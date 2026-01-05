Old PF Account Withdrawal: మీ పీఎఫ్ నెంబర్ మర్చిపోయారా? 15ఏళ్ల నాటి పాత పీఎఫ్ అకౌంట్ నుంచి డబ్బులు విత్ డ్రా చేసుకోవడం చాలా సింపుల్.. ఎలాగంటే..?

Old PF Account Withdrawal: ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్ లేదా ఇతర ఏ సంస్థలో పనిచేసే ఉద్యోగికైనా యూనివర్సల్ అకౌంట్ నంబర్ ఇప్పుడు అత్యంత కీలక గుర్తింపుగా మారింది. ఈ 12 అంకెల ప్రత్యేక నంబర్ను EPFO జారీ చేస్తుంది. 2014లో UAN వ్యవస్థను తీసుకువచ్చిన ప్రధాన ఉద్దేశ్యం ఒక్కటే.. ఉద్యోగి ఉద్యోగం మారినా.. అతని PF ఖాతాలు విడివిడిగా కాకుండా ఒకే నంబర్తో అనుసంధానంగా ఉండేలా చేయడం. అయితే2014కి ముందు పరిస్థితి భిన్నంగా ఉండేది. అప్పట్లో ఉద్యోగి ప్రతి కొత్త కంపెనీలో చేరినప్పుడు కొత్త PF నంబర్ ఇచ్చేవారు. ఆ నంబర్ ఆ కంపెనీకే పరిమితం అయ్యేది. ఫలితంగా.. ఉద్యోగాలు మారినవారికి పాత PF ఖాతాలు ఎక్కడున్నాయో కూడా గుర్తు లేకుండా పోయేది. ఈ సమస్యకు పరిష్కారంగానే UAN వ్యవస్థను ప్రవేశపెట్టారు.
ఒక ఉద్యోగి తన సందేహాన్ని అడిగారు.. నేను 15 ఏళ్ల క్రితం పనిచేసిన కంపెనీ PF నంబర్ ఇప్పుడు గుర్తు లేదు. ఆ ఖాతాలో ఉన్న డబ్బును ఎలా తీసుకోవాలి? అని ఆయన సందేహం. ఇప్పుడు దీనికి సులభంగా అర్థమయ్యేలా సమాధానం చూద్దాం.
15 ఏళ్ల పాత PF ఖాతా ఎలా గుర్తించాలి?
చాలా మందికి తమ పాత PF నంబర్ లేదా UAN గుర్తుండదు. ముఖ్యంగా 2014కి ముందు ఉద్యోగం చేసినవారికి ఇది సాధారణ సమస్య. EPFO పోర్టల్లోని చాలా సేవలు UAN ఆధారంగానే ఉంటాయి. కాబట్టి మొదట పాత ఖాతాను గుర్తించడం అవసరం.
పాత కంపెనీ పేరు గుర్తుంటే:
EPFO వెబ్సైట్లోని Establishment Search ఆప్షన్ ఉపయోగించండి. కంపెనీ పేరు లేదా పాత కోడ్ ద్వారా సెర్చ్ చేస్తే.. ఆ సంస్థకు సంబంధించిన వివరాలు లభిస్తాయి. కంపెనీ ఇంకా కొనసాగుతుంటే.. అక్కడి HR విభాగాన్ని సంప్రదించడం కూడా ఉపయోగపడుతుంది.
UAN ఇప్పటికే ఉంటే:
మీరు 2014 తర్వాత మరో ఉద్యోగం చేసి ఉంటే.. మీకు ఇప్పటికే UAN ఉండే అవకాశం ఉంది. EPFO పోర్టల్లో Know Your UAN ఆప్షన్నుక్లిక్ చేయండి. మీ రిజిస్టర్డ్ మొబైల్ నంబర్ ఇవ్వాలి. OTP వచ్చిన తర్వాత పేరు, పుట్టిన తేదీ, ఆధార్ లేదా పాన్ వివరాలు నమోదు చేయాలి. మీ పాత PF ఖాతా లింక్ అయి ఉంటే, UAN వివరాలు కనిపిస్తాయి.
EPFO కార్యాలయాన్ని నేరుగా సంప్రదించండి:
ఇది అత్యంత నమ్మకమైన మార్గం మరొకటి ఈపీఎఫ్ఓ కార్యాలయాన్ని సంప్రదించడం. మీ ఆధార్, పాన్, పాత కంపెనీ పేరు, ఉద్యోగంలో చేరిన తేదీ, వదిలిన తేదీ వంటి వివరాలతో సమీప EPFO కార్యాలయానికి వెళ్లండి. అక్కడి అధికారులు వారి రికార్డుల్లో శోధించి మీ పాత PF నంబర్ను కనుగొనడంలో సహాయం చేస్తారు.
Also Read: EPS Pension Scheme: బడ్జెట్లో నిర్మలమ్మ వరాలు.. ఉద్యోగులకు తీపి కబురు గ్యారెంటీ.. EPSపై కీలక నిర్ణయం..!
ఆన్లైన్ ఫిర్యాదు చేయండి:
epfigms.gov.in వెబ్సైట్లో ఫిర్యాదు నమోదు చేయవచ్చు. పనిచేయని / పాత PF ఖాతా అనే విభాగంలో మీ సమస్యను వివరంగా నమోదు చేస్తే, EPFO అధికారులు స్పందిస్తారు.
15 ఏళ్ల పాత PF ఖాతా నుంచి డబ్బు ఎలా తీసుకోవాలి?
ఉద్యోగం వదిలిన తర్వాత PF ఖాతా 36 నెలల వరకు యాక్టివ్గా పరిగణిస్తారు. ఆ తర్వాత ఖాతా పనిచేయని విభాగంలోకి వెళ్తుంది. అయితే దీని అర్థం వడ్డీ ఆగిపోతుంది అని కాదు. EPFO నిబంధనల ప్రకారం, ఉద్యోగికి 58 ఏళ్లు వచ్చే వరకు లేదా మొత్తం డబ్బు తీసుకునే వరకు వడ్డీ పడుతూనే ఉంటుంది. మీరు 15 ఏళ్ల క్రితం ఉద్యోగం వదిలినా, డబ్బు సురక్షితంగానే ఉంటుంది. మీ పాత కంపెనీ మూసివేసినా..PF డబ్బు EPFO ప్రాంతీయ కార్యాలయంలోనే ఉంటుంది. ముందుగా పాత PF నంబర్ను కనుగొని, దానిని మీ UANకి లింక్ చేయాలి.
PF ఉపసంహరణకు రెండు మార్గాలు ఉన్నాయి:
ఆన్లైన్ పద్ధతి:
EPFO పోర్టల్లో లాగిన్ అవ్వండి. Online Services → Claim (Form 31, 19, 10C) ఎంపిక చేయండి. బ్యాంక్ ఖాతా, ఆధార్ లింక్ వంటి వివరాలు పూరిస్తే, డబ్బు నేరుగా మీ ఖాతాలోకి జమ అవుతుంది.
ఆఫ్లైన్ పద్ధతి:
మీ PF ఖాతా ఉన్న EPFO కార్యాలయానికి వెళ్లి అవసరమైన ఫారమ్లు పూరించాలి. ధృవీకరణ తర్వాత డబ్బు విడుదల అవుతుంది. సరైన సమాచారం, కొద్దిపాటి ఓర్పు ఉంటే.. 15 ఏళ్ల పాత PF ఖాతా అయినా..మీ డబ్బును తిరిగి పొందడం పూర్తిగా సాధ్యమే అవుతుంది.
Also Read: EPFO: ఉద్యోగులకు సూపర్ గుడ్ న్యూస్.. ఇక పై పీఎఫ్ ఖాతాతోనే ఇన్సూరెన్స్..!!
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
.Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి