Old 100 Rupee Note: 100 రూపాయల నోటు అమ్మితే రూ.18 లక్షలు మీ సొంతం.స్వాతంత్య్రం తర్వాత వదిలిన తొలి కరెన్సీ నోటు!

Old 100 Rupee Note Value: నేడు మనం ప్రతిరోజూ 100 రూపాయల నోటును ఉపయోగిస్తాము. కానీ స్వాతంత్ర్యం తర్వాత జారీ చేయబడిన మొదటి 100 రూపాయల నోటు ఎలా ఉందో మీకు తెలుసా? ఇది కేవలం కరెన్సీ ముక్క కాదు. భారత చరిత్రలో విలువైన భాగం. ఇటీవల.. ఒక నాణేల సేకరణదారుడు పాత 100 రూపాయల నోటు చిత్రాన్ని సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేశాడు. దాని రూపకల్పన వెనుక ఉన్న అద్భుతమైన కథను వివరించాడు. 1960 సిరీస్కు చెందిన ఆ 100 రూపాయల నోటు, స్వాతంత్ర్యం తర్వాత జారీ చేసిన మొదటి నోట్లలో ఒకటి. దానిపై ఒడిశాలోని హిరాకుడ్ ఆనకట్ట చిత్రం ముద్రించి ఉంది. ఇది కేవలం ఆనకట్ట కాదు, ఇది భారతదేశ అభివృద్ధికి చిహ్నం. ఆ సమయంలో హిరాకుడ్ ఆనకట్ట విద్యుత్ ఉత్పత్తి, పారిశ్రామిక విస్తరణకు ఒక ప్రధాన ప్రాజెక్ట్.
పాత కాయిన్లు, నోట్లు కలెక్ట్ చేసే వారి అభిప్రాయం ప్రకారం.. ఈ పాత నోట్లు నేటి నోట్ల కంటే కొంచెం పెద్దవిగా ఉన్నాయి. దీని పొడవు 6 అంగుళాలు, వెడల్పు 4 అంగుళాలు. అంటే, చేతిలో పట్టుకున్నప్పుడు చాలా పెద్దదిగా కనిపిస్తుంది. దీని రంగులు.. ముద్రణ డిజైన్, అక్షరాలు కూడా అద్భుతంగా ఉన్నాయి. ఈ నోట్ మరొక ప్రత్యేక లక్షణం ఏమిటంటే దానిపై అనేక భారతీయ భాషలలో "రూపాయి" అనే పదం వ్రాసి ఉంది. ఇది మన దేశం "భిన్నత్వంలో ఏకత్వం" అర్థాన్ని ప్రతిబింబిస్తుంది. ఆ సమయంలో ఈ డిజైన్ భారతదేశంలోని వివిధ సంస్కృతులు ఒకే కరెన్సీలో కలిసి రావడానికి చిహ్నంగా ఉంది.
ఆ సమయంలో కరెన్సీ నోట్లలో మహాత్మా గాంధీ చిత్రం లేదు. బదులుగా, దేశ అభివృద్ధి, ప్రకృతి, సాంకేతిక పురోగతిని చూపించే చిత్రాలను ఉపయోగించారు. హిరాకుడ్ ఆనకట్ట చిత్రం భారతదేశ ఇంజనీరింగ్ విజయాలు, ఆర్థిక స్వావలంబనకు చిహ్నంగా ఉంది. స్వాతంత్ర్యం తర్వాత, భారతదేశం పారిశ్రామికీకరణ వైపు పయనిస్తున్నప్పుడు, దేశ పురోగతిని ప్రజలకు చూపించడానికి ప్రభుత్వం కరెన్సీ నోట్లపై ఆనకట్టలు, భవనాలు, ఉపగ్రహాలు మొదలైన చిత్రాలను ముద్రించింది. ఈ నోట్లు ప్రజల్లో దేశ అభివృద్ధి పట్ల గర్వాన్ని కలిగించాయి.
1960 నాటి ఈ 100 రూపాయల నోటు నేటి కాయిన్ కలెక్టర్లను ఓ వరం. అలాంటి నోట్లను కలిగి ఉన్నవారు దీనిని కేవలం పాత కరెన్సీగా చూడరు. అవి భారతదేశ ఆర్థిక చరిత్రకు సజీవ సాక్ష్యం. అలాంటి నోట్లు మన దేశ ఆర్థిక పురోగతి ఎలా ఉందో మనకు గుర్తు చేస్తాయి. 1949లో అశోక స్తంభంతో జారీ చేయబడిన మొదటి రూ. 1 నోటు నుండి, హిరాకుడ్ ఆనకట్ట చిత్రంతో ఉన్న ఈ రూ. 100 నోటు వరకు - ప్రతి డిజైన్లో ఒక చరిత్ర దాగి ఉంది.
నేడు మనం ఉపయోగించే కొత్త నోట్లు రంగు, డిజైన్, భద్రత పరంగా ఆధునికమైనవి అయినప్పటికీ, ఆ పాత నోట్లలో దాగి ఉన్న దేశం, కథలు, భావోద్వేగాలు, గర్వం అందరినీ ఆకర్షిస్తాయి. కాబట్టి, మీ దగ్గర అంత పాత నోటు ఉంటే, దానిని భద్రంగా ఉంచండి. ఇది కేవలం పాత కాగితం కాదు. ఇది స్వాతంత్ర్యం తర్వాత భారతదేశం వేసిన మొదటి ఆర్థిక అడుగు జ్ఞాపకం. ఈ నోట్ మన దేశం ఎంత దూరం వచ్చిందో గుర్తుచేసే విలువైన చారిత్రక నిధి.
అమ్మితే రూ.18 లక్షలు..
ఇలాంటి పాత కరెన్సీలో కొన్ని ఫ్యాన్సీ నంబర్ల ద్వారా డబ్బు సంపాదించే అవకాశం కూడా ఉంది. ఈ పాత రూపాయి నోటు లేదా స్వాతంత్ర్యం తర్వాత వచ్చిన తొలి వంద రూపాయల నోటును ఆన్లైన్ సెల్లర్ల దగ్గర అమ్మితే దాదాపుగా రూ.18 లక్షల వరకు సంపాదించవచ్చు. కానీ, ఈ పాత కరెన్సీ నోట్లపై కచ్చితంగా 786 లేదా ఏదైనా ఫ్యాన్సీ నంబరు కచ్చితంగా ఉండాల్సి ఉంది.
