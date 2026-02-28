English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • బిజినెస్
  • RBI: పాత నాణేలకు రూ.34 లక్షల నగదు.. ఆర్బీఐ లేఖ? కేంద్రం ఏం చెప్పిందంటే..!!

RBI: పాత నాణేలకు రూ.34 లక్షల నగదు.. ఆర్బీఐ లేఖ? కేంద్రం ఏం చెప్పిందంటే..!!

Fact Check: ఆర్బీఐ పేరిట పాత నాణేలకు రూ.34 లక్షలు ఇస్తామని సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్న లేఖ పూర్తిగా ఫేక్. ముందుగా ఫీజులు చెల్లించాలంటూ డబ్బులు వసూలు చేయడం స్కామ్ లో ఇదొక్కటి. రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఎప్పుడూ ఇలాంటి ఆఫర్లు ఇవ్వదని గుర్తు పెట్టుకోవాలి. ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలంటూ  కేంద్ర ప్రభుత్వం హెచ్చరించింది.

Written by - Bhoomi | Last Updated : Feb 28, 2026, 10:04 AM IST

RBI: పాత నాణేలకు రూ.34 లక్షల నగదు.. ఆర్బీఐ లేఖ? కేంద్రం ఏం చెప్పిందంటే..!!

Fact Check: ఆన్ లైన్ ద్వారా వార్తలు తెలుసుకునేవారి సంఖ్య రోజురోజూకు పెరుగుతోంది. ప్రపంచంలో ఏ మూలన..ఏం జరిగినా సోషల్ మీడియాలో సెకన్లలో వైరల్ అవుతుంటాయి. ఇదే సమయంలో ఫేక్ న్యూస్ కూడా ఎక్కువగా సర్క్యూలేట్ అవుతున్నాయి. ఆ వార్తలు నిజమా కాదా అని ఆలోచించకుండానే వాటిని షేర్ చేస్తుంటారు చాలా మంది. ఏఐ టెక్నాలజీతో వీడియోలు, ఆడియోలు కూడా ఎడిట్ చేసి.. వాస్తవ విరుద్ధ కథనాలు వాటికి జోడించి వైరల్ చేస్తున్నారు. తాజాగా ఆర్బిఐ పాత నాణేలకు రూ. 34లక్షల నగదు ఇస్తుందంటూ సోషల్ మీడియాలో ఆర్బిఐకి సంబంధించిన ఓ లేఖ వైరల్ అవుతోంది.  అలా వైరల్ అవుతున్న వార్తల్లో నిజం ఎంత ..అసలు వాస్తవం ఏంటి..తెలుసుకుందాం. 

Add Zee News as a Preferred Source

సోషల్ మీడియా వేదికలపై ఇటీవల ఒక నకిలీ లేఖ విస్తృతంగా చక్కర్లు కొడుతోంది. ఈ లేఖలో పాత నాణేలను ఇచ్చినట్లయితే రూ.34 లక్షల వరకు నగదు అందిస్తామని పేర్కొంటూ ప్రజలను ఆకర్షించే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. అయితే ఈ ప్రకటన పూర్తిగా మోసపూరితమని కేంద్ర ప్రభుత్వం స్పష్టం చేసింది. ఈ లేఖకు రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (ఆర్బీఐ)తో ఎలాంటి సంబంధం లేదని వెల్లడించింది.

వైరల్ అవుతున్న ఆ లేఖలో ముందుగా రూ.700 ఫారమ్ ఫీజు, అదనంగా రూ.12,150 డెలివరీ ఛార్జీలు చెల్లించాలని సూచిస్తున్నారు. ఈ మొత్తం చెల్లించిన తరువాతే రూ.34 లక్షల నగదు అందిస్తామని చెప్పడం ద్వారా ప్రజలను మభ్యపెట్టే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. అయితే ఇది పూర్తిగా కుంభకోణమని, ఇలాంటి వాగ్దానాలను నమ్మరాదని కేంద్రం హెచ్చరించింది.

ఆర్బీఐ ఎప్పుడూ వ్యక్తుల నుండి ఫీజులు వసూలు చేయడం లేదా వ్యక్తిగత వివరాలు కోరుతూ ఈ-మెయిల్లు, లేఖలు పంపడం చేయదని ప్రభుత్వం స్పష్టం చేసింది. రిజర్వ్ బ్యాంక్ పేరును ఉపయోగించి కొంతమంది మోసగాళ్లు ప్రజలను లక్ష్యంగా చేసుకుంటున్నారని తెలిపింది. ముఖ్యంగా త్వరగా డబ్బు వస్తుందనే ఆశ చూపించడం ద్వారా సామాన్యులను వలలో వేయడం ఈ స్కామ్‌ల లక్షణమని అధికారులు పేర్కొన్నారు.

Also Read: Business Ideas: ఈ పంట వేస్తే డబ్బుతో పాటు పుణ్యం కూడా గ్యారెంటీ.. తక్కువ సమయంలోనే బిగ్ రిజల్ట్..!!  

ఇలాంటి మోసాల పట్ల ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచించారు. సోషల్ మీడియాలో లేదా మెసేజ్‌ల ద్వారా వచ్చే ఆఫర్లను వెంటనే నమ్మకుండా, అధికారిక వెబ్‌సైట్లు లేదా సంబంధిత సంస్థల ప్రకటనలను పరిశీలించాలని సూచించారు. అనుమానాస్పద లింకులు క్లిక్ చేయడం, తెలియని ఖాతాలకు డబ్బు బదిలీ చేయడం, వ్యక్తిగత బ్యాంక్ వివరాలు పంచుకోవడం వంటి చర్యలను పూర్తిగా నివారించాలి.

ముఖ్యంగా అధిక లాభాలు లేదా భారీ నగదు వాగ్దానాలు చేసే ప్రకటనల విషయంలో మరింత జాగ్రత్త అవసరం. ప్రభుత్వ సంస్థల పేర్లు వినిపించినంత మాత్రాన అవి నిజమని భావించకూడదు. ఏదైనా సందేహం ఉంటే సంబంధిత అధికారులను సంప్రదించడం ఉత్తమ మార్గం. ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉంటేనే ఇలాంటి సైబర్ మోసాలను అరికట్టడం సాధ్యమవుతుంది.

Also Read:  Gold: ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద కొనుగోలుదారు.. రష్యా  బంగారం మాస్టర్‌ ప్లాన్‌తో ప్రపంచదేశాల గుండెల్లో పెరిగిన దడ..!!  

 

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

About the Author

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

...Read More

