwali Gift Pension
Epfo Pension Diwali Gift: 21 కోట్ల ప్రైవేటు ఉద్యోగులకు కేంద్రం దీపావళి కానుక.. ప్రతి ఒక్కరి అకౌంట్లోకి రూ.20 వేల పెన్షన్!
Sbi Bank Recruitment 2025: రూ.85 వేల జీతంతో SBIలో ఉద్యోగాలు.. డిగ్రీ ఉంటే చాలు మీ పంట పండినట్లే..
5
SBI recruitment
Sbi Bank Recruitment 2025: రూ.85 వేల జీతంతో SBIలో ఉద్యోగాలు.. డిగ్రీ ఉంటే చాలు మీ పంట పండినట్లే..
Surekha Vani: 48 ఏళ్ల వయసులో పెళ్లికి సిద్ధమైపోయిన సురేఖ వాణి.. వరుడు ఎవరంటే..?
5
Surekha vani
Surekha Vani: 48 ఏళ్ల వయసులో పెళ్లికి సిద్ధమైపోయిన సురేఖ వాణి.. వరుడు ఎవరంటే..?
Old 100 Rupee Note: 100 రూపాయల నోటు అమ్మితే రూ.18 లక్షలు మీ సొంతం.స్వాతంత్య్రం తర్వాత వదిలిన తొలి కరెన్సీ నోటు!

Old 100 Rupee Note Value: నేడు మనం ప్రతిరోజూ 100 రూపాయల నోటును ఉపయోగిస్తాము. కానీ స్వాతంత్ర్యం తర్వాత జారీ చేయబడిన మొదటి 100 రూపాయల నోటు ఎలా ఉందో మీకు తెలుసా? ఇది కేవలం కరెన్సీ ముక్క కాదు. భారత చరిత్రలో విలువైన భాగం. ఇటీవల.. ఒక నాణేల సేకరణదారుడు పాత 100 రూపాయల నోటు చిత్రాన్ని సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేశాడు. దాని రూపకల్పన వెనుక ఉన్న అద్భుతమైన కథను వివరించాడు. 1960 సిరీస్‌కు చెందిన ఆ 100 రూపాయల నోటు, స్వాతంత్ర్యం తర్వాత జారీ చేసిన మొదటి నోట్లలో ఒకటి. దానిపై ఒడిశాలోని హిరాకుడ్ ఆనకట్ట చిత్రం ముద్రించి ఉంది. ఇది కేవలం ఆనకట్ట కాదు, ఇది భారతదేశ అభివృద్ధికి చిహ్నం. ఆ సమయంలో హిరాకుడ్ ఆనకట్ట విద్యుత్ ఉత్పత్తి, పారిశ్రామిక విస్తరణకు ఒక ప్రధాన ప్రాజెక్ట్.

Add Zee News as a Preferred Source

పాత కాయిన్లు, నోట్లు కలెక్ట్ చేసే వారి అభిప్రాయం ప్రకారం.. ఈ పాత నోట్లు నేటి నోట్ల కంటే కొంచెం పెద్దవిగా ఉన్నాయి. దీని పొడవు 6 అంగుళాలు, వెడల్పు 4 అంగుళాలు. అంటే, చేతిలో పట్టుకున్నప్పుడు చాలా పెద్దదిగా కనిపిస్తుంది. దీని రంగులు.. ముద్రణ డిజైన్, అక్షరాలు కూడా అద్భుతంగా ఉన్నాయి. ఈ నోట్ మరొక ప్రత్యేక లక్షణం ఏమిటంటే దానిపై అనేక భారతీయ భాషలలో "రూపాయి" అనే పదం వ్రాసి ఉంది. ఇది మన దేశం "భిన్నత్వంలో ఏకత్వం" అర్థాన్ని ప్రతిబింబిస్తుంది. ఆ సమయంలో ఈ డిజైన్ భారతదేశంలోని వివిధ సంస్కృతులు ఒకే కరెన్సీలో కలిసి రావడానికి చిహ్నంగా ఉంది.

ఆ సమయంలో కరెన్సీ నోట్లలో మహాత్మా గాంధీ చిత్రం లేదు. బదులుగా, దేశ అభివృద్ధి, ప్రకృతి, సాంకేతిక పురోగతిని చూపించే చిత్రాలను ఉపయోగించారు. హిరాకుడ్ ఆనకట్ట చిత్రం భారతదేశ ఇంజనీరింగ్ విజయాలు, ఆర్థిక స్వావలంబనకు చిహ్నంగా ఉంది. స్వాతంత్ర్యం తర్వాత, భారతదేశం పారిశ్రామికీకరణ వైపు పయనిస్తున్నప్పుడు, దేశ పురోగతిని ప్రజలకు చూపించడానికి ప్రభుత్వం కరెన్సీ నోట్లపై ఆనకట్టలు, భవనాలు, ఉపగ్రహాలు మొదలైన చిత్రాలను ముద్రించింది. ఈ నోట్లు ప్రజల్లో దేశ అభివృద్ధి పట్ల గర్వాన్ని కలిగించాయి.

1960 నాటి ఈ 100 రూపాయల నోటు నేటి కాయిన్ కలెక్టర్లను ఓ వరం. అలాంటి నోట్లను కలిగి ఉన్నవారు దీనిని కేవలం పాత కరెన్సీగా చూడరు. అవి భారతదేశ ఆర్థిక చరిత్రకు సజీవ సాక్ష్యం. అలాంటి నోట్లు మన దేశ ఆర్థిక పురోగతి ఎలా ఉందో మనకు గుర్తు చేస్తాయి. 1949లో అశోక స్తంభంతో జారీ చేయబడిన మొదటి రూ. 1 నోటు నుండి, హిరాకుడ్ ఆనకట్ట చిత్రంతో ఉన్న ఈ రూ. 100 నోటు వరకు - ప్రతి డిజైన్‌లో ఒక చరిత్ర దాగి ఉంది.

నేడు మనం ఉపయోగించే కొత్త నోట్లు రంగు, డిజైన్, భద్రత పరంగా ఆధునికమైనవి అయినప్పటికీ, ఆ పాత నోట్లలో దాగి ఉన్న దేశం, కథలు, భావోద్వేగాలు, గర్వం అందరినీ ఆకర్షిస్తాయి. కాబట్టి, మీ దగ్గర అంత పాత నోటు ఉంటే, దానిని భద్రంగా ఉంచండి. ఇది కేవలం పాత కాగితం కాదు. ఇది స్వాతంత్ర్యం తర్వాత భారతదేశం వేసిన మొదటి ఆర్థిక అడుగు జ్ఞాపకం. ఈ నోట్ మన దేశం ఎంత దూరం వచ్చిందో గుర్తుచేసే విలువైన చారిత్రక నిధి.

అమ్మితే రూ.18 లక్షలు..
ఇలాంటి పాత కరెన్సీలో కొన్ని ఫ్యాన్సీ నంబర్ల ద్వారా డబ్బు సంపాదించే అవకాశం కూడా ఉంది. ఈ పాత రూపాయి నోటు లేదా స్వాతంత్ర్యం తర్వాత వచ్చిన తొలి వంద రూపాయల నోటును ఆన్‌లైన్ సెల్లర్ల దగ్గర అమ్మితే దాదాపుగా రూ.18 లక్షల వరకు సంపాదించవచ్చు. కానీ, ఈ పాత కరెన్సీ నోట్లపై కచ్చితంగా 786 లేదా ఏదైనా ఫ్యాన్సీ నంబరు కచ్చితంగా ఉండాల్సి ఉంది. 

(గమనిక: పైన పేర్కొన్న సమాచారం కేవలం కొన్ని నివేదికల ఆధారంగా పేర్కొన్నాం. దీన్ని జీ తెలుగు న్యూస్ ధ్రూవీకరించడం లేదు.)

Also Read: Bigg Boss 9: బిగ్‌బాస్‌లో జుట్లు పట్టుకొని తన్నుకున్న అమ్మాయిలు..ఒకరు జీన్స్, మరొకరు లంగాఓణీలో..!

Also Read: School Holidays: బ్రేకింగ్ న్యూస్..స్కూళ్లకు 10 రోజులు సెలవులు..అక్టోబరు 18 వరకు హాలీడేస్!

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

 

About the Author

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్ డిజిటల్ మీడియాలో జర్నలిస్ట్‌గా పనిచేస్తున్నారు.  గత 7 ఏళ్ల అనుభవంతో ఇక్కడ 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

...Read More

Old 100 RupeeOld 100 Rupee Noteold 100 rupee note valueIndian currency historyrare Indian notes

Trending News