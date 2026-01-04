English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • బిజినెస్
  • Business Ideas: మహిళలు ఇంటి వద్ద ఈ బిజినెస్ చేస్తే.. నెలకు 50 వేల వరకు సంపాదించే అవకాశం.. ఏం చేయాలంటే..!!

Business Ideas: మహిళలు ఇంటి వద్ద ఈ బిజినెస్ చేస్తే.. నెలకు 50 వేల వరకు సంపాదించే అవకాశం.. ఏం చేయాలంటే..!!

Business Ideas: బంగారం ధరలు లక్షల్లోకి చేరడంతో ఆభరణాల వినియోగం కష్టమైంది. ఈ పరిస్థితిలో వన్ గ్రామ్ గోల్డ్ జ్యువెలరీ చౌక, సురక్షిత ప్రత్యామ్నాయంగా మారింది. తక్కువ పెట్టుబడితో 50–60 శాతం లాభాలతో ఈ బిజినెస్ ప్రారంభించి మంచి ఆదాయం పొందే అవకాశం ఉంది.

Written by - Bhoomi | Last Updated : Jan 4, 2026, 07:02 PM IST

Trending Photos

Celebrity Couple Divorce: విడాకులు ప్రకటించిన మరో సెలబ్రిటీ కపుల్‌.. 14 ఏళ్ల బంధానికి చిన్నారి పెళ్లికూతురు నటి బ్రేక్‌..!
7
Jay Bhanushali Mahhi Vij divorce
Celebrity Couple Divorce: విడాకులు ప్రకటించిన మరో సెలబ్రిటీ కపుల్‌.. 14 ఏళ్ల బంధానికి చిన్నారి పెళ్లికూతురు నటి బ్రేక్‌..!
LIC Bima Sakhi Yojana: గృహిణులకు శుభవార్త! 18 ఏళ్లు నిండిన మహిళలందరికీ అకౌంట్‌లో రూ.7వేలు జమ..!
6
lic bima sakhi yojana
LIC Bima Sakhi Yojana: గృహిణులకు శుభవార్త! 18 ఏళ్లు నిండిన మహిళలందరికీ అకౌంట్‌లో రూ.7వేలు జమ..!
Tanya Mittal Bodyguards: బిగ్‌బాస్ బ్యూటీకి 150 మంది బాడీగార్డ్స్?! అంబానీని మించిన సెక్యూరిటీ..అసలు నిజం ఇదే!
8
Tanya Mittal
Tanya Mittal Bodyguards: బిగ్‌బాస్ బ్యూటీకి 150 మంది బాడీగార్డ్స్?! అంబానీని మించిన సెక్యూరిటీ..అసలు నిజం ఇదే!
Chanakya Niti: ఎక్కడ నెగ్గాలో కాదు.. ఈ 5 పరిస్థితుల్లో తగ్గకపోతే మీరు తీవ్రంగా నష్టపోతారంటున్న చాణక్యుడు..
8
Chanakya Niti
Chanakya Niti: ఎక్కడ నెగ్గాలో కాదు.. ఈ 5 పరిస్థితుల్లో తగ్గకపోతే మీరు తీవ్రంగా నష్టపోతారంటున్న చాణక్యుడు..
Business Ideas: మహిళలు ఇంటి వద్ద ఈ బిజినెస్ చేస్తే.. నెలకు 50 వేల వరకు సంపాదించే అవకాశం.. ఏం చేయాలంటే..!!

Business Ideas: బంగారం ధర భారీగా పెరిగిపోయింది. ఈ నేపథ్యంలో మీరు బంగారు ఆభరణాలను ధరించాలని మోజుపడుతున్నారా  అయితే ఒకప్పుడు వేలల్లో పలికిన  తులం బంగారం, ఇప్పుడు లక్షల్లోకి చేరుకుంది. కనీసం ఒక చిన్న నెక్లెస్ కొనుగోలు చేయాలన్న మూడు నుంచి ఐదు లక్షల రూపాయల వరకు ఖర్చయ్య పరిస్థితి ఏర్పడింది. అంతే కాదు ఇంత ఖరీదైన డిజైన్స్ ఉన్న బంగారం నెక్లెస్ ధరించి బయటకు వెళితే సేఫ్టీ కూడా ఉండదు. దొంగల కన్ను పడిందంటే  మీ నెక్లెస్ మాయం అవడం ఖాయం. 

Add Zee News as a Preferred Source

ఎందుకంటే ధరలు లక్షల్లోకి వెళ్లిపోయాయి ఈ సమయంలో దొంగలు ఎంత రిస్క్ తీసుకునేందుకు ఆయన ఏమాత్రం వెనుకాడరు. ప్రస్తుతం బంగారం ధర విపరీతంగా పెరిగిపోయిన ఈ నేపథ్యంలో అంత ఖరీదైన బంగారు నగలను ధరించి బయటకు వెళితే ప్రాణాపాయం  ఉందనే మాట కూడా నిజమే అని చెప్పవచ్చు. ఇటీవల నగరంలో చైన్ స్నాచింగ్ కేసుల్లో  మహిళలు తీవ్రంగా గాయపడిన సంఘటనలు చూడవచ్చు. అయితే మరి మీకు నచ్చిన ఎంపిక చేసుకున్న చక్కటి నగలను ఇక మీరు  ధరించలేము అని బాధపడుతున్నారా అయితే దీన్నే మీరు ఒక చక్కటి వ్యాపార అవకాశంగా మార్చుకోవచ్చు. 

 వన్ గ్రామ్ గోల్డ్ దీనికి చక్కటి పరిష్కారంగా చెప్పవచ్చు. మార్కెట్లో ఇది ఎప్పటి నుంచో ఉన్నప్పటికీ వన్ గ్రామ్ గోల్డ్  అనేది పూర్తిగా తక్కువ ధరతో లభించే ఒక ఇమిటేషన్ జ్యువెలరీ.  కేవలం 100 రూపాయల నుంచి వెయ్యి రూపాయలు మధ్యలో లభిస్తాయి. ఉదాహరణకు మీరు వడ్డానం లాంటి పెద్ద నగను ధరించాలి అనుకున్నట్లయితే వన్ గ్రామ్ గోల్డ్ ధరించడం ద్వారా మీ కోరిక తీర్చుకోవచ్చు. 1 గ్రామ్ గోల్డ్ జ్యువెలరీ బిజినెస్ చేయడం ద్వారా ప్రస్తుతం చక్కటి ఆదాయం లభించే అవకాశం ఉంది అని చెప్పవచ్చు. ముఖ్యంగా మహిళలు 1 గ్రామ్ గోల్డ్ బిజినెస్ చేయడం ద్వారా మంచి ఆదాయం పొందవచ్చు. 

Also Read: Business Ideas: మహిళలూ..రేవంత్ రెడ్డి సర్కార్ అందిస్తున్న లోన్‎ తీసుకుని ఈ బిజినెస్ స్టార్ట్ చేస్తే.. భారీ ఆదాయం పక్కా..!!

మార్కెట్లో లభిస్తున్న ట్రెండీ డిజైన్స్ అలాగే  గొలుసులు, నెక్లెస్లు, ట్రెండీ చెవి కమ్మలు వంటివి హోల్సేల్ మార్కెట్లో కొనుగోలు చేసి మీరు రిటైల్ గా విక్రయించినట్లయితే చక్కటి ఆదాయం పొందవచ్చు. మీరు ఈ బిజినెస్ ప్రారంభించాలి అనుకున్నట్లయితే ఒక లేడీస్ ఎంపోరియం ప్రారంభించి అందులో అన్ని వస్తువులతో పాటు ఈ వన్ గ్రామ్ జ్యువెలరీ కూడా చక్కగా ఏర్పాటు చేసుకున్నట్లయితే మంచి లాభాలను పొందవచ్చు. 

మీకు హోల్సేల్ మార్కెట్లో వీటి ధర చాలా తక్కువగా లభిస్తుంది. మీరు వీటి పైన దాదాపు 50 శాతం నుంచి 60 శాతం వరకు  ప్రాఫిట్ మార్జిన్ పొందే అవకాశం ఉంది.  ఉదాహరణకు మీరు 100 రూపాయలకు ఒక చైన్ కొనుగోలు చేస్తే దానిని 150 రూపాయలు నుంచి 160 రూపాయల వరకు అమ్మవచ్చు.

Also Read:  Business Ideas: కేసీఆర్‌ ఐడియా అదుర్స్.. ఈ చిన్న ట్రిక్‎తో టన్నుల కొద్దీ క్యాప్సికం పండిస్తున్నారు.. ఆ ట్రిక్ తెలుసుకుంటే మీ ఫేట్ మారడం గ్యారెంటీ..!!

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.

About the Author

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

...Read More

One Gram GoldJewellery businessImitation JewelleryBusiness Ideaswomen business ideas

Trending News