Government on Old Pension Scheme: కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు కీలక అప్‌డేట్. NPS లేదా UPS కింద ఉన్న ఉద్యోగులకు పాత పెన్షన్ పథకంను పునరుద్ధరించేందుకు ఎలాంటి ప్రతిపాదన లేదని కేంద్ర ప్రభుత్వం లోక్‌సభలో స్పష్టం చేసింది. కొన్ని రాష్ట్రాలు పాత పెన్షన్ స్కీమును అమలు చేసినా, కేంద్ర ఉద్యోగులకు ప్రస్తుతం OPS అవకాశం లేదని తేల్చింది. ఈ అంశంపై ఆర్థిక శాఖ సహాయమంత్రి పంకజ్ చౌదరి సమాధానం ఇచ్చారు.

Written by - Bhoomi | Last Updated : Dec 16, 2025, 09:12 AM IST

Government on Old Pension Scheme: కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు కీలక అప్ డేట్. పాత పెన్షన్ స్కీమ్ పై కేంద్రం మరోసారి స్పష్టతనిచ్చింది. జాతీయ పెన్షన్ స్కీమ్ లేదా ఏకీక్రుత పెన్షన్ స్కీమ్ కింద ఉన్న ఉద్యోగులకు ఓల్డ్ పెన్షన్ స్కీమ్ ను పునరుద్ధరించేందుకు ఎలాంటి ప్రతిపాదన ప్రభుత్వ పరిశీలనలో లేదని కేంద్ర ప్రభుత్వం లోకసభలో తేల్చి చెప్పింది. ఈ విషయాన్ని లోకసభలో అడిగిన ప్రశ్నకు ఒక లిఖిత ప్రశ్నకు సమాధానంగా ఆర్థిక మంత్రిత్వ శాఖ వెల్లడించింది.

ఈ అంశంపై ఆర్థిక శాఖ సహాయమంత్రి పంకజ్ చౌదరి సమాధానం ఇచ్చారు. ఎన్పీఎస్ లేదా యూపీఎస్ పరిధిలోకి వచ్చే కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల కోసం పాత పెన్షన్ స్కీమ్ ను తిరిగి తీసుకురావాలన్న ఆలోచన ప్రస్తుతం ప్రభుత్వానికి లేదని స్పష్టం చేశారు. దీంతో కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు భవిష్యత్తులో ఓపీఎస్ అమలుపై ఆశలు పెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదని ప్రభుత్వం స్పష్టమైన సంకేతం ఇచ్చినట్లయ్యింది.

అయితే.. కొన్ని రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు మాత్రం తమ ఉద్యోగుల కోసం ఓల్డ్ పెన్షన్ స్కీమ్ ను తిరిగి అమలు చేయాలనే నిర్ణయం తీసుకున్నాయని కేంద్ర ప్రభుత్వం గుర్తు చేసింది. రాజస్థాన్, ఛత్తీస్‌గఢ్, జార్ఖండ్, పంజాబ్, హిమాచల్ ప్రదేశ్ రాష్ట్రాలు OPSను పునరుద్ధరించాలనే ఉద్దేశ్యాన్ని పెన్షన్ ఫండ్ రెగ్యులేటరీ అండ్ డెవలప్‌మెంట్ అథారిటీ (PFRDA)కి అధికారికంగా తెలియజేశాయని మంత్రి వివరించారు. అయినప్పటికీ.. ఈ నిర్ణయాల అమలులో కొన్ని చట్టపరమైన అడ్డంకులు ఉన్నాయని కేంద్రం పేర్కొంది.

ప్రస్తుత చట్టాల ప్రకారం.. NPSలో ఉద్యోగులు, ప్రభుత్వాలు చెల్లించిన మొత్తాన్ని (కార్పస్‌ను) తిరిగి రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలకు ఇవ్వడానికి అవకాశం లేదని ఆర్థిక మంత్రిత్వ శాఖ స్పష్టం చేసింది. PFRDA చట్టం–2013తో పాటు NPSకు సంబంధించిన నిబంధనలు, ఇప్పటికే జమ చేసిన డిపాజిట్లను రాష్ట్రాలకు రీఫండ్ చేసే వెసులుబాటును ఇవ్వవని మంత్రి తెలిపారు. ఇది OPS అమలులోకి రావాలనుకునే రాష్ట్రాలకు ప్రధాన అడ్డంకిగా మారింది.

ఇదే సందర్భంలో UPSపై కూడా ప్రభుత్వం మరింత వివరణ ఇచ్చింది. UPS అనేది పూర్తిగా ఫండ్ ఆధారిత పెన్షన్ వ్యవస్థగా ప్రభుత్వం పేర్కొంది. ఈ పథకంలో ఉద్యోగి, ప్రభుత్వం క్రమం తప్పకుండా విరాళాలు చెల్లిస్తాయి. ఆ మొత్తాలు పెట్టుబడుల ద్వారా పెరిగి, పదవీ విరమణ అనంతరం ఉద్యోగులకు నిర్ధారిత ప్రయోజనాలు అందుతాయి. UPS కింద ఉద్యోగులకు లభించే ముఖ్యమైన ప్రయోజనాల్లో.. 25 సంవత్సరాల సేవ పూర్తి చేసిన వారికి గత 12 నెలల సగటు ప్రాథమిక వేతనంలో 50 శాతం పెన్షన్, ఉద్యోగి మరణిస్తే జీవిత భాగస్వామికి 60 శాతం కుటుంబ పెన్షన్, కనీసం 10 ఏళ్ల సేవ ఉన్న వారికి నెలకు రూ.10,000 కనీస పెన్షన్ ఉన్నాయి. అదనంగా CPI-IW ఆధారంగా డియర్‌నెస్ రిలీఫ్ (DA), గ్రాట్యుటీతో పాటు ఒకేసారి చెల్లింపుల ప్రయోజనాలు కూడా ఉంటాయి.

అయితే పదవీ విరమణ తర్వాత ఉద్యోగుల వేతనాల నుంచి తగ్గించిన సహకారాలను నేరుగా తిరిగి చెల్లించే నిబంధన UPSలో లేదని ప్రభుత్వం మరోసారి స్పష్టం చేసింది. మొత్తం మీద, OPS, NPS, UPSపై కేంద్ర ప్రభుత్వ వైఖరి స్పష్టంగా బయటపడింది. కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు OPS తిరిగి అమలులోకి రావడం ప్రస్తుతం దూరమైన అంశంగానే కనిపిస్తోంది.

About the Author

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

Old Pension SchemeOpsNational Pension SchemeNPSUnified Pension Scheme

